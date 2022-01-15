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Son dakika... Annesi 2,5 aydır kayıp olan Erkan: Parası için öldürülmüş olabilir - Son Dakika

Son dakika... Annesi 2,5 aydır kayıp olan Erkan: Parası için öldürülmüş olabilir

15.01.2022 11:52
Son dakika... Annesi 2,5 aydır kayıp olan Erkan: Parası için öldürülmüş olabilir

Son dakika haberler... KONYA'dan Antalya'nın Serik ilçesine gelen Kerziban Keskin'den (61) yaklaşık 2,5 aydır haber alınamıyor.

KONYA'dan Antalya'nın Serik ilçesine gelen Kerziban Keskin'den (61) yaklaşık 2,5 aydır haber alınamıyor. Konya'da yaşayan oğlu Erkan Ünüvar, annesinin parası için öldürülmüş olabileceğini söyledi.

Konya'da yaşayan 3 çocuk annesi Kerziban Keskin, geçen yıl ekim ayının ilk haftasında Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan H.D. isimli kadın arkadaşının yanına geldi. Çocuklarının babası dışında 3 evlilik daha yapan Kerziban Keskin, Serik'e geldikten 20- 25 gün sonra ortadan kayboldu. Keskin'in Konya'da yaşayan çocukları, anneleri hakkında kayıp başvurusunda bulundu.

Oğlu Erkan Ünüvar, annesine, babası, dedesi ve diğer 3 eşinden gayrimenkuller kaldığını öne sürerek, annesinin parası ve malları için öldürülmüş olabileceğini iddia etti. Son olarak annesinin Alanya'da biri ile evlendiğini ve bu evlilikten kendisine gayrimenkuller kaldığını belirten Erkan Ünüvar, "Ben Serik ilçesinde ikamet eden H.D. isimli kadının ve erkek arkadaşının anneme zarar verdiğini düşünüyorum. Annem 18 Ekim tarihinde notere giderek H.D.'nin mallarını satabileceğine dair vekalet veriyor. Bizimle en son 30 Ekim tarihinde konuştu" dedi.Son konuşmanın ardından kendisini defalarca aramalarına rağmen telefonun çaldığını, ancak cevap verilmediğini vurgulayan Erkan Ünüvar, "3 Kasım tarihinde annemin telefonundan 'Oğlum ben biraz gecikecem. İşlerim uzadı burada' şeklinde bir mesaj geldi. Annem mesaj atmasını bilmezdi. Ayrıca yazı dili annemizin söylemlerinden çok farklıydı. Ben bu mesajı H.D.'nin yazdığını düşünüyorum. Ondan sonra da annemden bir daha haber alamadık" diye konuştu.Ulaştıkları H.D. isimli kadının ise kendilerine sürekli, 'Anneniz biriyle evlendi. Balayına gitti. Kısa süre sonra gelecek' dediğine dikkat çeken Erkan Ünüvar, "Anneme 50 bin TL kredi çektiren bu kadın bizi sürekli oyaladı" dedi.Bir televizyon kanalına bağlanan H.D. ise Kerziban Keskin'in kendisini evladı gibi sevdiğini belirterek, "Ekim ayının sonu gibi bir sabah uyandığımda kahvaltı hazırlamış, gelin gibi giyinmişti. 'Neden böyle giyindin?' diye sorduğumda H.İ. amcan geldi beni almaya. 9 Mart parkına, onun yanına gidiyorum' dedi. Yanına ilaç poşeti ile kıyafetlerinin olduğu çantayı aldı gitti. Ondan sonra nereye gittiğini bilmiyorum. Kerziban kendinden yaşça büyük erkeklerle evlenip, onların mallarını alan bir dolandırıcıdır. H.İ.'in de mallarını aldıktan sonra ortaya çıkacaktır. Kerziban ölmedi. 1-2 gün sonra ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri de olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


Son dakika... Annesi 2,5 aydır kayıp olan Erkan: Parası için öldürülmüş olabilir
Son dakika... Annesi 2,5 aydır kayıp olan Erkan: Parası için öldürülmüş olabilir
Son dakika... Annesi 2,5 aydır kayıp olan Erkan: Parası için öldürülmüş olabilir
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Antalya, Konya, Çocuk, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Annesi 2,5 aydır kayıp olan Erkan: Parası için öldürülmüş olabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Annesi 2,5 aydır kayıp olan Erkan: Parası için öldürülmüş olabilir - Son Dakika
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