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AK Parti'li Güldal Akşit, son yolculuğuna uğurlanıyor (1) - Son Dakika

AK Parti'li Güldal Akşit, son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

04.12.2021 12:45
AK Parti'li Güldal Akşit, son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

AK Parti'li Güldal Akşit, son yolculuğuna uğurlanıyor (1)ANKARA'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Turizm ve Devlet Bakanı, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Güldal Akşit için TBMM'de tören düzenlendi.

AK Parti'li Güldal Akşit, son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

ANKARA'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Turizm ve Devlet Bakanı, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Güldal Akşit için TBMM'de tören düzenlendi. AK Parti 22 ve 23'üncü dönem İstanbul Milletvekili, eski Turizm ve Devlet Bakanı, AK Parti kurucu üyesi Güldal Akşit, 8 Kasım'dan bu yana koronavirüs tedavisi gördüğü İbni Sina Hastanesi'nde dün sabah yaşamını yitirdi. AK Parti Genel Başkan Danışmanı Güldal Akşit için TBMM'de tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Sentop, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, eski Meclis başkanları, milletvekilleri, siyasiler ve Akşit'in eşi ile yakınları katıldı. Törende saygı duruşunda bulunulması ardından Güldal Akşit'in özgeçmişi okundu ve dua edildi. Tören katılanlar Güldal Akşit'in eşi Haluk Akşit ve yakınlarına taziyelerini iletti. Akşit'in cenazesi, törenin ardından Kocatepe Camisi'ne götürüldü. Akşit, burada düzenlenecek cenaze töreni ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

AK Parti'li Güldal Akşit, son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

Güldal Akşit, AK Parti, Turizm, Cenaze, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Güldal Akşit, son yolculuğuna uğurlanıyor (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Güldal Akşit, son yolculuğuna uğurlanıyor (1) - Son Dakika
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