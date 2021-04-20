Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (1) - Son Dakika

Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (1)

20.04.2021 23:47
Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (1), System.String[]

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin olmadığı bir platformun hiçbir işe yaramayacağını anlatıyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin olmadığı bir platformun hiçbir işe yaramayacağını anlatıyoruz. Sözümüzü dinlemedikleri için sahada attığımız adımlarla bunu ispatlamış olduk. Biz hakça bir paylaşımdan yanayız." dedi.

Çavuşoğlu, Habertürk'te katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların bir görüşmede çözülemeyeceğini belirten Çavuşoğlu, zor konuların çözümüne doğru odaklanılması gerektiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşmelerin beklenenden pozitif bir atmosferde geçmesine rağmen, daha sonra gerçekleştirilen basın toplantısında konuk bakanın "dürüst davranmadığını" belirterek,"Yoksa söyledikleri her şeye bir cevabımız var, devlet ve millet olarak haklılığımızı ifade ederiz, bundan korkumuz yok." diye konuştu.

Fransız sismik araştırma gemisinin Türk kara sularına bir Yunan fırkateyni eşliğinde girme çabasını "iyi niyetli olmayan bir girişim" olarak nitelendiren Çavuşoğlu, "Bu gemi bizim kıtası sahanlığımızda bilimsel araştırma yapmak için bizden izin isteseydi bunu olumlu bir şekilde değerlendirirdik. Bizim gemilerimizde başka yerlerde araştırma yapabilir. Biz bunları kapalı bir ülke değiliz yeter ki bizim kıta sahanlığımıza saygı duysunlar." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dendias'ı kabulü sırasında bir yol haritası üzerinde mutabık kalındığını dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Atina'da yaptığımız görüşmeden sonra Cumhurbaşkanımızı da Başbakan Mitoçakis ile bir araya getireceğiz. Bu belki yüksek stratejik toplantı olabilir belki yüksek bir görüşme olabilir. Bunun formatı konusunda ilerleyen dönemde gelişmelere göre istişare edip kararlaştırırız."

Çavuşoğlu, Yunanistan ile İsrail arasındaki savunma sanayisi iş birliğine ilişkin, ülkelerin ihtiyaçlarına göre kendi ürettikleri ürünleri satabileceğini veya satın alabileceğini belirterek, "Biz meselelerimizi çözersek beraber çözeriz. İş o noktaya vardıktan sonra Yunanistan ne alırsa alsın faydası olmaz." dedi.

Doğu Akdeniz'de veya başka bölgelerde ülkelerin kendi aralarında üçlü dörtlü mekanizmalar oluşturabileceğini ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin de farklı bölgelerde, herhangi bir ülke ya da bloğa karşı oluşturulmamak kaydıyla değişik mekanizmalar oluşturduğunu hatırlattı.

Çavuşoğlu, Yunanistan'ın ise Doğu Akdeniz'de yaptığı ikili-üçlü anlaşmaların, Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin haklarını yok sayan anlaşmalar olduğunu belirterek, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin olmadığı bir platformun hiçbir işe yaramayacağını anlatıyoruz. Sözümüzü dinlemedikleri için sahada attığımız adımlarla bunu ispatlamış olduk. Biz hakça bir paylaşımdan yanayız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve diğer ülkelerle özellikle kıta sahanlığı ve enerji iş birliği konularında beraber çalışabileceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Biz paylaşımdan yanayız ama hakkımızı koruyarak paylaşımdan yanayız. Bizim kimsenin hakkında da gözümüz yok." diye konuştu.

Mısır'la ilişkiler

Çavuşoğlu, Mısır'la temasların kopmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke arasında bakanlar düzeyinde temaslarda bulunulabileceğini söylediğini kaydederek, kendisinin de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile uluslararası toplantılarda bir araya geldiğini ifade etti.

Şükri'yle birlikte 2019 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları sırasında yol haritasına üzerine çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, "O zaman şartlar olgun değildi şimdi olgunlaştı. Biz o zaman da prensip olarak özellikle uluslararası platformda birbirimizin aleyhine olmamak konusunda anlaşmıştık." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye ile Mısır arasında artık ilişkilerin Dışişleri Bakanlıkları seviyesinde sürdürülmesine karar verildiğini belirterek, mayıs ayının ilk haftasında bakan yardımcıları düzeyinde görüşmelerin gerçekleştirileceğini, ilerleyen süreçte Bakan Şükri ile bir araya geleceğini ve büyükelçilik atamaları ile ilişkilerin gelecekte daha iyi noktaya getirilmesi konusunda konuşacaklarını kaydetti.

Türkiye'deki Mısırlı muhalifler içinde aşırı söylemler içinde bulunanlara normalleşme adımları başlamadan önce telkinlerde bulunduklarını dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin sadece Mısır için değil, dost veya dost olmaya herhangi bir ülke aleyhinde o ülkenin kabul edemeyeceği tonda aşırıya kaçan söylemlere karşı hassas davrandığına değindi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin bir ülkeyle olan ilişkilerinin bir siyasi partiye, siyasi harekete ya da bir şahsa bağlı olmadığını vurgulayarak, "O ülkelerde seçim olur halkı kimi iktidara getirirse biz o yönetimle en iyi şekilde çalışırız." dedi.

