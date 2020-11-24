Bakan Kurum: "Elazığ'da 19 bin 500 konuttan 2 bin 500'ünü tamamladık" - Son Dakika

Bakan Kurum: "Elazığ'da 19 bin 500 konuttan 2 bin 500'ünü tamamladık"

24.11.2020 15:07

Bakan Kurum: "Elazığ'da 19 bin 500 konuttan 2 bin 500'ünü tamamladık" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bir aksilik çıkmazsa yıl sonuna 8 bin konutu bitirip vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız" "Elazığ'da, Malatya'da, Bingöl'de ne yaptıysak oradaki projelerimizin aynısını İzmir'e...

Bakan Kurum: " Elazığ'da 19 bin 500 konuttan 2 bin 500'ünü tamamladık"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

"Bir aksilik çıkmazsa yıl sonuna 8 bin konutu bitirip vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız"

"Elazığ'da, Malatya'da, Bingöl'de ne yaptıysak oradaki projelerimizin aynısını İzmir'e yapmak için seferber olduk"

"Orta hasarlı binalarla ilgili AFAD'ımızın 2 yıl ödemesiz 8 yıl sıfır faizli kredisi var"

ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Şuan için Elazığ'da başlatmış olduğumuz 19 bin 500 konuttan 2 bin 500 konutunu tamamladık ve teslime hazır hale getirdik. Yıl sonuna kadar 8 bin konutu bitireceğimizi, etaplar halinde de diğer konutları bitirmek suretiyle Elazığ'ın tarihinin Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümünü, deprem dönüşümünü gerçekleştireceğimizi ifade etmiştik. İnşallah etaplar halinde de Elazığ ve Malatya'daki konutlarımızı afetzede vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız" dedi.

24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında yapımına başlanılan ve tamamlanan konutları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yerinde inceledi. Karşıyaka Mahallesi'nde tamamlanan 439 konutu inceleyen Bakan Kurum, ardından açıklamalarda bulundu.

Depremi anımsatarak konuşmasına başlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hem Elazığ'da hem Malatya'da hissedilen deprem çerçevesinde hızlı bir şekilde çalışmalarımızı başlattık. Elazığ için seferber olduk. Dün Elazığ için seferber olmuştuk, bugünde İzmirimiz için tüm Türkiye yaraları sarmak için hep birlikte var gücümüzle yapılması gereken tüm çalışmaları yapma gayreti içerisine girdik" diye konuştu.

2 bin 500 konutu tamamladık teslime hazır hale getirdik"

Elazığ için vatandaşlara 1 yıl bitmeden konutları etaplar halinde teslim edecekleri sözü verdiklerini aktaran Bakan Kurum, "İnşallah sağlam, güvenlik, her türlü sosyal alt yapısı olan, sosyal donatısı olan projeleri vatandaşlarımıza teslim etmek suretiyle Elazığ ve Malatyamızdaki yaşam kalitesini yükseltecek adımları atacağımızın sözünü vermiştik. Hamdolsun bugün bu sözleri tutmanın gururu, mutluluğu içerisindeyiz. O gün enkaz altında yakınlarını bekleyen kardeşlerimizin bugün sağlam evlerindeki mutluluklarına şahit oluyoruz. Şuan için Elazığ'da başlatmış olduğumuz 19 bin 500 konuttan 2 bin 500 konutunu tamamladık ve teslime hazır hale getirdik. Yıl sonuna kadar 8 bin konutu bitireceğimizi, etaplar halinde de diğer konutları bitirmek suretiyle Elazığ'ın tarihinin Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümünü, deprem dönüşümünü gerçekleştireceğimizi ifade etmiştik. İnşallah etaplar halinde de Elazığ ve Malatya'daki konutlarımızı afetzede vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız" şeklinde konuştu.

"İzmir'de de 1 yıl içerisinde konutlarımızı veriyor olacağız"

30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen depremle ilgili de konuşan Bakan Kurum, "Tüm Türkiyemiz o gün İzmir'in yanında oldu. Elazığ'da, Malatya'da, Bingöl'de ne yaptıysak oradaki projelerimizin aynısını İzmir'e yapmak için seferber olduk. Orada da 1 yıl içerisinde konutlarımızı veriyor olacağız. Cumhurbaşkanımız vatandaşlarımızın uygun şartlarda ödeyebilmesi adına konut fiyatlarında yüzde 50'ye varan indirimler yaptı, bu müjdeyi vatandaşlarımızla paylaştılar. Bu çerçevede 2 yıl ödemesiz 18 yıl sıfır faizle AFAD'dan hak sahibi olan vatandaşlarımız ödemelerini yapıyor olacaklar. Artık daha huzurlu, güvenlik, mutlu bir şekilde konutlarımızda yaşıyor olacaklar" ifadelerini kullandı.

