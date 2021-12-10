Son dakika haberleri! İRANLI TEKNOLOJİ UZMANININ ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DAVADA TETİKÇİ SANIK AĞLAYARAK İFADE VERDİ - Son Dakika

Mikail BIYIKLI İstanbul, DHA

Şişli'de 14 Kasım 2019'da İranlı teknoloji uzmanı Masoud Molavi Vardanjanı'nın öldürülmesine ilişkin aralarında İran uyruklu Naci Şerifi Zindaşti ve İran konsolosluk görevlisi Mohammad Reza Nasırzadeh Noshahr'ın da bulunduğu 14 sanığın yargılandığı davada, olayda tetikçi olduğu iddia edilen sanık Abdulvahhap Koçak savunmasını yaptı. Koçak, 25 aydır tutuklu olduğunu ve beraatini istediğini belirterek Dosyadaki kimseyi tanımıyorum. Bunu kim kurgulamışsa bir günah keçisi aramış diye ağlayarak ifade verdi. Mahkeme, Koçak'ın arasında bulunduğu üç sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, bir sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdulvahhap Koçak, Sıavash Abazarı Shalamzarı, Cengiz Akin ve Veli Sarı ve katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

MİLYONLUK ADAMLARLA AYNI YERDE OTURACAK DEĞİLİM

Ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan ve tetikçi olduğu öne sürülen sanık Abdulvahhap Koçak savunmasında, Cinayet olayıyla hiçbir alakam bilgim yoktur. Ben 25 aydır tutukluyum. Yazık günahtır. Ben çalışan sıradan işine gücüne bakan sıradan biriyim. Bu kadar profesyonel olaydan bahsediliyor, ben böyle bir olay yapmış olsam dışarı çıkar mıyım Ben saklanmış olsam neden bunlara bakılmıyor. Her şey aleyhime yapışmış iddianamede. Ben çıktım eve doğru giderken metrobüse bindim. Suçum metrobüs kullanmak mı Metrobüsten inince kimliğini bilmediğim kişiler yani polisler beni kelepçelediler. Beni başka arabaya bindirdiler ve ben ne oluyor deyince bana 'Sen İran ajanısın, adamı nasıl öldürdün anlat' diyerek kafama vurdular. Ben ne kadar suçsuz olduğumu söylesem de anlatamıyorum. Beni soyup 'İran Ajanısın', bilmem nesin. Tek sordukları bana 'Ali ağabeyi tanıyor musun' sorusuydu. Ben bunu hak edecek ne yaptım. Nedenini arıyorum, bulamıyorum. Dosyadaki isimleri tanımıyorum, tanıdığım tek kişi Birol'dur. Herhangi bir irtibatım yok. Savcılığa anlattım. Metrobüs kayıtlarının alınmasını istedim, beni alanların kim olduğunu görülsün diye, bu yapılmadı çünkü lehime. Bir günah keçisi arıyorlar, ben günah keçisi olmak istemiyorum. Mağdurum. Bugün de 10 Aralık, Dünya insan hakları günü. Mahkemenin hakkaniyetli karar vermesini istiyorum. Suçsuzum dedi.

KİMSEDEN SİLAH ALMADIM

Koçak, Sırf Ali'nin kardeşi olduğum için mi bunlar yapıldı bana Ben dosyada adı geçenlerden sadece Birol Özdemir ile Naci Şerifi Zindaşti'yi tanıyorum. Zindaşti'yi de ağabeyim Ali'nin patronu olduğu için tanırım. Kimse bana silah vermedi, kimseden bir şey almadım. İddianamede okuduğum kadarıyla, diğer sanıkların hepsi iş insanı, milyonluk adamlar. Bu adamlarla aynı yerde oturacak kapasitede değilim dedi.

AĞLAYARAK İFADE VERDİ

Savunmasını yapmaya devam ettiği sırada ağlamaya başlayan Koçak, Dosyadaki kimseyi tanımıyorum. Bunu kim kurgulamışsa bir günah keçisi aramış. İlk gözaltına alındığımda 22 yaşındaydım, şimdi 25 yaşına gireceğim. Evlenecektim, kız arkadaşım vardı, ayrıldık. Bir cinayet şüphelisiyle ne yapardı ki Haklı. Sorun bana sorun. Sonunda beni dinleyen birileri çıktı. Keşke o gün Birol Özdemir'in evine gitmeseydim. Özdemir dövizde çalışıyor. Ağabeyim gibi görürdüm. Evinde kalmıştım sadece. Mağdurum. Bir an önce her şeyin ortaya çıkmasını istiyorum. Hayatım, hayallerim çalındı. Sevgilimi kaybettim ama ailemi de kaybetmek istemiyorum. Beraatimi talep ediyorum dedi.

