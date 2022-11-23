Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı! İşte bölgeden gelen son görüntüler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

KORKUYLA KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTILAR

Düzce'de meydana gelen deprem İstanbul, Ankara, Sakarya, Bursa ve Bolu'da da hissedilirken, vatandaşlar yaşadıkları büyük korkuyla beraber kendilerini sokağa attı. Bazı binaların duvarlarının yıkıldığı ve marketlerdeki ürünlerin sarsıntının etkisiyle yerlere düştüğü fotoğraflar servis edildi. İşte depremin ardından kameralara yansıyan görüntüler;