Mısır'da darbeye ve darbe sonucunda insanların ölmesine karşı olduklarını belirten Çavuşoğlu, "Biz Müslüman Kardeşler olduğu için karşı değildik. O gün Cumhurbaşkanı Sisi iş başında olsaydı da bir başkası darbe yapsaydı yine aynı tutumu sergilerdik. Darbe kime karşı yapılırsa yapılsın biz karşıyız." diye konuştu.

Çavuşoğlu, öte yandan Müslüman Kardeşlerin terör örgütü ilan edilmesine karşı olduklarına ifade ederek,"Müslüman Kardeşler bir terör örgütü değil siyasi bir harekettir. Seçim yoluyla iktidara gelmeye çalışan siyasi bir harekettir." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (1) - Son Dakika


Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Başika Üssü'ne saldıran milis grubu açıkladı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Başika Üssü'ne saldıran milis grubu açıkladı GS TV'ye konuk olan Luyindama, iddialı konuştu: Takıma güveniyorum ve biz şampiyon olacağız GS TV'ye konuk olan Luyindama, iddialı konuştu: Takıma güveniyorum ve biz şampiyon olacağız Süper Lig'in tecrübeli hakemi Fırat Aydınus'un kariyeri 25 gün sonra bitiyor Süper Lig'in tecrübeli hakemi Fırat Aydınus'un kariyeri 25 gün sonra bitiyor Avrupa Süper Ligi projesi başlamadan dağıldı! 2 takım çekildi, başkan istifa etti Avrupa Süper Ligi projesi başlamadan dağıldı! 2 takım çekildi, başkan istifa etti Belediyeler vasıtasıyla Almanya'ya gidenler asıl şimdi yandı! Almanya 400-500 kişiyi mercek altına aldı Belediyeler vasıtasıyla Almanya'ya gidenler asıl şimdi yandı! Almanya 400-500 kişiyi mercek altına aldı Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 61 bin 28 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 61 bin 28 yeni vaka tespit edildi Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı Kayıp atların sucuk yapıldığı iddiası veteriner işleri müdürüne soruldu, verdiği yanıt tuhaftı Kayıp atların sucuk yapıldığı iddiası veteriner işleri müdürüne soruldu, verdiği yanıt tuhaftı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Koronadan zorunlu ara veren Sadakatsiz'in yeni bölümü ekrana gelmeyecek Koronadan zorunlu ara veren Sadakatsiz'in yeni bölümü ekrana gelmeyecek         
23:38
Tüm dünyanın merak ettiği Prens William ve Harry'nin cenaze sırasındaki sohbeti deşifre edildi Tüm dünyanın merak ettiği Prens William ve Harry'nin cenaze sırasındaki sohbeti deşifre edildi         
23:24
Biontech mi, Sinovac mı? Prof. Dr. Güner Sönmez, madde madde iki aşının özelliklerini sıraladı Biontech mi, Sinovac mı? Prof. Dr. Güner Sönmez, madde madde iki aşının özelliklerini sıraladı         
23:06
Karadeniz'deki gerginlikte yeni hamle! Ukrayna lideri Zelenskiy, Putin'e görüşme teklifi yaptı Karadeniz'deki gerginlikte yeni hamle! Ukrayna lideri Zelenskiy, Putin'e görüşme teklifi yaptı         
22:37
Sergen Yalçın: Hiç kimse heveslenmesin şampiyon Beşiktaş olacak, diğerleri anca ikinciliğe aday olur Sergen Yalçın: Hiç kimse heveslenmesin şampiyon Beşiktaş olacak, diğerleri anca ikinciliğe aday olur         
21:44
Müsait pozisyonda topu çok farklı şekilde dışarı gönderen Erdoğan Yeşilyurt sosyal medyayı salladı Müsait pozisyonda topu çok farklı şekilde dışarı gönderen Erdoğan Yeşilyurt sosyal medyayı salladı         
21:12
Melisa Aslı Pamuk, Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu Melisa Aslı Pamuk, Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu         
20:00
Beddua sorusu karşısında sinirlenen Nihat Hatipoğlu: Kimseye yapmayın, Allah'a bırakın Beddua sorusu karşısında sinirlenen Nihat Hatipoğlu: Kimseye yapmayın, Allah'a bırakın         
18:25
Kaz Dağları'nda altın madeni kuracaktı! İzinleri iptal edilen Alamos Gold, Türkiye'den 1 milyar dolar tazminat istedi Kaz Dağları'nda altın madeni kuracaktı! İzinleri iptal edilen Alamos Gold, Türkiye'den 1 milyar dolar tazminat istedi         
17:27
Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti         
17:24
Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Sesi gitti, salondakiler alkışlarla destek oldu Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Sesi gitti, salondakiler alkışlarla destek oldu         
15:46
Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü         
15:46
Canına tak eden polis, kısıtlamaları ihlal eden vatandaşlara veryansın etti: Yeter artık, hakkımı helal etmiyorum Canına tak eden polis, kısıtlamaları ihlal eden vatandaşlara veryansın etti: Yeter artık, hakkımı helal etmiyorum         
13:14
Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı         
12:19
Sıpa saldırısına uğrayan Zeynep Öztürk'ten ilk açıklama Sıpa saldırısına uğrayan Zeynep Öztürk'ten ilk açıklama         
12:00
Rekabet Kurulu onayladı! OYAK, Sarelle ve Tadelle'yi satın alıyor Rekabet Kurulu onayladı! OYAK, Sarelle ve Tadelle'yi satın alıyor         
10:37
Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2021 00:02:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei