Soma'nın yeni kaymakamı Akkaya göreve başladı - Son Dakika

Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş'ın Bursa'nın Mustafa Kemalpaşa ilçesine atanması sonrasında yerine atanan Denizli Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya Soma'da göreve başladı.



İlçede görev yapan basın mensupları, Kaymakam Akkaya'yı makamında ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Basın mensuplarını ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Kaymakam Akkaya, Soma'ya en güzel hizmetlerin kazandırılması için çalışacaklarını söyledi.



Kaymakam Fatih Akkaya kimdir?



Kaymakam Fatih Akkaya, 1977 yılında Nazilli'de doğdu. 1995'te Nazilli Anadolu Öğretmen Lisesinden mezun olan Akkaya, aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde lisans öğrenimine başladı. 2000 yılında Kaymakam adayı olarak İçişleri Bakanlığına atandı ve Kaymakam Adaylığı sürecinde University of Nottingham'da yüksek lisans yaptı. Ankara- Kalecik ve Konya- Tuzlukçu ilçelerinde Kaymakam vekili olarak çalışan Fatih Akkaya, yeterlilik sınavından sonra Ordu- Gölköy (2003-2005), Şırnak- İdil (2005-2007), Bartın- Kurucaşile (2007-2009) kaymakamı olarak görev yaptı. 2009-2012 yılları arasında Mardin- Midyat Kaymakamı olarak görev yapan Kaymakam Akkaya, 2012-2015 yılları arasında da Trabzon- Yomra Kaymakamı olarak hizmet verdi. Bu görevin icrası esnasında 2014-2015 yılları arasında İçişleri Bakanlığı tarafından, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde çalışmak üzere bir yıl süreyle geçici görevle Fransa-Strasbourg'da görevlendirildi. Akkaya evli ve üç çocuk sahibi olup, çok iyi derecede İngilizce ve orta düzeyde Fransızca bilmektedir. - MANİSA