Söke'de satranç turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Söke'de satranç turnuvası düzenlendi

6 saat önce

Atatürk'ün Söke'ye gelişinin 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Söke Kaymakamlığı, Söke Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu Aydın İl Temsilciliği ve Remzi Zeytinoğlu Kulübünce Söke Öğretmen Evinde düzenlenen turnuvaya rekor katılım oldu.

Söke'de satranç turnuvası düzenlendi, System.String[]

Atatürk'ün Söke'ye gelişinin 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Söke Kaymakamlığı, Söke Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu Aydın İl Temsilciliği ve Remzi Zeytinoğlu Kulübünce Söke Öğretmen Evinde düzenlenen turnuvaya rekor katılım oldu.


İlk etapta yerel olarak planlanan turnuva bölgesel turnuvaya dönüştü. Turnuvaya Aydın, Muğla, İzmir, Balıkesir çevre ilçelerden de başvurular geri çevrilmedi.


Söke Öğretmen Evinde hafta sonu iki gün olarak planlanan turnuvanın ilk başlama hamlesini Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel yaptı. Turnuvanın açılış töreninde Belediye Meclis Üyesi Mehmet Arif Ceylan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Satranç Federasyonu İlçe Temsilcisi Levent Yıldız da bulundu.


Cumartesi ve Pazar iki gün sürecek satranç heyecanının finalinde dereceye giren sporculara kupa ve belgeleri verilecek. - AYDIN

Mustafa Kemal Atatürk, Aydın, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:02 Kaynak: İHA
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