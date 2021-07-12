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Son dakika haberleri! Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri anıtı açıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri anıtı açıldı

12.07.2021 19:16

Son dakika yerel haberine göre Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri anıtı açıldı Çanakkale'nin Çan ilçesinde 'Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri anıtı' tarihe tanıklık edecek.

Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri anıtı açıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde 'Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri anıtı' tarihe tanıklık edecek.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde açılışı gerçekleştirilen Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri anıtında tarihi milattan öncesine dayanan 16 Türk Büyük Devletinin kurucuları ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısının yaşatılacağı büstler, Çanlı şehit ve gazilerinin yaşatılacağı anıtlar yer alıyor. Yaklaşık bin 300 metrekarelik alan üzerine hazırlanan proje sürecini anlatan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Çan 23 Eylül'de düşmanı kovalayanların bağımsız bir yurt bırakanların şehridir. Çan Ulu önderimiz Atatürk'ün iki kez teşrif ettiği güzel memleketimizdir. Onun için bizler Çanlı olmakla gurur duyuyoruz. Burada birinci dünya savaşında Çanakkale ve tüm cephelerde hain terör saldırılarında şehit verdiğimiz canlarımızın isimleri var. Burada Kore savaşında ve Kıbrıs Barış Harekatında görev almış Çan ilçe merkezimiz ve köylerimizden gazilerimiz ile İstiklal madalyası almış Çanlı yiğitlerimizin isimleri var. Temsili şehitlik ile onları sonsuza dek yaşatacağız. Anıtta yer alan şehit isimlerini Genel Kurmay Başkanlığından, Çan Askerlik şubesinden, Tarihi Alan Başkanlığı'ndan, Çanakkale Şehit ve Gaziler derneği Çan Şube Başkanlığı'ndan aldık. Eksik olmaması için birkaç kez duyurular yaptık. Anıtlarımız Çan'ın bir gurur abidesi olarak şehrimize ve şehitlerimize armağan olsun. Bu eserle Çanlı şehitlerimizin, Türk büyüklerimizin isimlerini, aziz ruhlarını yaşatmakla övünç duyuyoruz. Bir Çanlı çocuk bu anıtı gördüğünde 'Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur' sözünün ne demek olduğunu daha iyi anlayacaktır" diyerek projeye katkı sunan Belediye çalışanlarına, Kale grubuna teşekkür etti.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Konuşmamı yapmaya gelirken Türk milletinin tarihsel yolculuğunda millete ve vatana hizmetlerini yapmış tarihi şahsiyetlerin önünden geçerken kendimi bir zaman içerisinde tarihe yolculuk yapar gibi hissettim. Bu toprakları bize vatan yapanları, bu uğurda canlarını verenleri, kanlarını dökenleri, bu uğurda emek verenleri rahmetle ve şükranla yad ediyoruz. Bizde o kahraman ecdadın torunları olarak Çan'da onları unutmadığımızı, onları çok sevdiğimizi, onlara büyük kıymet verdiğimizi ortaya koymak adına güzel bir eser Çan'a kazandırıldı" diye konuştu.

Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, "Özellikle Çan'ımızın merkezinden köylerinden her tarafından savaşlarda şehitlerimizin ve gazilerimizin isimlerinin bir arada bulunması burayı ziyaret edecek olan hem Çanlı hemşehrilerimizin, hem de buradan geçmekte olan Çan'ı ziyaret eden misafirlerimize Çan'ımızdaki kahramanları hatırlatacak" dedi. Açılışa Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, Çan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış, Kale grubu yöneticileri, Siyasi Parti temsilcileri, STK başkan ve yöneticileri, Çanlı gaziler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Son dakika haberleri! Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri anıtı açıldı
Son dakika haberleri! Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri anıtı açıldı
Son dakika haberleri! Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri anıtı açıldı
Son dakika haberleri! Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri anıtı açıldı
Son dakika haberleri! Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri anıtı açıldı
Son dakika haberleri! Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri anıtı açıldı

Çanakkale, Hisarcık, Türk, Çan, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberleri! Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri anıtı açıldı - Son Dakika


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