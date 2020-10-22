'İSTANBUL'DA VAKA SAYISI TÜRKİYE GENELİNİN YÜZDE 40'INA ULAŞTI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da tespit edilen koronavirüs hasta sayılarına ilişkin, "İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz" açıklamasında bulundu.