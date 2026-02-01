Sömestir Tatili Turizme Can Su Oldu

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İzmir Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Hakkı Karadeveci, sömestirin turizm sektörüne nefes aldırdığını söyleyerek, Ege Bölgesi'ndeki otellerde doluluk oranlarının yüzde 80'e ulaştığını ifade etti.

İzmir'de 16 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasındaki sömestir tatili, turizm sektörüne can suyu oldu. Vatandaşların bir kısmı tatili kayak merkezlerinde geçirmeyi tercih ederken, bazıları ise termal ve kültür turizmine yöneldi. TÜRSAB İzmir BTK Başkanı Hakkı Karadeveci, 15 günlük sömestir tatilinin seyahat acenteleri ve otelciler için hareketli bir dönem olduğunu vurgulayarak, "Sömestir turizm sektörüne nefes aldırıyor" dedi. Sömestir tatilinde Uludağ, Erciyes, Sarıkamış, Palandöken gibi kayak merkezlerinde doluluk oranlarının yüzde 90'a ulaştığını aktaran Karadeveci, Afyon, Denizli başta olmak üzere İzmir'deki termal otellerin de tercih edildiğini söyledi.

'TALEP BEKLEDİĞİMİZİN ALTINDA SEYRETTİ'

Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde kış döneminde açık olan tesislerin, sömestir döneminde talep gördüğünü belirten Hakkı Karadeveci, "Kar turizmini tercih edenler nedeniyle kayak merkezlerinde yoğunluk yaşandı ama kültür, gastronomi konusunda inanılmaz bir avantajı olduğu için bölgemizde de yoğunluk oldu. Yine de yoğun kar yağışlarının etkisi vatandaşları kayak turizminin yapıldığı şehirlere çektiği için talep beklediğimizin altında seyretti. İzmir'in merkezi, Çeşme ve Urla'daki oteller sömestire yönelik etkinlikler yaptığı için ilgi gördü. Ege Bölgesi'ndeki otellerde doluluk oranları yüzde 80'e ulaştı" diye konuştu. Sömestiri yurt dışında geçirmeyi tercih edenlerin vizesiz ülkeleri seçtiğini belirten Karadeveci, "Balkanlar, Saraybosna, Belgrad gibi vizesiz bölgeler daha çok tercih edildi" ifadelerini kullandı.

'SÖMESTİR TATİLİ TURİZM SEKTÖRÜNE KIŞ SEZONUNDA BİR SOLUK OLDU'

Sömestir tatili turizm sektörüne kış sezonunda bir soluk olduğunu dile getiren Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler ise "Uludağ Palandöken, Erciyes ve Kars Sarıkamış gibi kar turizmine ve Afyon, Pamukkale, Denizli'de termal turizmine talep vardı. İzmir genelinde de sömestir bekleneni verdi. Her sene olduğu gibi çocuklarımız yoğun bir ders telaşından sonra beş yıldızlı otellerde çocuklar için yapılan etkinliklere koştu. Ailelerin bir kısmı da şehre yakın olan Çeşme, Urla, Foça, Kuşadası, Seferihisar'daki tesislere giderek sömestiri değerlendirme şansı buldu. Bu kısa dönemde turizm sektörüne bir can suyu verdi" dedi.

'İZMİR'İN EN BÜYÜK AVANTAJI İKLİMİ, YAŞAM TARZI, GASTRONOMİSİ'

Kentin termal otel konusunda Denizli ve Afyon gibi öne çıkmadığını belirten İşler, "İzmir'de Balçova ve Çeşme'deki termal oteller talep gördü. İzmir'de bu konuda çekim mekanizması oluşacak kadar bir altyapı yok. Çeşme ilçesinde bazı tesislerimiz termal, bazıları da thalasso terapi ile sıcak havuzlar oluşturuyor. Çeşme 12 ay sürdürülebilir turizm yapma avantajını thalasso terapi ve termal sularla yakalıyor. Ama İzmir, Denizli ve Afyon gibi ön plana çıkmıyor. İzmir'in en büyük avantajı iklimi, yaşam tarzı, gastronomisi" diye konuştu.

'BAYRAM HAZIRLIĞI BAŞLIYOR'

Mehmet İşler ayrıca sömestir tatilinin bitiminde ramazan ayı hazırlıklarına başladıklarını dile getirip, "Ramazan ayıyla birlikte iftar yemekleri ve organizasyonların hazırlıklarına başlıyoruz, akabinde Ramazan Bayramı için hazırlıklar başlıyor" ifadelerini kullandı.