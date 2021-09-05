Son dakika haber... 17. Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda kazananlar ödüllerini aldı - Son Dakika

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 2019 yılından, TÜBİTAK tarafından ise 2005'ten bu yana düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nın son günü tamamlandı.

TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde üniversitelilerin yarışmasına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, liselilerinkine ise TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın bayrak sallamasıyla start verildi.

TÜBİTAK tarafından Elektromobil ve Hidromobil kategorilerinde düzenlenen yarışlar ile elektrik ve hidrojen enerjisiyle çalışan araçlarla ilgili yerli üretimin artırılması, katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi, katılımcıların alternatif enerjilerle ilgili araştırma imkanı edinip dünyadaki gelişmeleri takip etmeleri ve deneyim kazanmaları amaçlandı.

Bu yıl, 111 takımın başvuru yaptığı yarışmada Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına 65 takım, Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına ise 36 takım katılım gösterdi.

Söz konusu yarışlarda üniversite öğrencileri tarafından geliştirilen elektrikli araçlar, 2 günde 65 dakika içerisinde, 2 kilometrelik parkurda 30 tur, liseli öğrencilerin elektrikli araçları ise 15 tur attı. Bu turların sonunda araçların tükettiği enerji miktarı belirlenerek, sıralama oluşturuldu.

-Üniversiteliler 50 bin, liseliler ise 30 bin liraya varan ödüller için yarıştı

Finallerde, dereceye giren takımlar ödüllerini aldı. Üniversitelilerin yarıştığı Hidromobil ve Elektromobil kategorilerinde ilk üçe sırasıyla her kategori için 50, 40 ve 30 bin liralık ödül verildi. Bunun yanı sıra Verimlilik Rekor, Teknik Tasarım, Görsel Tasarım ve Kurul Özel dallarında 15-25 bin lira arasında değişen ödüller sahiplerini buldu.?

Ayrıca, Birinci Yerli Ürün Teşvik, İkinci Yerli Teşvik, Üçüncü Yerli Teşvik ve Tanıtım ve Yaygınlaştırma Teşvik Ödülleri'nde 3-20 bin lira arası ödüller verildi.?

Liseliler arası yarışların kazananları ise ilk üçe göre sırasıyla 30, 20 ve 10 bin liralık ödüllerini aldı. Burada ayrıca Yerli Tasarım, Görsel Tasarım, Kurul Özel ve Tanıtım ve Yaygınlaştırma Teşvik Ödülleri kapsamında 3-15 bin liralık ödüller sahiplerini buldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır,ödül töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda günden güne güçlendiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu gücün en büyük kaynağı sizlersiniz. Allah'ın izniyle Türkiye bundan 5-10 yıl sonra sadece savunma sanayinde değil teknolojinin tüm alanlarında dünya çapında başarılar ortaya koyan bir ülke haline gelecek ve bunu yapan sizler olacaksınız inşallah. Bizler her zaman sizin yanınızda olacağız, varsa önünüzdeki engelleri kaldıracağız. Dünyanın en iyisi ürünleri yapmanız için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz."

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da alternatif araçların 17 yıl önce sadece farkındalık olduğunu ancak bugün bir zorunluluk haline geldiğini belirterek, "Sizler de buna katkıda bulunuyorsunuz. Bir yıl boyunca büyük emek harcadınız, son birkaç günde bu çalışmalarınızın sonuçlarını gördük. Hocalarınız ve ailelerinize teşekkür ediyoruz. Liseliler için verilen bazı ödüller yarışmayı ilk kez düzenlememiz dolayısıyla tek takım yerine bu yıl birkaç takıma birden verildi. Kazananların hepsine ayrı ayrı 10'ar bin lira ödül verilecek. Ayrıca kupaları da özel olarak kendilerine gönderilecek." dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi'ne iki ödül birden

Liseler Arası EC Performans Ödülleri'nde YEŞİLYURT birinci, E-CARETTA ikinci, NÖTRİNO-88 üçüncü, Uluslararası EC Performans Ödüllerinde ise Elektromobil kategorisinde YOMRA Gençlik Merkezi Enerji Teknolojileri Topluluğu birinci, Samsun Üniversitesi'nden SAMÜELAR ikinci, Altınbaş Üniversitesi EVA TEAM üçüncü oldu. Takımlar ödüllerini, 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST etkinliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alacak.

Hidromobil Birincilik Ödülü ise Yıldız Teknik Üniversitesi'nden YTÜ-AESK_H'nin oldu. Ödül alabilmek için en az 65 puan alma şartını sağlamadığı için Hidromobil Kategorisinde ikinci ve üçüncü çıkmadı.

Liseler arası yarışmada Kurul Özel Ödülü'ne layık görülen takımlar THE GACA, MUTEG EA, WOLFMOBİL, İSTİKLAL EC ve AAATLAS oldu.

Görsel Tasarım Ödülü kategorisinde ise E-GENERATION TECHNIC, CEZERİ YEŞİL, MEGA SOLO ve ESATAMAT takımları ödülle layık görüldü.

Yerli Tasarım Ödülü kategorisinde ise KKTC'den gelen E CARETTA ile YEŞİLYURT BİLGİ EVİ ve TEAM MOSTRA ödül almaya hak kazandı.

Üniversiteliler için düzenlenen Kurul Özel Ödülü ise Samsun Üniversitesi'nden SAMÜELAR takımının oldu.

Görsel Tasarım Ödülü'nde ise kazanan Adıyaman Üniversitesi'nden ADYU CENDERE takımı oldu.

Teknik Tasarım Ödülü'nü ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden GÖKTÜRK takımı kazandı.

Yerli Ürün Teşvik Ödülleri'nde Üçüncü Yerli Ürün Teşvik Ödülü'nün sahibi Yomra Gençlik Merkezi Enerji Teknolojileri Topluluğu oldu.

İkinci Yerli Ürün Teşvik Ödülü'nü ise Çukurova Üniversitesi'nden Çukurova Electromobile kazandı.

Birinci Yerli Ürün Teşvik Ödülü'ne Yıldız Teknik Üniversitesi'nin YTÜ-AESK_H takımı layık görüldü.