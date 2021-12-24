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Son Dakika | Çin, protestolar nedeniyle Solomon Adaları'na polis danışma ekibi gönderecek - Son Dakika

Son Dakika | Çin, protestolar nedeniyle Solomon Adaları'na polis danışma ekibi gönderecek

24.12.2021 13:26
Son Dakika | Çin, protestolar nedeniyle Solomon Adaları'na polis danışma ekibi gönderecek

Bir son dakika haberine göre Çin'in hükümet karşıtı protestoların yaşandığı Okyanusya ülkesi Solomon Adaları'na polis ekipmanı ve danışma ekibi göndereceği bildirildi.

Çin'in hükümet karşıtı protestoların yaşandığı Okyanusya ülkesi Solomon Adaları'na polis ekipmanı ve danışma ekibi göndereceği bildirildi.

South China Morning Post'un haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien yaptığı basın açıklamasında, Solomon Adaları'nın kendilerinden geçici polis danışma ekibi ve kolluk kuvvetlerinin olaylarda kullanması için zırh talep ettiğini söyledi.

Geçici polis danışma ekibi ve zırhların en kısa sürede Okyanusya ülkesine ulaştırılacağını aktaran Sözcü Cao, "Çin, Solomon Adaları hükümetinin ülkenin istikrarını savunmasını destekliyor ve Çin ile Solomon Adaları arasındaki ilişkiyi kararlılıkla koruyor." dedi.

Çin'in yardım teklifi kabul edildi

Diğer yandan Honiara yönetiminden yapılan açıklamada, Solomon Adaları polisinin gücünü ve gelecekteki isyanlara müdahale etmedeki kapasitesini artırmaya duyulan acil ihtiyacın önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Çin'in, polisleri eğitmek için isyan ekipmanları ve 6 polis irtibat görevlisi teklifinin kabul edildiği ifade edildi.

Avustralya ve Yeni Zelanda da sivil kargaşanın hakim olduğu Solomon Adaları'na şiddet eylemlerinin bastırılması için polis ve asker göndermişti.

Yaklaşık 700 bin nüfuslu Solomon Adaları'nda Başbakan Manasseh Sogavare liderliğindeki hükümeti protesto eden göstericiler 24 Kasım'da başkent Honiara'da toplanmıştı.

Çoğu başkentin bulunduğu Guadalcanal Adası'nın dışından, takımadalar ülkesinde nüfusun yoğun olduğu Malaita Adası'ndan gelen protestocular, Başbakan Sogarave'nin istifasını talep etmişti.

Başbakan Sogareve'nin Pekin'i tanıma kararı eleştirilerin hedefinde

Protestocular, Sogareve'nin diplomatik tanıma ilişkisini Taipei'den Pekin'e çevirme kararının ardından, söz verilen ekonomik yardım ve yatırımların yapılmadığı gerekçesiyle kararı eleştiriyor.

Okyanusya ülkesi, 16 Eylül 2019'da Tayvan hükümeti ile resmi ilişkilerini keserek Çin Halk Cumhuriyeti hükümetini Çin'in temsilcisi olarak tanıma ve resmi ilişki kurma kararı almıştı.

Solomon Adaları'nda Nisan 2019'da iktidara gelen Başbakan Sogavare liderliğindeki "Demokratik Koalisyon" hükümeti, seçim kampanyasında Çin ile ekonomik ilişkileri geliştirmek üzere diplomatik tanıma tercihini Taipei'den Pekin'e kaydırmayı vadetmişti.

Solomon Adaları'nın ilişkileri kesmesi sonucu Tayvan'ı tanıyan ülke sayısı 16'ya düşmüştü. Daha önce Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Panama, Afrika ülkeleri Burkina Faso, Sao Tome ve Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti Tayvan ile diplomatik ilişkilerini keserek Pekin yönetimiyle diplomatik ilişki kurmuştu.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın fiili bağımsızlığının hukuki bir statü kazanmasına, Tayvan hükümetinin dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Solomon Adaları, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Çin, protestolar nedeniyle Solomon Adaları'na polis danışma ekibi gönderecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Çin, protestolar nedeniyle Solomon Adaları'na polis danışma ekibi gönderecek - Son Dakika
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