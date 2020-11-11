Son dakika... Gürkan'dan yeşillik vurgusu - Son Dakika

Son dakika... Gürkan'dan yeşillik vurgusu

11.11.2020 18:20
Son dakika... Gürkan'dan yeşillik vurgusu, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde geçtiğimiz yıl başlatılan ve Türkiye'nin 81 il ve 922 ilçesinde 'Geleceğe Nefes' sloganıyla gerçekleştirilen fidan dikim töreni kapsamında Malatya'da 13 ilçede birçok ayrı lokasyonda 150 bin fidan toprakla buluştu.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde geçtiğimiz yıl başlatılan ve Türkiye'nin 81 il ve 922 ilçesinde 'Geleceğe Nefes' sloganıyla gerçekleştirilen fidan dikim töreni kapsamında Malatya'da 13 ilçede birçok ayrı lokasyonda 150 bin fidan toprakla buluştu.

"Bugün Fidan Yarın Nefes" sloganıyla düzenlenen fidan dikim programında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bütün hizmetlerde olduğu gibi ağaçlandırma konusunda da en az beş katı civarında yeni alanlar ihdas edeceklerini belirtti. Gürkan, "Cumhurbaşkanımızın Türkiye genelinde düzenlemiş olduğu bu kampanya ile ilgili hakikaten ormanlarımızın oranlarının arttırılması noktasında Türkiye genelinde yoğun bir seferberlik başladı. Bizim ilkokulda okuduğumuz dönemde Türkiye'de ormanlı ağaçların alanı yüzde 12 veya 13 civarında olduğu coğrafya kitapları yazardı. Bugün ise yüzde 25'lerin üzerine çıkan orman alanlarımız, sahalarımız var. Buda şimdiye kadar bu memlekete hizmet etmiş ve özellikle ağaçlandırma noktasında hassasiyet gösteren bütün hemşehrilerimize bütün vatandaşlarımıza müteşekkir olduğumu ve teşekkür etmek istediğimi belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde Malatya'yı ziyaretlerinde kendileri aynen şu şekilde ifade ettiler, ' Temizliği, tertibi, düzeni ve yeşillendirilmiş, çimlendirilmiş alanlarıyla Malatya'yı hiç bu kadar güzel görmemiştim.' Hakikaten bütün hizmetlerde olduğu gibi ağaçlandırma konusunda da en az beş katı civarında yeni alanlar ihdas edeceğiz' dedi. Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya'da ki ağaçlandırılmış alanı en az 10 katına çıkarmayı hedeflediklerini belirten Gürkan, 'Bizim ağaçlandırma park ve bahçelerle ilgili yaptığımız işlerde de ticari alanları hiçbir şekilde uygun görmediğimi ifade etmek istiyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılına hazırlık olarak 300 dönümlük bir park yapıyoruz. Tecde de park yapılıyor. Sümer Park yapılıyor. Lokal anlamda semt parkları yapılıyor. Diğer taraftan da 3 bin 100 dönümlük İnderesi parkını da Milli Parklarla birlikte yapıyoruz. İnşallah bu parkımızda yapıldığında ayrıca Özel Harekat Merkezi diye tabir ettiğimiz ve şuanda oranın 7 tane poligonunu yaptığımız alanını da ağaçlandırarak Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya'da ki ağaçlandırılmış alanın en az 10 katına 20 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Peygamber efendimiz diyor ki ' Kıyamet koptuğunu görseniz ve elinizde fidan varsa o fidanı muhakkak toprakla buluşturun.' İslam'ın emri de yeşilin korunmasıdır. Orta Çağı kapatan, Yeni Çağ'ı açan Fatih Sultan Mehmet; 'Ormanda bir dal kesenin kolunu keserim demiş.' Şu süre içerisinde özellikle ülkemizde terörist faaliyet yapmak isteyenler ve yapanlar Hatay'da, İskenderun'da ve orman bölgelerimizde ki sabotajlarla ormanlarımızı yakmaya gayret eden insanlarda maalesef memleketimizde olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'inci seneyi devriyesiydi. Hatıralarını anlatıyorlar televizyonlarda. Milli Kurtuluş Savaşında, Milli Mücadelede büyük kahramanlık gösterdi vatandaşlarımız denildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözü çok önemli; ' O dönemde de maalesef hainler vardı.' Bu hainler bu coğrafyada dün vardı, bugünde var ve yarında var olacaktır. Ama bizler milli birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz zaman ve birbirimizi sevdiğimiz, saydığımız zaman, kamu malını kendi malımızdan daha üstün gördüğümüz zaman inşallah bunlar minimize edilecek ve bunların sesleri, solukları çıkmayacak. Ne zaman bunlara fırsat verirsek işte bunlar memleketimizin geleceğini ipotek altına alçak, geleceği kötüleyecek bu tür saldırıları her zaman yapacaklardır. Anadolu'da bir söz var; 'Dikili bir ağacı yok' derler. Hepimizin dikili bir ağacı olsun diyorum. Bu kampanyayı düzenleyen Orman İşletme Müdürlüğümüze, onun paydaşlarına teşekkür ediyor, kampanyamızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Son dakika... Gürkan'dan yeşillik vurgusu
Son dakika... Gürkan'dan yeşillik vurgusu

Recep Tayyip Erdoğan, Geleceğe Nefes, Cumhurbaşkanı, Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Gürkan'dan yeşillik vurgusu - Son Dakika


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