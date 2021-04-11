Son dakika haber... Kocaeli'de kayın ormanları içinde izole tatil yoğun ilgi görüyor - Son Dakika

Son dakika haber... Kocaeli'de kayın ormanları içinde izole tatil yoğun ilgi görüyor

11.04.2021 11:27
Son dakika haber... Kocaeli'de kayın ormanları içinde izole tatil yoğun ilgi görüyor, System.String[]

Son dakika haber: Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Eriklitepe Tabiat Parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde doğayla iç içe tatil planlayanlara eşsiz fırsat sunuyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Eriklitepe Tabiat Parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde doğayla iç içe tatil planlayanlara eşsiz fırsat sunuyor.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki sık kayın ormanları içerisinde yer alan 15 bungalov tipi kır evi, her yıl yerli ve yabancı binlerce kişiyi ağırlıyor.

Gölcük Belediyesinin yatırımıyla bölgede kurulan turizm kompleksine gelen ziyaretçiler, salgın sürecinde izole tatil yapmanın keyfini çıkarıyor.

Sessiz, huzurlu ve doğayla baş başa zaman geçirmek isteyenlerin tercihi olan Eriklitepe Tabiat Parkı'nda, son günlerde kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışıyla güzel görüntüler oluştu.

Kayın ağaçlarını kaplayan beyaz örtüyle güzel manzara sunan Eriklitepe'de, yaktıkları ateşin etrafında toplanan doğaseverler keyifli vakit geçiriyor.

"Nisan ayında kar yağışı alan bölgede farklı bir atmosferin oldu"

Eriklitepe Tabiat Parkı Tesis Müdürü Semih Barış, AA muhabirine, tesislere yurt içi ve dışından misafirlerinin geldiğini belirterek nisan ayında kar yağışı alan bölgede farklı bir atmosferin olduğunu söyledi.

Barış, tesise ulaşımın kolay olduğunu belirterek "Nisan ayında kar yağışıyla doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Hafta içi ve sonu doğayla baş başa kalmak için yoğun bir talep var." diye konuştu.

Bursa'nın İznik ilçesine 35 kilometre mesafedeki tesiste 15 bungalov ev bulunduğunu aktaran Barış, "Bu evler aynı standarttadır. Evlerimizin içerisinde 2+1 oda mevcuttur. Evlerin önünde ateş yakma alanları mevcut. Rezervasyonla konaklama oluşturulmaktadır. Nisan ayı itibarıyla cuma ve cumartesi günleri evi 400 lira, diğer günler 350 lira olarak ücretlendirmekteyiz. Hemen hemen Türkiye'nin her yerinden ve yurt dışında misafir ağırladık." ifadelerini kullandı.

Barış, bölgenin havasının çok temiz olduğunu dile getirerek "Hafta sonu kısıtlamalarında rezervasyon formuyla misafirlerimizi seyahat kısıtlamasından muaf tutabiliyoruz." dedi.

"Temiz ve önlem alınan tesis olduğu için Eriklitepe'yi tercih ettik"

Tatil için ailesiyle Eriklitepe Tabiat Parkı'na gelen Serpil Şentürk, "Bu kadar güzel olacağını ve nisan ayında bu karı görebileceğimi hiç beklemiyordum. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Kuş sesleri, sessizlik tam dinlenebileceğim ve huzur bulabileceğim bir yere geldim." diye konuştu.

Hafta sonlarını sürekli evde geçirdiklerini, bu nedenle çok sıkıldıklarını ifade eden Şentürk, temiz ve önlem alınan tesis olduğu için Eriklitepe'yi tercih ettiklerini söyledi.

Tabiat parkına İstanbul'dan gelen Mustafa Şener Arslan da Eriklitepe'ye ikinci kez geldiğini, nisan ayında kar yağışı beklemediklerini dile getirdi.

Arslan, tabiat parkının çok dingin olduğunu belirterek hafta sonu tatilini geçirmek için uygun bir ortam sunulduğunu kaydetti.

Şener Arslan, doğayla iç içe olmanın tadını çıkardıklarını sözlerine ekledi.

Hisarcık, Kocaeli, Gölcük, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kocaeli'de kayın ormanları içinde izole tatil yoğun ilgi görüyor - Son Dakika


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