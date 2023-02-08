Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremzedeleri Antalya ve Mersin'deki otellere yerleştirebiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede incelemelerde bulundu. Kahramanmaraş Havalimanı'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer yetkililerden bilgi alan Erdoğan, daha sonra 12 Şubat Stadyumu'nda AFAD tarafından kurulan çadır kentte geçti. İncelemelerin ardından Erdoğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"VATANDAŞLARIMIZIN SOKAKTA KALMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Depremden etkilenen vatandaşımızın sokakta kalmasına müsaade etmeyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan bir duyuru yapıyorum. Benim vatandaşlarımdan Alanya, Antalya, Mersin gibi illerimizden otellerle görüştük. Vatandaşlarımız buralarda kalmak isterse, bu illerdeki otellere insanlarımızı yerleştiririz. Çok ciddi sayıda oda kapasitesine ulaştık. Tüm ihtiyaçlarını otellerde karşılayacağız. Bu adımla işimizi çok daha kolaylaştırabileceğiz." dedi.

"VEFAT EDEN SAYISI 8 BİN 574"

Hayatını kaybedenlerle ilgili son durumu da aktaran Erdoğan, "Vefat eden sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133. Bütün imkanlarımızı seferber ettik. Başta AFAD olmak üzere çalışmalarımızı belediyelerle birlikte yürütüyoruz." ifadelerine yer verdi.

"BUGÜN DAHA RAHATIZ, YARIN DAHA DA RAHAT OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Hedefimiz 1 yıl içinde diğer felaketleri yaşadığımız illerde nasıl yaptıysak aynı şekilde Kahramanmaraş ve diğer 9 ilde de bunları yapacağız. Bugün daha rahatız, yarın daha da rahat olacağız. Bazı sıkıntılarımızı zamanla aşıyoruz. İllerimize yakıt destekleri gelmeye başladı. Çadırlardaki ısınma sıkıntılarımızı gidermiş olacağız."

AİLELERE 10'AR BİN LİRA DESTEK

AFAD merkezinden yapılan açıklamalar dışında provokatörlere izin verilmemesini istiyorum. Bugün birlik olma ve dayanışma zamanıdır. Tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Hasar tespitinin ardından ailelere 10'ar bin lira destek ödeyeceğiz."