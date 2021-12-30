Son dakika haberleri! Eskişehir'de koronavirüs nedeniyle 1755 kişi hayatını kaybetti - Yeniden - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs verilerinin son 1 aylık sürecinde 3 kez vaka oranı en çok artan iller arasında yer alan Eskişehir'de Hayat Eve Sığar (HES) haritası tamamen kırmızıya döndü. Vaka artışının sosyal hareketlilik ve kişisel tedbirlerin azaltılmasından kaynaklandığı belirlenirken, 97'si yoğun bakım, 33'ü entübe 309 kişi hastanelerde, 8 bin 678 kişi ise evlerinde koronavirüs tedavisi görüyor. Kentte vaka artışı sürerken, koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 9 ayda 957 kişi artarak 1755'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında son 1 aylık süreçte 900 bin nüfusa sahip Eskişehir, 3 kez vaka oranı en çok artan iller arasında yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadan açıkladığı son verilerde ise Eskişehir'in vaka oranı 100 bin kişide 335,72 seviyesinden 23,07 artışla 358,79'a yükseldi. Vaka artışları nedeniyle Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ile Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüs hastalarının yoğunluğu da arttı.