Son dakika haber: Bakan Soylu, Üniversiteler Afet ve Acil Durum Araştırma ve Uygulama Merkezleri Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye Afet Risk Azaltma Planı 2022 yılı başı itibarıyla başlayacak. Bu hafta pazartesi itibarıyla adımlar atılacak ama 2022'nin başı itibarıyla başlayıp 2022'nin en kısa yapabileceğimiz dönem içerisinde de sona erdirilecek." dedi.

Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Üniversiteler Afet ve Acil Durum Araştırma ve Uygulama Merkezleri Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, afet yönetiminde önemli bir mesafe alındığını söyledi.

Elazığ ve Malatya depremlerinde, Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devreye girdiğini ifade eden Soylu, son yıllarda yaşanan depremleri, selleri ve orman yangınlarını hatırlattı. Afet anlarında bölgelere yaptığı ziyaretleri ve incelemeleri anlatan Soylu, uzun süre bölgelerde kalarak, yapılması gerekenlerin tamamını planladıklarını, yaşanan endişeyi umuda çevirmek için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Köyceğiz'deki orman yangının ardından helikopterde bulunduğu sırada Kastamonu Bozkurt'ta yaşayan ve kendisini tanıyan bir kişinin cep telefonuyla arayarak, "Çocuklarımla çatıda kaldık kurtarın bizi" dediğini aktaran Soylu, hemen bu bölgeye gittiğini, gerekenlerin yapıldığını anlattı.

Soylu, Türkiye'nin başka ülkelere de yardımlar yaptığını, Hırvatistan'daki depremin ardından bir konteyner kent kurulduğunu bildirdi.

"İl Risk Azaltma Planlarını yaptık"

Afet konusunu gündemde tutmaya yönelik bir anlayış sergilediklerini vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"İl Risk Azaltma Planlarını yaptık. Bizim için İl Risk Azaltma Planlarının yapılma tarihi 2024'tü. Biz bunu 2021'e çektik. 2021'in altıncı ayında Kahramanmaraş'la başladık. İyi bir koordinasyon ve organizasyon kurduk. Şu saat itibarıyla İstanbul'da taslağı bitti, toparlanması yapılıyor. 81 ildeki endüstriyel ve doğal afetler dahil olmak üzere bütün afetlerle ilgili illerin İl Risk Azaltma Planları gerçekleştirildi. Şimdi Türkiye Afet Risk Azaltma Planı 2022 yılı başı itibarıyla başlayacak. Bu hafta pazartesi itibarıyla adımlar atılacak ama 2022'nin başı itibarıyla başlayıp 2022'nin en kısa yapabileceğimiz dönem içerisinde de sona erdirilecek."

Soylu, bu planların şehrin tüm sistemine hakim olunmasına ve yol haritası çıkarılmasına katkı sunacağını belirtti.

Afet konusunda üniversitelerle yapılan iş birliklerine de değinen Soylu, yenilenmiş Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ile Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nın da akademisyenlerle gerçekleştirildiğini ifade etti.

Araştırma ve geliştirme projelerine verilen destekleri anlatan Soylu, son 2 yılda yönetilen afet süreçlerine önemli ve ciddi sınavlar verildiğine vurguladı.

Soylu, afetlerin ardından "Allah devletimize zeval vermesin" söyleminin dile getirildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Soylu, "Afet riski bakımından Japonya'yız. Afetle mücadele, afete hazırlık ve afet bilinci bakımından da Japonya yolunda olmalıyız. Çok mesafe aldık ama hala yürüyecek yolumuz var." dedi.

(Sürecek)