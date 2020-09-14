Son dakika haber | "İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali'nde bu hafta Türk yazarlar okurlarla buluşacak - Son Dakika

Son dakika haber | "İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali'nde bu hafta Türk yazarlar okurlarla buluşacak

Son dakika haberleri... Bu yıl ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dijital ortama taşınan "İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali"nin (İTEF) "Günebakan" serisi bugün başlayacak.

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Bu yıl ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dijital ortama taşınan "İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali"nin (İTEF) "Günebakan" serisi bugün başlayacak.

Haziran ayında gerçekleştirdiği dijital etkinliklerin devamı olarak İTEF, bu kez 14-18 Eylül tarihleri arasında "Günebakan Edebiyat" temasıyla Türk yazarları, edebiyatseverleri bir araya getirecek.

İTEF'in sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak etkinliklere ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan İTEF Direktörü Nermin Mollaoğlu, bu yıl on ikinci kez yaptıkları festivali, salgın nedeniyle birkaç bölümde düzenlediklerini söyledi.

Mollaoğlu, bu yılki temayı bir ayçiçekten esinlenerek "Günebakan" olarak belirlediklerini dile getirerek, "Yani günebakanı, güneşe, ışığa, pozitif bir dünyaya dönen, karamsarlıkta kalmayan ve her zaman bu şekilde kendini büyüten, geliştiren bir çiçek olarak düşünüyoruz. Edebiyatta da insanlara, okurlarımıza bu bakışın yol gösterici olmasını istiyoruz. Evde kalmamız gereken bu günlerde de edebiyat, bizim yeniden güneşe dönmemizi sağlayacak, içimizi ferahlatacak bir sanat dalı." dedi.

İTEF'in geçen yıl olduğu gibi bu sene de Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki "Kültürlerarası Diyalog Programı" desteğiyle "Birlikteki Çeşitlilik: Tuna Dalgalarında Kültürlerarası Diyalog" etkinliklerine de ev sahipliği yapacağına işaret eden Mollaoğlu, şöyle devam etti:

"Kültürlerarası Diyalog Programı, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaları ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak projelere destek olmakta. Tuna nehrine kıyısı olan ülkelerin, kültürel zenginliklerinin ortak tarihle pekişerek birbirine bağlandığı bilinen bir gerçektir. Almanya'dan Türkiye'ye kültürlerarası diyalogların aynı sahnede buluşacağı etkinlikler bu yıl da İTEF ile devam edecek. Program, İstanbul Macar Kültür Merkezi önderliğinde Türkiye Avrupa Vakfı ve Kalem Kültür Derneği ortaklığında yürütülüyor."

Nermin Mollaoğlu, İstanbul Uluslararası Edebiyat Festival'i olarak uzun yıllar Türk edebiyatını dünyaya tanıtmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Çevirmenlerimizin sayısını ve eserlerde çeviri yapılan dillerin sayısını çoğaltmak için de çalışıyoruz. Festivalin son gününde de bu anlamda yayıncılarımıza söz vereceğiz. Şu anda YouTube videoları çekiyorlar. Türk edebiyatının değerlerinin Türkiye'nin sınırlarının ardına taşıyacak videolar hazırlıyorlar." diye konuştu.

Festival programı hakkında

Yaklaşık 13 kişilik bir ekibin hazırladığı festival programında bugün saat 17.00'de yazar Ayfer Tunç, "Bir Kaybediş Hikayesi: Osman" adlı yeni romanını, kitabın editörü Mustafa Çevikdoğan ile konuşacak.

"www.itef.com.tr" ile İTEF'in Instagram, Facebook ve YouTube hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek programda yarın 19.30'da yazar Ertuğ Uçar ve editör Cem Alpan'ın "Ayrılığın Haritası" adlı eseri üzerinden gerçekleştireceği söyleşide, bugünün ilişki dinamiklerinden yolculuk edebiyatına kadar birçok farklı konuya değinilecek.

Yazar, çevirmen ve edebiyat eleştirmeni İrem Uzunhasanoğlu yeni romanı "Evvel Bahar"ın üzerinden 1990'lı yıllardaki toplumsal baskılar, aile yapısı ve Türkiye'de kadın olmak gibi konuları, Rezzan Akçatepe ile 16 Eylül'de saat 19.30'da tartışacak.

Program kapsamında 17 Eylül saat 19.30'da "İlk Roman, İlk Çeviri, İlk Yayın" adlı etkinlikte, ilk romanı "Kartela" ile okurlarla buluşan yazar Ezgi Özbek Şenel, Rumenceden Türkçeye çevirdiği "Kelimesiz Ela" adlı kitabın çevirmeni İoana Tezçakın Tiron ve bu yıl yayın hayatına başlayan İlksatır Yayınevi'nin kurucusu Bahar Şen Kazancı bir araya gelecek.

Festivalin "Günebakan" serisinin son günü 18 Eylül'de saat 18.00'de Türk yayıncılar, yayın çizgilerini ve gelecek planlarını İTEF'e özel hazırladıkları videolarda anlatacak.

Festival kapsamında ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ'nin İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesinde İTEF 2020 yazarlarının kitapları bir hafta süre ile özel "İTEF" indirimiyle satışa sunulacak.

"12. İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali"nin bu yılki 3. bölümü ise ekim ayında okurlarla buluşacak.

Günebakan, Edebiyat, İstanbul, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 13:23 - Kaynak: AA

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