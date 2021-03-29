SOBE ve Tropikal Kelebek Bahçesi, Türkiye Belediyeler Birliğine üye belediye başkanlarını ağırladı - Son Dakika

Türkiye Belediyeler Birliğinin "Birlik Başkanları İstişare Toplantısı" için Konya'ya gelen birliğe üye belediye başkanları, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'ni (SOBE) gezdi.

Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Konya'da gerçekleştirilen toplantı için, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, birliğe üye Balıkesir, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanları yanı sıra Osmangazi ve Köprüköy ilçe belediye başkanları kente geldi.

Belediye hizmetlerinin kentlerdeki verimliliğinin arttırılması için istişare toplantıları yapan konuk belediye başkanları, daha sonra şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret ederek ilgililerden bilgi aldı.

Konuk başkanlar Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'ni uzun süre inceleyerek, yürütülen çalışmalara hayranlıklarını dile getirdi.

Başkanlara ziyaretleri sırasında ev sahipliği yaparak bilgi veren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, günün anısına konuklarına hediye verdi.