Son dakika haber | AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "İnşallah Temmuz ayı içerisinde gerekli adımlar atılacaktır" - Son Dakika

Son dakika haber | AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "İnşallah Temmuz ayı içerisinde gerekli adımlar atılacaktır"

Son dakika gelişmesine göre AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Ayasofya'nın ibadete açılması noktasında Meclisin araştırma yapmasının ötesinde bir durumda olduklarını belirterek, "Meclisi, araştırmadan ziyade o anlamda atılacak olan adımlarla çalışma noktasında davet edeceğiz.

Son dakika haber | AK Parti Grup Başkanvekili Muş:

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Ayasofya'nın ibadete açılması noktasında Meclisin araştırma yapmasının ötesinde bir durumda olduklarını belirterek, "Meclisi, araştırmadan ziyade o anlamda atılacak olan adımlarla çalışma noktasında davet edeceğiz.İnşallah Temmuz ayı içerisinde gerekli adımlar atılacaktır." dedi.


TBMM Genel Kurulu çalışmalarına devam ediyor. İzmir Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Dursun Müsavat Dervişoğlu tarafından, İstanbul'un Fethi'nin sembollerinden biri olan Ayasofya Camisi'nin Müslümanlar için toplu ibadete açılması hususunda gerekli çalışmaların yapılması amacıyla Meclis araştırma önergesi verdi. Önerge hakkında İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu ve CHP adına CHP Sözcüsü Faik Öztrak konuştu. Daha sonra AK Parti Ardahan milletvekili Orhan Atalay konuşma yaptı. Atalay, Ayasofya'nın cami olarak açılmasının önemine değinerek, "Eğer, Ayasofya bir cami olarak açılmazsa bu yüzyılın başında emperyalizme karşı vermiş olduğumuz mücadelemizin, kurtuluş davamızın eksik kalacağı aşikardır. O yüzden kurtuluş mücadelesinin tamamlayıcısı olacak olan adım da beş yüzyıl boyunca cami olarak açık olan, minarelerinden semaya yükselen ezanlarla kimliğini bulmuş olan Ayasofya'nın kendi asli kimliğine kavuşturulmasıdır" ifadelerini kullandı.


AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise şöyle konuştu:


"Mesele araştırmanın ötesine geçmiştir; dolayısıyla, burada bir araştırmayla araştırılacak bir noktada değiliz, araştırmanın daha ötesindeyiz. Artık, karardan sonra gerekli adımlar atılacaktır; dolayısıyla Meclisi, araştırmadan ziyade o anlamda atılacak olan adımlarla çalışma noktasında davet edeceğiz. Bu anlamda İYİ Parti'nin verdiği grup önerisine 'Hayır' oyu vereceğiz ve İnşallah Temmuz ayı içerisinde de gerekli adımlar atılacaktır." - ANKARA

Mehmet Muş, Ayasofya, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 06:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | AK Parti Grup Başkanvekili Muş: 'İnşallah Temmuz ayı içerisinde gerekli adımlar atılacaktır' - Son Dakika

Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi kuvvet komutanı olarak görevlendirildi 10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti Genç kızın, İstanbul trafiğinde ölüme meydan okuduğu anları diğer sürücüler kaydetti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı! İşte madde madde kaldırılan kısıtlamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü Gaziantep'te define aramak için kazdığı çukura düşen kişi, hayatını kaybetti Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük 9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 993 yeni vaka tespit edildi Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur         
00:03
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi         
23:57
Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi         
23:49
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi kuvvet komutanı olarak görevlendirildi Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi kuvvet komutanı olarak görevlendirildi         
23:21
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu" uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler         
23:13
Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor         
23:08
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi         
23:05
Aydın'da 5 kişiyi öldüren sanığa toplam 244 yıl hapis cezası verildi Aydın'da 5 kişiyi öldüren sanığa toplam 244 yıl hapis cezası verildi         
22:57
Hilal Altınbilek'in selfie'si büyük beğeni topladı Hilal Altınbilek'in selfie'si büyük beğeni topladı         
22:54
Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti         
22:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık         
22:39
Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri         
22:26
Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük         
22:22
Son Dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi Son Dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi         
22:13
Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı         
22:12
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır         
22:05
Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı         
22:00
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü         
22:00
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış         
21:42
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor         
21:35
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın         
21:32
Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu         
21:18
2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek 2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek         
21:17
Dirift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü Dirift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü         
21:00
Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı         
20:50
Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi         
20:50
İran'ın güneyi 1 saat içinde iki büyük depremle sarsıldı İran'ın güneyi 1 saat içinde iki büyük depremle sarsıldı         
20:49
Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaları yalanladı Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaları yalanladı         
20:49
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi         
20:12
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek         
20:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2020 00:26:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "İnşallah Temmuz ayı içerisinde gerekli adımlar atılacaktır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]