Son dakika... Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı - Son Dakika

Son dakika... Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

12.10.2020 20:07
Son dakika... Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı, System.String[]

Son dakika haberleri... Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü, ABD'de ekonomik destek paketi beklentisinin ve Çin'den gelen pozitif verilerinin etkisiyle, İngiltere FTSE 100 endeksi hariç yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü, ABD'de ekonomik destek paketi beklentisinin ve Çin'den gelen pozitif verilerinin etkisiyle, İngiltere FTSE 100 endeksi hariç yükselişle tamamladı.

Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,72 artışla 373 puana çıktı. Otomotiv şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 1 değer kazanırken, eğlence sektörü ve petrol şirketlerinin hisselerinde ise yüzde 1 düşüş görüldü.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,63 artarak 19.718,77 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,67 değer kazanarak 13.138, 41 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,66 yükselişle 4.979,29 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise günü yüzde 0,25 kayıpla 6.001,38 puandan kapattı.

Şirket hisselerinden İngiliz uçak ve motoru üreticisi Rolls-Royce'un hisseleri, küresel ekonominin tekrar büyümeye başlayacağı ve şirket hisselerinin ucuz kaldığı değerlendirmesiyle son bir haftada yüzde 100'den fazla değer kazandıktan sonra bugün yüzde 12'den fazla değer kaybetti.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.06 itibarıyla yüzde 0,14 azalışla 1,181 seviyelerinde işlem görüyor.

Avrupa borsalarında pozitif seyirde, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin beklentiler etkisini sürdürdü.

Donald Trump yönetiminin 1,8 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi teklifine hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçilerin karşı çıkmasının ardından Beyaz Saray, Kongre'ye daha basit bir tasarıyı geçirme çağrısında bulundu.

Yeni tip koronavirüs birçok ekonominin resesyona girmesine yol açarken, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 1,57den fazla büyümesi öngörülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Avrupa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı - Son Dakika

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