"2+1 dairesi olana 2+1, 3+1 dairesi olana 3+1"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kurum, "Biz hasar tespitlerini yaparken bir taraftan da yeni projelerin yapım sürecine girdik. Vatandaşımızın mağdur olmaması adına da hızlı bir şekilde binaların enkaz kaldırma sürecini, bir taraftan da yıkım çalışmalarını yürüttük. Bir taraftan da yeni konutlarını yapım sürecini yürüttük. Bulunduğumuz alanda kentsel dönüşümden riskli alan olarak tespit ettiğimiz hem ağır hasarlı bina hem de riskli binaların olduğu bir alandı. Vatandaşımızın mevcut hakları çerçevesinde 2+1 dairesi olana 2+1, 3+1 dairesi olana 3+1 şeklinde planlanmış bir projedir. Elazığ genelinde de vatandaşlarımıza dükkanları ile ilgili aynı metre kare ama biraz azı ama yerinde ama biraz ötesinde olmak suretiyle yerinde dönüşüm yapıyoruz. Çok önemli projedir. Depremden sonra Mustafapaşa'da, Rüstempaşa'da, Karşıyaka ve Abdullahpaşa Mahallelerinde vatandaşımızın komşusundan ayırmayacak şekilde yapıyoruz. Vatandaşlarımızın mevcut hakları neyse o haklar çerçevesinde yapılması gereken tüm çalışmalar yapılmaktadır" diye kaydetti.

"Orta hasarlıya 2 yıl ödemesiz, 8 yıl faizsiz kredi desteği"

Sözlerini sürdüren Kurum, "Rezerv alanlarda fazla konut üretmek, orta hasarlı binalarda ada bazlı anlaşan vatandaşlarımıza da destek olacak adımlarımızı da atacağımızı söyledik. İnşallah o adımlarımızı da atmak suretiyle buradan hızlı bir şekilde yaralarımızı saracağız. Yıl sonuna 8 bin konut bitirmeyi planlıyoruz. İnşallah bir aksilik çıkmazsa yıl sonuna 8 bin konutu bitirip vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız. Orta hasarlı binalarla ilgili AFAD'ımızın 2 yıl ödemesiz 8 yıl sıfır faizli kredisi var. Kentsel dönüşümden talep eden vatandaşlarımıza kentsel dönüşüm alanı ilan etmek suretiyle her türlü desteği veriyor olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Bakan Kurum'a Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Sermin Balık ,Metin Bulut, Zülfü Demirbağ ve diğer ilgili kurum müdürleri eşlik etti.

Bakan Kurum: Elazığ'da 19 bin 500 konuttan 2 bin 500'ünü tamamladık
Bakan Kurum: Elazığ'da 19 bin 500 konuttan 2 bin 500'ünü tamamladık
Bakan Kurum: Elazığ'da 19 bin 500 konuttan 2 bin 500'ünü tamamladık
Bakan Kurum: Elazığ'da 19 bin 500 konuttan 2 bin 500'ünü tamamladık
Bakan Kurum: Elazığ'da 19 bin 500 konuttan 2 bin 500'ünü tamamladık
Bakan Kurum: Elazığ'da 19 bin 500 konuttan 2 bin 500'ünü tamamladık
Bakan Kurum: Elazığ'da 19 bin 500 konuttan 2 bin 500'ünü tamamladık
Bakan Kurum: Elazığ'da 19 bin 500 konuttan 2 bin 500'ünü tamamladık
Bakan Kurum: Elazığ'da 19 bin 500 konuttan 2 bin 500'ünü tamamladık
Bakan Kurum: Elazığ'da 19 bin 500 konuttan 2 bin 500'ünü tamamladık
Bakan Kurum: Elazığ'da 19 bin 500 konuttan 2 bin 500'ünü tamamladık
Bakan Kurum: Elazığ'da 19 bin 500 konuttan 2 bin 500'ünü tamamladık
Bakan Kurum: Elazığ'da 19 bin 500 konuttan 2 bin 500'ünü tamamladık
Bakan Kurum: Elazığ'da 19 bin 500 konuttan 2 bin 500'ünü tamamladık
Bakan Kurum: Elazığ'da 19 bin 500 konuttan 2 bin 500'ünü tamamladık

Murat Kurum, Elazığ, İzmir, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: 'Elazığ'da 19 bin 500 konuttan 2 bin 500'ünü tamamladık' - Son Dakika


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