Son dakika haber! AB Siyasi Direktörü Mora ile İran Dışişleri Bakanı "Viyana müzakerelerini" görüştü - Son Dakika
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Son dakika haber! AB Siyasi Direktörü Mora ile İran Dışişleri Bakanı "Viyana müzakerelerini" görüştü

27.03.2022 14:47
Son dakika haber! AB Siyasi Direktörü Mora ile İran Dışişleri Bakanı "Viyana müzakerelerini" görüştü

Son dakika haberi: Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora, Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora, Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.

İran medyasına göre Mora ve Abdullahiyan, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin Viyana'daki müzakerelerin son durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Mora, bu sabah İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri ile de bir araya gelmişti.

Viyana nükleer müzakereleri

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, geçen yıl Viyana'da yeniden başlamıştı.

Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya yönetiminin, ülkesine yönelik yeni yaptırımların İran'la ekonomik ilişkilerini etkilememesi konusunda garanti istemesiyle Viyana görüşmelerine 11 Mart'ta ara verilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan'ın 15 Mart'taki Moskova ziyaretinde, ABD'den yazılı garanti taleplerinin yerine getirildiğini açıklamıştı.

Taraflar, Viyana müzakerelerinde bir yandan nihai anlaşmaya yaklaşıldığını ifade ederken, diğer taraftan temel konuların henüz masada olduğunu belirtiyor.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Viyana, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! AB Siyasi Direktörü Mora ile İran Dışişleri Bakanı 'Viyana müzakerelerini' görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! AB Siyasi Direktörü Mora ile İran Dışişleri Bakanı "Viyana müzakerelerini" görüştü - Son Dakika
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