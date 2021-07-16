Son dakika: Balayı yolundaki kazada hayatını kaybeden hemşirenin cenazesi defnedildi - Son Dakika

Balayına gittikleri sırada eşiyle geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden genel yoğun bakım kliniği hemşiresi Ceylan Yılmaz'ın cenazesi memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

Dört gün önce dünya evine giren makine mühendisi Cenker Yılmaz ile eşi Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Genel Yoğun Bakım Kliniği Hemşiresi Ceylan Yılmaz (26), dün balayı için otomobilleriyle yola çıktı.

Antalya'ya gitmek isteyen çiftin otomobili, Ankara- Konya kara yolunda henüz belirlenemeyen bir nedenle refüje çarptı.

Yaralanan Ceylan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yılmaz'ın cenazesi yakınlarınca Ereğli'ye bağlı Sücüllü köyündeki baba ocağına getirilerek helallik alındı.

Daha sonra Yılmaz'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Sücüllü Kabristanlığına defnedildi.

Cenaze töreninde Yılmaz'ın yakınlarının ayakta güçlükle durduğu ve gözyaşı döktüğü görüldü.

Kazada yaralanan Cenker Yılmaz, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinden doktor eşliğinde sedye ile cenazeye katıldı.

Ankara Şehir Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Acı kaybımız. Kalp Damar Hastanesi Genel Yoğun Bakım Kliniği Hemşirelerimizden Ceylan Yılmaz'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kıymetli çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevdiklerine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.