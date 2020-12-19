Son dakika haberi... Gaziantep'te hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi... Gaziantep'te hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti

19.12.2020 12:18

Son dakika haberler... Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 9 hasta yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 9 hasta yaşamını yitirdi.

SANKO Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.

Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun bakım ünitesinde 7, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi olmak üzere 9 hasta hayatını kaybetti.

Yangından etkilenme sonucu Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71), Ali Saffet Kanpolat (64) ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaşamını yitirdi.

Açıklamada, yoğun bakımda tedavisi süren diğer hastaların farklı hastanelere sevk edildiği, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

"Yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır"

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da hastanede saat 04.45'te oksijen verilen solunum cihazının patlaması sonucu yangın çıktığı, olay nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, "Diğer hastalar çevredeki diğer hastanelere nakledilmiştir. Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır. Olay yerinde ilgili ekiplerimiz gerekli önlemleri almış olup incelemeler devam etmektedir. Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İki cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada da olayda 9 kişinin yaşamını yitirdiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca iki cumhuriyet savcısı adli soruşturmayı yürütmekle görevlendirilmiş olup, olayın çıkış nedeni ve sorumluların tespitine yönelik olarak bilirkişi heyetiyle birlikte olay mahallinde gerekli incelemeler yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Hayatını kaybedenlerden 8'inin cenazesi ilk incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Belediye meclis üyesi yaşamını yitirdi

Bu arada, olayda hayatını kaybedenlerden Ali Saffet Kanpolat'ın AK Parti Nizip Belediye Meclis Üyesi olduğu öğrenildi.

Kanpolat, daha önce ilçeye bağlı Sekili beldesinde belediye başkanlığı da yapmıştı.

Sağlık çalışanları gözyaşlarını tutamadı

Öte yandan, hastanede görev yapan sağlık çalışanları da olay nedeniyle çok büyük üzüntü yaşadı.

Bazı çalışanların hastaneden ayrılırken gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Ağlayan çalışanları diğer arkadaşları teselli etti.

Hastanede yakınları bulunan vatandaşlar da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı psikososyal destek hizmetleri ekipleri de hasta yakınlarına yardımcı oluyor.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme ekipleri de hastanede çalışmalarını sürdürüyor. Hastanenin 3 giriş çıkış noktası kapatılırken, bina çevresinde güvenlik güçleri önlem aldı.

Tedbir amaçlı bölgede 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri bekliyor.

Vali Gül: "Olayın, teknik olarak cihazlardan çıkan yangından olduğu görülüyor"

Gaziantep Valisi Davut Gül, hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra hastane önünde gazetecilere açıklama yapan Gül, olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Yoğun bakım ünitesinin 20 kişilik olduğunu, burada 19 kişinin kaldığını belirten Vali Gül, hastanenin kendi imkanlarıyla çıkan yangına hemen müdahalede bulunduğunu, diğer birimlere sirayet etmeden yangının söndürüldüğünü dile getirdi.

Vefat edenlerle ilgili savcılığın olayı soruşturduğunu, otopsi işlemlerinin sürdüğünü, hayatını kaybedenlerden 2'sinin Siirt, 1'inin Kahramanmaraş'ta diğerlerinin ise Gaziantep'te defnedileceğini ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Olayın, teknik olarak cihazlardan çıkan yangından olduğu görülüyor. Ama bunun ayrıntıları hem savcılık hem Sağlık Bakanlığı boyutuyla ilerleyen süreçte soruşturmalar neticesinde ortaya çıkacak. Ama görünürde olan hastalarımıza oksijen verilen cihazdan çıktığı görülüyor. Burası görünürde tedbirlerin hepsinin yerinde olduğu, daha önceki denetimlerde herhangi bir aksaklığın olmadığı bir hastane. Ama bundan sonraki sürece Sağlık Bakanlığımız, savcılıklarımız bakacak."

Olayın ilk anından itibaren İçişleri, Sağlık ve Adalet bakanlarının konuyu birebir takip ettiğini belirten Gül, başka hastanelere sevk edilen hastataların tedavilerinin devam ettiğini, dışarıda herhangi bir hastanın kalmadığını söyledi.

Gül, yangında yaralanan olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine, "14 hasta var. Bu hastalar hastanede yatan hastalar. Yangından dolayı yaralanan herhangi bir hastamız yok. Bu 14 kişinin 11'i yoğun bakımdan çıkanlar, diğer 3'ü hastanenin yoğun bakımında olmayıp dumandan etkilenmesin diye başka hastanelere sevk edilen kişiler. Dolayısıyla yangında yaralanan yok." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Gaziantep'te hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Gaziantep'te hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Gaziantep'te hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Gaziantep'te hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Gaziantep'te hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar Seren Serengil yıllar sonra itiraf etti: Kerem Tunçeri ile 1 yıl aşk yaşadık 8 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep'te koronavirüs yoğun bakım servisindeki patlama sonrası ilk görüntüler Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı TCMB reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını yükseltti Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak Pandemide ev yapımı ve ambalajlı ürüne talep arttı
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Songül Karlı'nın dolandırıcılık iddiasında içlerinde eski eşinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı Songül Karlı'nın dolandırıcılık iddiasında içlerinde eski eşinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı         
11:20
Ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle Ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazan polisler, Bakan Soylu'nun tarihi konuşmasına gönderme yaptı         
11:05
Trump'ın Twitter hesabına 5. denemesinde erişim sağlayan hacker, dikkat çeken şifreyi paylaştı Trump'ın Twitter hesabına 5. denemesinde erişim sağlayan hacker, dikkat çeken şifreyi paylaştı         
10:43
Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! "Sen de pozitif olacaksın" deyip yüzüne tükürmüş         
09:46
Amasyalı köylüler, devlet desteğiyle kurdukları besi çiftliğinde 6 yıldır üretim hayalini gerçekleştiremiyor Amasyalı köylüler, devlet desteğiyle kurdukları besi çiftliğinde 6 yıldır üretim hayalini gerçekleştiremiyor         
09:11
En pahalı taksi yolculuğu! Kısıtlamayı hiçe sayan kadın tavırlarıyla çileden çıkardı En pahalı taksi yolculuğu! Kısıtlamayı hiçe sayan kadın tavırlarıyla çileden çıkardı         
08:44
Boğaz'daki otelin icradan satılmasının ardından Ahu Aysal'dan ilk açıklama: Olan oldu, geriye bakamayız Boğaz'daki otelin icradan satılmasının ardından Ahu Aysal'dan ilk açıklama: Olan oldu, geriye bakamayız         
08:39
Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu         
08:34
Dağlardan topladıkları defneden günlük 500 lira kazanıyorlar Dağlardan topladıkları defneden günlük 500 lira kazanıyorlar         
08:17
Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 9 kişi hayatını kaybetti         
08:09
Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı? Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı?         
18:08
Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu         
15:27
17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti 17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti         
14:36
Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi         
14:04
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı         
13:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 12:49:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Gaziantep'te hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei