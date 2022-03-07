Son dakika haber! ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Rusya saldırıyı seçti, bununla mücadele etmeliyiz" - Son Dakika
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Son dakika haber! ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Rusya saldırıyı seçti, bununla mücadele etmeliyiz"

07.03.2022 23:24
Son dakika haber! ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Rusya saldırıyı seçti, bununla mücadele etmeliyiz"

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin, "Rusya saldırıyı seçti, şimdi hepimiz bununla mücadele etmeliyiz.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna- Rusya savaşına ilişkin, "Rusya saldırıyı seçti, şimdi hepimiz bununla mücadele etmeliyiz." dedi.

Baltık ülkeleri turu kapsamında Blinken, Letonya'da İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile bir araya geldi.

Blinken, ortak basın toplantısında, İsrail'in Ukrayna'daki krizi diplomatik yollarla çözme çabalarını takdir ettiğini belirterek, "Maalesef Rusya, diplomasi yoluna başvurmayı değil, saldırıyı seçti. Şimdi hepimiz bununla mücadele etmeliyiz." dedi.

İsrail ile diğer bölgesel sorunların çözümünde de ortak hareket ettiklerini vurgulayan Blinken, " İran'ın asla nükleer silah edinmemesi meselesinde de kararlıyız." şeklinde konuştu.

Blinken, İran ile nükleer görüşmelerin son durumuna ilişkin mevkidaşı Lapid'i en kısa zamanda bilgilendirmeyi planladığını belirtti.

Viyana nükleer müzakereleri

İran'ın nükleer faaliyetlerini durdurmasına yönelik Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesi kararı sonrasında İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi, nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, Kasım 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlamıştı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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