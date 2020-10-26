Son dakika haber... - Son Dakika

Son dakika haber...

26.10.2020 08:35
Son dakika haber... , System.String[]

Son dakika haber... Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 43 milyon 346 bini geçti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 43 milyon 346 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 159 bin 93 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 43 milyon 346 bin 266'ya çıkarken, virüs saptanan 31 milyon 905 bin 19 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 10 milyon 282 bin 154 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 8 milyon 889 bin 179 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 230 bin 510 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (7 milyon 909 bin 959), Brezilya (5 milyon 394 bin 128), Rusya (1 milyon 513 bin 877), Fransa (1 milyon 138 bin 507), İspanya (1 milyon110 bin 372), Arjantin (1 milyon 90 bin 589), Kolombiya (1 milyon 15 bin 885), Peru (888 bin 715), Meksika (891 bin 160), İngiltere (873 bin 800), Güney Afrika (715 bin 868), İran (568 bin 896), İtalya (525 bin 782), Şili (502 bin 63), Irak (451 bin 707), Almanya (437 bin 866), Bangladeş (398 bin 815), Endonezya (389 bin 712), Filipinler (370 bin 28), Türkiye (361 bin 801), Suudi Arabistan (344 bin 875), Ukrayna (343 bin 498), Pakistan (328 bin 602), Belçika (321 bin 31) ve İsrail (309 bin 946)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (157 bin 163), Hindistan (119 bin 30), Meksika (88 bin 924), İngiltere (44 bin 896), İtalya (37 bin 338), Fransa (34 bin 761), İspanya (34 bin 752), Peru (34 bin 149), İran (32 bin 616), Kolombiya (30 bin 154), Arjantin (28 bin 896), Rusya (26 bin 50), Güney Afrika (18 bin 968), Şili (13 bin 944), Endonezya (13 bin 299), Ekvador (12 bin 553), Belçika (10 bin 810), Irak (10 bin 623) ve Almanya (10 bin 138)."

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan ordusu, Azerbaycan birliklerine ve sivillere saldırarak üçüncü ateşkesi de ihlal etti ABD'de seçime günler kala Trump destekçileriyle karşıtları arasında kavga çıktı Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi Fransa'nın beklediği destek Yunanistan'dan geldi: Erdoğan'ın Macron'a yönelik sözleri kabul edilemez Erkek kardeşi tarafından katledilen Melek Aslan cinayetinin azmettiricisi Orhan Vatansever tutuklandı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Vakit kaybına tahammülümüz yok, ordumuz daha hızlı ilerleyecek Sosa'nın Trabzonspor maçındaki hatası ve performansı F.Bahçe taraftarının tepkisini çekti 6 maçta 6 gol atan Alanyasporlu Davidson, Süper Lig gol krallığında zirveye oturdu
Meteoroloji uyardı! 2 bölgede sağanak bekleniyor Meteoroloji uyardı! 2 bölgede sağanak bekleniyor         
08:08
MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı gözyaşları içinde veda etti MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı gözyaşları içinde veda etti         
07:31
Bağcılar'da bir kişi boş arazide başından vurulmuş şekilde bulundu Bağcılar'da bir kişi boş arazide başından vurulmuş şekilde bulundu         
01:16
Fenerbahçeli futbolcular, Trabzonspor galibiyetinin ardından şampiyonluk şarkıları söyledi Fenerbahçeli futbolcular, Trabzonspor galibiyetinin ardından şampiyonluk şarkıları söyledi         
23:23
Burak Yılmaz'ın golü yetmedi, Lille Nice ile berabere kaldı Burak Yılmaz'ın golü yetmedi, Lille Nice ile berabere kaldı         
21:00
Aşk iddialarını yalanlayan Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı ile birlikte ev kiraladı Aşk iddialarını yalanlayan Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı ile birlikte ev kiraladı         
20:49
Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı         
20:29
20 yaşındaki genç, yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü 20 yaşındaki genç, yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü         
19:04
Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
18:39
Çıktığı programda soruları yanıtlayamayıp zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor Çıktığı programda soruları yanıtlayamayıp zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor         
17:26
Korkutan koronavirüs araştırması: Mutasyon geçirdi ve artık daha tehlikeli Korkutan koronavirüs araştırması: Mutasyon geçirdi ve artık daha tehlikeli         
17:24
Aliyev, Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz         
15:56
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil         
15:45
İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı         
14:15
Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen "Gey misin?" sorusuyla neye uğradığını şaşırdı         
12:07
Gözü gibi büyüttüğü iki evladından biri mezara diğeri hapse girdi! Melek'in annesinin ağıtları köyü inletti Gözü gibi büyüttüğü iki evladından biri mezara diğeri hapse girdi! Melek'in annesinin ağıtları köyü inletti         
11:12
Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı         
10:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2020 08:43:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei