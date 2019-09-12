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SOLOTÜRK'ün Mysia gösterisi kokpitten böyle görüntülendi

15 dakika önce

SOLOTÜRK'ün Mysia gösterisi kokpitten böyle görüntülendi SOLOTÜRK'ün Edremit gösterisinin kokpit görüntüleri izleyenlerin nefeslerini kesiyorBALIKESİR - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün 6 Eylül'de Balıkesir'in Edremit ilçesinde Mysia Havacılık Festivali'nde...

SOLOTÜRK'ün Mysia gösterisi kokpitten böyle görüntülendi

SOLOTÜRK'ün Edremit gösterisinin kokpit görüntüleri izleyenlerin nefeslerini kesiyor

BALIKESİR - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün 6 Eylül'de Balıkesir'in Edremit ilçesinde Mysia Havacılık Festivali'nde gerçekleştirdiği gösterinin kokpit kamerası görüntüleri nefesleri kesti.

Edremit ilçesinde Körfez Sportif Havacılık Kulübü Derneğince 6'ncısı düzenlenen Mysia Uluslararası Havacılık Festivali'nde 35 sivil uçağın yanı sıra SOLOTÜRK de nefes kesen bir gösteri yaptı.

SOLOTÜRK Kol Komutanı ve pilotu Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Günar komutasında havalanan SOLOTÜRK'ün, gökyüzündeki keskin ve zor hareketleri kokpit içindeki kameralara böyle yansıdı.

Kokpit kameralarına yansıyan görüntülerde SOLOTÜRK'ün Edremit Körfezi üzerinden geçişi, uçağın manevraları ve Akçay sahilini dolduran vatandaşların yoğun ilgisinin yanı sıra Günar'ın vatandaşları F-16 uçağının uçabileceği en düşük hızda selamlaması yer aldı.

SOLOTÜRK'ün Mysia gösterisi kokpitten böyle görüntülendi

Edremit, Eylül, Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:13 Kaynak: İHA
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