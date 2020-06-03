Son dakika haber: EİB'den Mayıs'ta 793 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika

Son dakika haber: EİB'den Mayıs'ta 793 milyon dolarlık ihracat

Son dakika ekonomi haberi: Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) mayıs ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 gerileyerek 793 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Son dakika haber: EİB'den Mayıs'ta 793 milyon dolarlık ihracat, System.String[]

Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) mayıs ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 gerileyerek 793 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin ihracatı ise mayıs ayında 9 milyar 964 milyon dolar oldu.


Ocak-mayıs döneminde 4 milyar 859 milyon dolarlık ihracata imza atan Ege İhracatçı Birlikleri, son bir yıllık dönemde 12 milyar 511 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ege İhracatçı Birliklerinin kayda aldığı ihracat verilerine göre mayıs ayında EİB üyelerinin sanayi ürünleri ihracatı 380 milyon dolar, tarım sektörlerinin ihracatı 344 milyon dolar, madencilik sektörünün ihracatı ise 68 milyon dolar oldu. Mayıs ayında en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il; 3 milyar 822 milyon dolarla İstanbul, 626 milyon dolarla Kocaeli ve 589 milyon dolarla İzmir.


Demir ve demir dışı metaller zirveyi koruyor, yaş meyve artışta


Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 80 milyon dolarlık ihracatla birinci sırada, Ege Maden İhracatçıları Birliği ise 68 milyon dolarla ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada ise 67 milyon dolarla Ege Tütün ihracatçıları Birliği ve Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri İhracatçıları Birliği var. Yaş meyve sebze ihracatı yüzde 32'lik artışla 20 milyon dolara yükselirken, meyve sebze mamulleri ihracatı ise 39 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği toplamda 59 milyon dolarlık ihracata imza attı.


Hazırgiyimde 57 milyon dolarlık döviz


Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ise 57 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırdı. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 48 milyon dolarlık ihracatla mayıs ayını geride bırakırken, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin ihracatı ise 44 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 42 milyon doları, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ise 13 milyon doları hanesine yazdırdı. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 11 milyon dolarlık, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ise 5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.


"Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz"


Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, dünyada ve Türkiye'de normalleşme takvimine geçildiğini, kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte toparlanma sürecine girilmesinin etkilerinin Türkiye geneli ihracat rakamlarında bu aydan itibaren görülmeye başlandığını söyledi. Eskinazi, "Türkiye'nin ihracatı Genel Ticaret Sistemine (GTS) göre bir önceki aya nazaran mayısta yüzde 10,84 arttı. Bu olumlu hava önümüzdeki aylarda ihracatımızda yaşanacak pozitif gelişmelerin ayak sesi ve işaret fişeğidir. Dünya pazarından aldığımız payı genişletmek için sanal fuarlar, sanal ticaret heyetleri gibi teknolojik hamlelere odaklandık. Pandemi sonrası gelen yeni dünya düzeniyle birlikte artık hiçbir şey eskisi gibi değil ve hiçbir şey bizim için de eskisi gibi olmayacak. Her zamankinden daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Bu süreçte dijital dönüşüme önayak olduk ve hedeflerimizi büyüttük. Bu yüzden pandemi süreci bizim için bir irtifa kaybı değil, bir sıçrama tahtası olacak" dedi.


"Türkiye'de ve dünyada bir ilki başardık"


Jak Eskinazi, "Egeli ihracatçılar olarak Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirdiğimiz ayakkabı ve saraciye sektörlerine yönelik sanal fuarımız Shoedex2020 ile korona günlerinde Türkiye ve dünyada bir ilki başararak ihracat tarihimizde dönüm noktası olacak anlara tanıklık ediyoruz. Gıda sektörümüze yönelik dijital fuar ve sanal ticaret heyeti hazırlıklarımıza da başladık. Yenilikçi vizyonumuzu sürdürerek dünyadaki olumsuz değişkenlerin bize sirayet etmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu. Uzak Doğu pazarlarında yeni kapıların açıldığını, tarım ürünleri ihracatının önündeki engellerin bir bir kalktığına değinen Eskinazi sözlerini şöyle sürdürdü:


" Tayland'a elma ihracatının, Çin'e ise süt ve süt ürünleri ihracatının önünün açılması da pandemi sürecinde Uzak Doğu ülkeleriyle ikili ticaretimizde en son yaşanan olumlu gelişmeler arasında. Bu süreçte ihracatçılar için yoğun çaba sarf eden, bizi destekleyen Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'a şükranlarımı iletiyorum. Türkiye inovatif çözümlerle, yenilikçi fikirlerle kendini hızla toparlayan ülkelerden biri olacak. Dijitalleşme hamlelerimizle güçlü bir tedarik zincirinde eskisinden de güçlü bir pozisyon alacağız." - İZMİR

Ege İhracatçı Birlikleri, İhracat, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 11:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: EİB'den Mayıs'ta 793 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi

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