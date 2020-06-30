Son dakika ekonomi: Karataş'a 100 milyon liralık yatırım - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Karataş'a 100 milyon liralık yatırım

Son dakika gelişmesine göre Karataş'a 100 milyon liralık yatırım Adana'nın sahil ilçesi Karataş'a balıkçılık, turizm, altyapı, limanın genişletilmesi ve dalgakıran için toplam 100 milyon liralık yatırım yapılacak AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay: "Karataş, Akdeniz'in incisi olmaya devam edecek" Adana'nın sahil...

Karataş'a 100 milyon liralık yatırım

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Adana'nın sahil ilçesi Karataş'a balıkçılık, turizm, altyapı, limanın genişletilmesi ve dalgakıran için toplam 100 milyon liralık yatırım yapılacak

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay: "Karataş, Akdeniz'in incisi olmaya devam edecek"

ADANA - Adana'nın sahil ilçesi Karataş'a balıkçılık, turizm, altyapı, limanın genişletilmesi ve dalgakıran için toplam 100 milyon liralık yatırım yapılacak.

Tarihi ve doğal güzelliklere sahip Adana'nın Karataş ilçesi, yapılan tanıtımlarla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Almanya başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden gelen turistler hem ekonomik hem de kaliteli bir tatil yapıyor. İlçenin eksikleri, balıkçılık, turizm ve vatandaşların daha rahat bir hayat sürmesi içinse devlet 3 yeni proje gerçekleştirecek. Karataş ilçesinde bulunan balıkçı barınağını ziyaret eden AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, burada gerçekleşecek bazı projeleri açıkladı.

Karataş'ın, hem balıkçılık hem de turizm anlamında vatandaşların ihtiyaçlarını gideren bir ilçe olduğunu belirten Ay, "Karataşımızda bölge halkının sorunlarını çözecek vatandaşlarımızın deniz ve kumla buluşmasında ki problemlerini en aza indirmek için yapılmış olan 3 dalgakırana 2 dalgakıran daha ekleyerek dalgakıran sayısını 5'e çıkartıyoruz" diye konuştu.

Ulaştırma Bakanlığı ve 5 bölge müdürlüğü koordinesinde dalgakıranların ihalesine 3 gün sonra çıkılacağını aktaran Ay, balıkçılığın sorunlarına el atacaklarını söyledi.

Mevcut mandırayı 100 metre geriye alıp derinleşmeyi daha da arttırarak teknelerin mevcutta yaşadığı sorunların ortadan kalkacağını söyleyen Mehmet Ay, "Kumlama sorununun yani teknelerimiz yanaşma noktasındaki sürtünmeyi de sıfırlayarak bir daha bu sorunla karşılaşmamaları için proje ihalesi başlatılıyor. Bu proje ihalemiz de 10-15 günlük süre zarfında tamamlanacak. Ödeneklerimiz geldi, projemizi hazırlayacağız hemen akabinde ÇED ve diğer izinlerin alınması ile birlikte inşallah yapımına hızlıca başlayarak bu sorunu kökten çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Atıksu projesiyle denizler temiz olacak, kötü koku ortadan kalkacak"

Karataş ilçesinde su arıtma tesisinin bulunmaması nedeniyle hem denizde hem de çevrede kötü koku olduğunu belirten Mehmet Ay, daha sonra şunları söyledi:

"Yapılacak projelerle Karataş'ın büyük bir sorunu da ortadan kalkmış olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın katkısı ve yüzde 50'si merkezi hükümet tarafından hibe edilmek suretiyle atıksuyu projemizi hayata geçireceğiz. İller Bankası'ndan kullanacak olan kredi ile birlikte bu projenin yaklaşık 50 milyon TL'lik bir kısmını kapsayan bu projenin finansal bütün soruları giderilmiştir. Karataş Akdeniz'in incisi olmaya devam edecektir. Atıksu projesi ile birlikte hem denizlerimiz daha temiz olacak hem ilçedeki kötü ortadan kalkacağı gibi hem de şehrimize uzun yıllar hizmet edecek."

Toplam 3 ana başlıktaki projenin maliyetinin 100 milyon lira olduğunu vurgulayan Ay, "Barınağın derinleştirilmesi ve dalgakıran yaklaşık 21 buçuk milyonluk bir yatırım. Arıtma tesisi ile ilgili maliyet olarak yaklaşık 50 milyonda bir arıtma tesisi ile ilgili bir bütçenin olacağını düşünüyoruz. Şebeke yenilenmesi işi de 28 milyonluk bir durum var. Karataşımıza 100 milyonluk bir yatırım geldi. Hayırlı, uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç ise 15 ilçeye ayrım gözetilmeden yatırımların devam edeceğini söyledi.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz ise ilçesine yapılan yatırımlar için teşekkür etti.

Balıkçılık, Mehmet Ay, Karataş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Karataş'a 100 milyon liralık yatırım - Son Dakika Ekonomi

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