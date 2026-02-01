Sömestir Tatili Turizme Can Su Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sömestir Tatili Turizme Can Su Oldu

Sömestir Tatili Turizme Can Su Oldu
01.02.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sömestir tatiliyle Ege Bölgesi'ndeki otellerde doluluk oranı %80'e ulaştı, kayak merkezleri yoğun ilgi gördü.

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İzmir Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Hakkı Karadeveci, sömestirin turizm sektörüne nefes aldırdığını söyleyerek, Ege Bölgesi'ndeki otellerde doluluk oranlarının yüzde 80'e ulaştığını ifade etti.

İzmir'de 16 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasındaki sömestir tatili, turizm sektörüne can suyu oldu. Vatandaşların bir kısmı tatili kayak merkezlerinde geçirmeyi tercih ederken, bazıları ise termal ve kültür turizmine yöneldi. TÜRSAB İzmir BTK Başkanı Hakkı Karadeveci, 15 günlük sömestir tatilinin seyahat acenteleri ve otelciler için hareketli bir dönem olduğunu vurgulayarak, "Sömestir turizm sektörüne nefes aldırıyor" dedi. Sömestir tatilinde Uludağ, Erciyes, Sarıkamış, Palandöken gibi kayak merkezlerinde doluluk oranlarının yüzde 90'a ulaştığını aktaran Karadeveci, Afyon, Denizli başta olmak üzere İzmir'deki termal otellerin de tercih edildiğini söyledi.

'TALEP BEKLEDİĞİMİZİN ALTINDA SEYRETTİ'

Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde kış döneminde açık olan tesislerin, sömestir döneminde talep gördüğünü belirten Hakkı Karadeveci, "Kar turizmini tercih edenler nedeniyle kayak merkezlerinde yoğunluk yaşandı ama kültür, gastronomi konusunda inanılmaz bir avantajı olduğu için bölgemizde de yoğunluk oldu. Yine de yoğun kar yağışlarının etkisi vatandaşları kayak turizminin yapıldığı şehirlere çektiği için talep beklediğimizin altında seyretti. İzmir'in merkezi, Çeşme ve Urla'daki oteller sömestire yönelik etkinlikler yaptığı için ilgi gördü. Ege Bölgesi'ndeki otellerde doluluk oranları yüzde 80'e ulaştı" diye konuştu. Sömestiri yurt dışında geçirmeyi tercih edenlerin vizesiz ülkeleri seçtiğini belirten Karadeveci, "Balkanlar, Saraybosna, Belgrad gibi vizesiz bölgeler daha çok tercih edildi" ifadelerini kullandı.

'SÖMESTİR TATİLİ TURİZM SEKTÖRÜNE KIŞ SEZONUNDA BİR SOLUK OLDU'

Sömestir tatili turizm sektörüne kış sezonunda bir soluk olduğunu dile getiren Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler ise "Uludağ Palandöken, Erciyes ve Kars Sarıkamış gibi kar turizmine ve Afyon, Pamukkale, Denizli'de termal turizmine talep vardı. İzmir genelinde de sömestir bekleneni verdi. Her sene olduğu gibi çocuklarımız yoğun bir ders telaşından sonra beş yıldızlı otellerde çocuklar için yapılan etkinliklere koştu. Ailelerin bir kısmı da şehre yakın olan Çeşme, Urla, Foça, Kuşadası, Seferihisar'daki tesislere giderek sömestiri değerlendirme şansı buldu. Bu kısa dönemde turizm sektörüne bir can suyu verdi" dedi.

'İZMİR'İN EN BÜYÜK AVANTAJI İKLİMİ, YAŞAM TARZI, GASTRONOMİSİ'

Kentin termal otel konusunda Denizli ve Afyon gibi öne çıkmadığını belirten İşler, "İzmir'de Balçova ve Çeşme'deki termal oteller talep gördü. İzmir'de bu konuda çekim mekanizması oluşacak kadar bir altyapı yok. Çeşme ilçesinde bazı tesislerimiz termal, bazıları da thalasso terapi ile sıcak havuzlar oluşturuyor. Çeşme 12 ay sürdürülebilir turizm yapma avantajını thalasso terapi ve termal sularla yakalıyor. Ama İzmir, Denizli ve Afyon gibi ön plana çıkmıyor. İzmir'in en büyük avantajı iklimi, yaşam tarzı, gastronomisi" diye konuştu.

'BAYRAM HAZIRLIĞI BAŞLIYOR'

Mehmet İşler ayrıca sömestir tatilinin bitiminde ramazan ayı hazırlıklarına başladıklarını dile getirip, "Ramazan ayıyla birlikte iftar yemekleri ve organizasyonların hazırlıklarına başlıyoruz, akabinde Ramazan Bayramı için hazırlıklar başlıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Havacılık, Ekonomi, Kültür, Güncel, Ege, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sömestir Tatili Turizme Can Su Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor
Kredi kartı ve kredilere kapsamlı düzenleme Kredi kartı ve kredilere kapsamlı düzenleme
İşte futbol bu Galibiyet 9010’da geldi İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor Bir yıldıza daha ’’Tamam’’ dedirttiler Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Bir yıldıza daha ''Tamam'' dedirttiler

11:24
Antalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:19
Suudi Arabistan’dan ABD’ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
10:34
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
10:17
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı
Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
10:16
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı Telefonundan neler çıktı neler
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
09:44
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
08:33
Kızılcık Şerbeti’ndeki yeni Fatih’e tepki yağdı
Kızılcık Şerbeti'ndeki yeni Fatih'e tepki yağdı
08:23
Epstein’ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı
Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı
08:16
ABD bugün İran’a saldıracak mı Trump’tan son dakika açıklaması geldi
ABD bugün İran'a saldıracak mı? Trump'tan son dakika açıklaması geldi
07:46
Türkiye, Suriye’den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 11:54:56. #7.11#
SON DAKİKA: Sömestir Tatili Turizme Can Su Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.