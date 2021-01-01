Son dakika haberleri... Bellona Kayseri Basketbol 6 maç kazandı

Bellona Kayseri Basketbol takımı 2020 yılında 6 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, 2020 yılında oynadığı 22 müsabakada 6 galibiyet 16 mağlubiyet elde etti.

2020 yılının ilk bölümünde 8 müsabakaya çıkan ve son 5 müsabakası Koronavirüs salgınından ötürü oynatılmayan Bellona Kayseri Basketbol takımı 3 galibiyet 5 yenilgi elde ederek sezonu tamamladı. Bu sezon için 14 maça çıkan bayan basketbolcular, yine 3 kez kazanırken 11 kez mağlubiyet aldı. Sarı Kırmızılılar, 2020 yılı içerisinde oynadığı 22 lig maçında 1676 sayı üretirken potasında ise 1773 sayı gördü.

Bellona Kayseri Basketbol takımının 2020 yılında oynadığı maçlar ve neticeleri şöyle:

Çankaya Üniversitesi-Bellona Kayseri 77-52

Bellona Kayseri- Elazığ Özel İdare 90-76

Beşiktaş-Bellona Kayseri 84-62

Bellona Kayseri- Adana Basketbol 93-97

Hatay B.B.spor-Bellona Kayseri 73-83

Bellona Kayseri-OGM Ormanspor 91-69

Botaş-Bellona Kayseri 67-61

Bellona Kayseri- Mersin Yenişehir 70-94

Bellona Kayseri-İzmit Belediyespor 68-69

Hatay B.B.spor-Bellona Kayseri 90-88

Bellona Kayseri- Galatasaray 74-79

Adana Basket-Bellona Kayseri 83-70

Bellona Kayseri-Nesibe Aydın 62-70

Fenerbahçe-Bellona Kayseri 91-69

Bellona Kayseri-OGM Ormanspor 80-79

Bellona Kayseri-Mersin Yenişehir 82-96

Elazığ Özel İdare-Bellona Kayseri 89-76

Bellona Kayseri- Canik Belediyespor 107-54

Botaş-Bellona Kayseri 79-60

Bellona Kayseri-Beşiktaş 91-87

Çankaya Üniversitesi-Bellona Kayseri 86-75

İzmit Belediyespor-Bellona Kayseri 84-72

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)