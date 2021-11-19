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Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu: Turistik Doğu Ekspresi'miz 15 Aralık'ta seferlerine yeniden başlıyor (2) - Son Dakika

Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu: Turistik Doğu Ekspresi'miz 15 Aralık'ta seferlerine yeniden başlıyor (2)

19.11.2021 15:40
Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu: Turistik Doğu Ekspresi'miz 15 Aralık'ta seferlerine yeniden başlıyor (2)

Son dakika gündem haberi... BÜYÜKELÇİLERE MEKTUP YAZARAK ENGEL OLACAKLARINI SANIYORLAREvliya Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Kars İl Teşkilatı'nı ziyaret etti.

BÜYÜKELÇİLERE MEKTUP YAZARAK ENGEL OLACAKLARINI SANIYORLAR

Evliya Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Kars İl Teşkilatı'nı ziyaret etti. Partililer tarafından çiçekle karşılanan Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Sizler de biliyorsunuz, AK Parti olarak Türkiye'nin bugünlerini planlamıyoruz. 2023, 2053, 2071 yılına kadar neyi, nasıl ve ne zaman yapacağımızı planladık ve ilan ettik. Bugüne kadar 2023 hedeflerimizin önemli kısmına da ulaştık. Baktılar bizimle baş edemiyorlar. Bu başarılı projelere imza atan bürokratları ve yatırımcıları tehdit etmeye başladılar. Ülkemiz yatırımlarında hiçbir söz hakkı olmayan yabancı ülkelerin büyükelçilerine mektup yazarak akıllarınca bu projelere engel olacaklarını sanıyorlar. İki zihniyet arasındaki farkı görüyorsunuz değil mi? Yatırımlarımıza türlü bahanelerle engel olmaya çalışıyorlar. Ama bilsinler ki, her ne yaparlarsa yapsınlar, asla başaramayacaklar. Bugüne kadar millet ne dediyse o oldu, bundan sonra da böyle olacak. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar; bizim amacımız refahı, zenginliği, ülkenin dört bir yanına dağıtmak. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ne varsa, Kars 'ta da olacak. 2023, 2035 ve 2071 hedeflerimizi hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar nasıl sizin iradenizi her şeyin üstünde tutmuşsak, bundan sonra da milli iradeye sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bizim millet sevdasından, Türkiye sevdasından başka sevdamız yok."'TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLAN BİR TÜRKİYE VAR'Son 19 yılda ulaşım ve iletişim alt yapısına yaklaşık 1 trilyon 131 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını anlatan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin yıllardır süren alt yapı problemini büyük ölçüde çözdüklerini söyledi. Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz arasında Türkiye'yi ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora dönüştürdüklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Nihai hedefimiz; milli ekonomik bağımsızlık yaklaşımını destekleyerek bütünsel kalkınmayı hayata geçirmek. Bunun için de Türkiye'yi orta koridorda lider, dünyada ise en büyük lojistik güce dönüştürmek için adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Birileri milletin yenmiş haklarını, çiğnenmiş değerlerini kendilerine helal edeceklerini zannederken biz, 19 yıl önce de şimdi de milletimizin hizmetkarı olduğumuzu hep dile getiriyoruz. Onlar ise milletin ne istediğini daha yeni anladılar ama onu da yanlış anladılar. Sanıyorlar ki; medet umdukları büyükelçilerle milletimizin belini bükebilecekler. Her zamanki gibi yanılıyorlar. Allah'a şükürler olsun bu millet hiçbir zaman diz çökmedi, diz çöktürmeye çalışana da gereken cevabı verdi. Artık ekonomisiyle, projeleriyle, alt yapı yatırımlarıyla tüm dünyaya örnek olan Türkiye var" dedi. 'BAŞKALARININ HAYAL ETMEKTEN BILE ÇEKİNDİĞİ İŞLERİ BİR BİR TAMAMLIYORUZ'Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, tüm dünyanın gıptayla takip ettiği, muhalefetin de sırf eleştirmiş olmak için dile getirdiği projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden alıp, 28 bin 402 kilometreye çıkardık. Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle aştık. 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu ise 632 kilometreye yükselttik. 2003 yılına kadar 150 yıl boyunca el değmeyen demiryollarımızın tamamını yeniledik. Bakü-Tiflis-Kars Demir yolu hattını açarak Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demiryolu bağlantısı sağladık. Havayolunu halkın yolu yapacağız dedik, yaptık. 2003 yılında 2 merkezden 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarımızı, bugün 7 merkezden 56 noktaya gerçekleştirmeye başladık. 'Dünyada ulaşamayacağımız yer kalmayacak' dedik, THY'yi dünyanın sayılı havayolu şirketleri arasına yükselttik. Daha önceleri dış hat uçuşları 50 ülkede 60 noktaya yapılırken bugün 128 ülkede 335 noktaya ulaştık. Cumhuriyet'imizin yıl dönümünde, 29 Ekim 2018 tarihinde dev kapasitesiyle hizmete açtığımız İstanbul Havalimanı ile ülkemizi uluslararası havacılığın aktarma merkezi yaptık. Küresel havacılıkta zirveye çıktık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Çamlıca Kulesi, Marmaray, İstanbul Havalimanı, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi nice dev ulaştırma projelerini tamamladık. Asrın projesi 1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona yaklaştık. Geçtiğimiz günlerde, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte son tabliyesini yerleştirdiğimiz köprümüzü birkaç ay sonra hizmete açacağız. Dev ölçekteki, yerli ve milli projelerimizi hayata geçirdikçe, milletimiz de gördü ki; başkalarının hayal etmekten bile çekindiği işleri biz kararlılığımız, çalışkanlığımız ve haklımızın desteğiyle bir bir tamamlıyoruz."


Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu: Turistik Doğu Ekspresi'miz 15 Aralık'ta seferlerine yeniden başlıyor (2)
Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu: Turistik Doğu Ekspresi'miz 15 Aralık'ta seferlerine yeniden başlıyor (2)
Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu: Turistik Doğu Ekspresi'miz 15 Aralık'ta seferlerine yeniden başlıyor (2)
Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu: Turistik Doğu Ekspresi'miz 15 Aralık'ta seferlerine yeniden başlıyor (2)
Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu: Turistik Doğu Ekspresi'miz 15 Aralık'ta seferlerine yeniden başlıyor (2)
Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu: Turistik Doğu Ekspresi'miz 15 Aralık'ta seferlerine yeniden başlıyor (2)
Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu: Turistik Doğu Ekspresi'miz 15 Aralık'ta seferlerine yeniden başlıyor (2)
Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu: Turistik Doğu Ekspresi'miz 15 Aralık'ta seferlerine yeniden başlıyor (2)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu: Turistik Doğu Ekspresi'miz 15 Aralık'ta seferlerine yeniden başlıyor (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu: Turistik Doğu Ekspresi'miz 15 Aralık'ta seferlerine yeniden başlıyor (2) - Son Dakika
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