Sanık Abdulvahhap Koçak, Tetikçi denilen kişi, iddianamede okuduğum kadarıyla üç kişiyle yüz yüze gelmiş. Bugüne kadar niye bu kişilerle yüz yüze getirilmedim Ben olayın nerede olduğunu bile iddianameden sonra öğrendim. Olay yerinde çalışan bir güvenlik görevlisi, 'Türkçesi yoktu, Arap aksanlıydı. Ben burada hangi dili konuşuyorum, ne aksanıyla konuşuyorum Ben görüntülerde de nerede olduğumu, her şeyi size açık açık söylüyorum diye konuştu.

Tutuklu sanıklardan Cengiz Akın ise, Ben bu suçu işlemedim, asla da kabul etmeyeceğim. Bu zulme son verin artık. Tahliyemi istiyorum dedi. Diğer sanıklarda suçlamaları reddederken, azmettiricilikle suçlanan konsolosluk görevlisi sanık Mohammad Reza Nasırzadeh Noshahr'ın avukatı, müvekkilinin dosyasının ayrılmasını talep etti.

BİR SANIĞA TAHLİYE

Mahkeme heyeti, sanıklardan Sıavash Abazarı Shalamzarı'nın tahliyesine, diğer 3 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Firari sanıklar Najı Sharıfı Zındastı ile Alı Esfanjanı hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama emirlerinin devamına karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 14 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, 14 Kasım 2019 saat 21. 53 sıralarında Şişli Esentepe'de ilk etapta ismi Mesut Mesut olarak değerlendirilen, Masoud Molavı Vardanjanı olduğu tespit edilen maktülün, sanık Ali Esfanjanı ile birlikte yan yana yürüdükleri sırada, sanık Abdulvahhap Koçak tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildiği ve Koçak'ın maktule 11 el ateş ettiği, yaralanan maktulün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği anlatılıyor. İddianamede, internet ortamında yapılan araştırmalarda, maktul Vardanjanı'nın özgeçmişine dair bilgilere rastlandığı, bu bilgilerde maktulün yapay zeka ile ilgili çok sayıda çalışma yaptığı, İran - Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı ve bilim adamı olduğuna ve aldığı ödüllere yer veriliyor.

KONSOLOSLUK GÖREVLİSİ AZMETTİRİCİLİKLE SUÇLANIYOR

Mülkililik ilkesi gereğince, konsolos ünvanıyla ve konsolosluk memuru sınıfı ile konsolosluk görevlisi Mohammad Reza Nasırzadeh Noshahr hakkında soruşturma ve yargılama yetkisinin, Türk yargı makamlarına ait olduğu kaydedildi. İddianamede, sanık Noshahr'ın bir grup şahısla belli bir plan, organizasyon ve gizlilik içerisinde hareket etmek suretiyle, maktulün öldürülmesi için hazırlık yaptıkları, bu kapsamda cinayetin öncesinde ve sonrasındaki tüm süreci yönettikleri, olay öncesinde sürekli Esfanjanı ile irtibat halinde kalarak birlikte hareket ettikleri, sanık Noshahr'ın olaydan sonra Esfanjanı'nın İran'a geçirilmesinden sonra da adı geçen şahsa yardım ettiği, yine İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki görev süresi sona ermeden Türkiye'den ayrılarak İran'a gittiği, bu suretle üzerine atılı Tasarlayarak öldürmeye azmettirme suçunu işlediği belirtiliyor.

CEZA İSTEMLERİ

Sanıklar Najı Sharıfı Zındastı, Mohammad Reza Nasırzadeh Noshahr, Seyed Mohammad Reza Razavı ile Amın Parvazı Tasarlayarak öldürmeye azmettirme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor. Tetikçi Abdulvahhab Koçak'ın Tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış mübebbet ve Silahla kasten yaralama suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsinin istendiği iddianamede, firari sanık Ali Esfanjanı'nın Tasarlayarak öldürmeye iştirak suçundan ağırlaştırılmış mübebbet hapsi talep ediliyor. İddianamede, sanıklar Cengiz Akın, Veli Sarı, Birol Özdemir, Ehsan Ghomınejad, Sına Forouhar, Houtan Khezerlou ve Aşkın Bulduk Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım 15 yıldan 20 yıla kadar, sanık Sıavash Abazarı Shalamzarı'nın Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım ve Resmi belgede sahtecilik suçlarından 17 yıldan 25 yıla kadar hapsi isteniyor.