Son dakika haber: Erenköy Direnişinin 57. yılında şehit pilot yüzbaşı Cengiz Topel mezarı başında anıldı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Erenköy Direnişinin 57. yıl dönümü dolayısıyla şehit pilot yüzbaşı Cengiz Topel mezarı başında anıldı.

Edirnekapı Hava Şehitliğindeki anma etkinliğine Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluk temsilcisi, Kıbrıs Barış Harekatı Gazi Dernekleri ve Şehit Aileleri Derneği temsilcileri katıldı.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Bilge Eray, programda yaptığı konuşmada, 1964'teki olayları anlatarak Cengiz Topel'in de katıldığı hava harekatıyla destan yazıldığını dile getirdi.

Erenköy Direnişini "destan" olarak niteleyen Eray, şehit edilen Topel'i minnetle andıklarını ifade etti.

KKTC İstanbul Başkonsolosluğu Milli Eğitim Ataşesi Mehmet Faruk ise Şehit Pilot Cengiz Topel'in Kıbrıs Türk'ünün varoluş ve direniş mücadelesinin sembol ismi olduğunu belirterek, rahmet ve minnetle yad ettiklerini söyledi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gaziosmanpaşa temsilcisi gazi Celal Cavit Yıldırım, Topel'in 14 Ağustos 1964'te Hava Şehitliğinde toprağa verildiğini ifade ederek, 10 yıl sonra 14 Ağustos 1974'te Kıbrıs Barış Harekatının başarıyla neticelenmesiyle intikamının alındığını dile getirdi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Avcılar temsilcisi gazi Nurettin Ağaoğlu ise Cengiz Topel'in biyografisini okuyarak, şunları kaydetti:

"Kıbrıs'ta gösterdiğimiz milli mücadelede Türk Hava Kuvvetlerinin verdiği destekle Kıbrıs Türkleri özgürlüklerine kavuşmuştur. Tüm şehitlerimizi ve son mermisine kadar Rumları yanına yaklaştırmayan, işkence sırasında konuşmayan şehit yüzbaşı Cengiz Topel'i saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz."

Anma etkinliği duaların okunmasının ardından sona erdi.