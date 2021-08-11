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İSTANBUL-Orman yangınlarıyla mücadele için 'Yeşil Vatan Platformu' kuruldu - Son Dakika

İSTANBUL-Orman yangınlarıyla mücadele için 'Yeşil Vatan Platformu' kuruldu

11.08.2021 12:11

Üniversiteler, eğitim kurumları ve STK'lar bir araya gelerek 'bir fidan tüm vatan' sloganıyla Yeşil Vatan Platformu'nu kurdu.

Üniversiteler, eğitim kurumları ve STK'lar bir araya gelerek 'bir fidan tüm vatan' sloganıyla Yeşil Vatan Platformu'nu kurdu. Platformun öncelikli amacı, insanları orman yangınlarıyla mücadelede bilinçlendirmek için eğitimler vermek. Platform Kurucusu Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Yangının etkilerini azaltmak için; 7'den 70'e herkesi eğitimlerle bilinçlendirmek, yangınlardan etkilenen ailelerimizin eğitim çağındaki çocuklarına eğitim bursları ile destek vermek, bu konuda en geniş toplumsal birlikteliği sağlamak hedefiyle yola çıktık" dedi.

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV), Franchising Derneği (UFRAD), Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD), İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), BİL Koleji, Küçükçekmece Kent Konseyi, İstanbul Aydın Üniversitesi Mezunlar Derneği ve Kıbrıs İlim Üniversitesi'nin (KİÜ) dahil olduğu 8 farklı kurum; Yeşil Vatan Platformu çatısı altında bir araya geldi.

"ÖNCELİK EĞİTİM VERMEK"

Yangınlar başta olmak üzere doğa felaketlerine karşı mücadele başlatan platforma ve hedeflerine ilişkin bilgi veren platform kurucusu Doç. Dr. Mustafa Aydın, 'Hala daha aramıza katılan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) oluyor. Amacımız, 'orman yangınlarıyla mücadelede uzun vadeli çözüm' üretmektir. Şu anda yapılan yardımlar çok kıymetli fakat ülkemiz yangın bölgesidir. Her yıl bu ülkede, bir şekilde orman yangınları yaşanıyor. O nedenle bu platformu kurduk, önceliğimiz eğitimdir? diye konuştu.

"ÇEVRE VE AFET DUYARLILIĞI HEDEFLENİYOR"

Doç. Dr. Aydın, 'Bölgede o alanları kullanan ve yaşayan insanları yangın konusunda duyarlı hale getirmek için eğitimler vereceğiz. Şu anda eğitim programı hazırlanıyor. Bu konuya ilişkin Avrupa Birliği (AB) projesi de yazıyoruz. Diğer bir amacımız da şudur ki, ağaçla yanan toprakta 1 yıl geçmeden herhangi bir ekim yapılamıyor ve toprağın 1 yıl dinlenerek ekilebilir hale gelmesi gerekiyor. Ayrıca toprak hazır olunca sizin de hazır olmanız icap ediyor. O toprağa uygun, ateşe dayanıklı ağaç türlerinin tespit edilmesi de ayrı bir ihtiyaç oluyor. Bu kapsamdaki çalışmalarımıza şimdiden başladık' ifadelerini kullandı.

PİLOT BÖLGE: MARMARİS

1 yıl sonra gerekli çalışmaların yapılarak ağaç ekimine başlanacağını aktaran Doç. Dr. Aydın, 'Üçüncü aşamada ise; toprak hazır hale geldiğinde ve ağaçlar tespit edildikten sonra bölgenin ağaçlandırması gerekiyor. Platform olarak Marmaris'i hedef ilçe seçtik. Çünkü doğası daha az bozulan bir ilçe. Diğer bölgelerde ciddi yapılaşmalar vardı. İlçedeki yerel yönetimlerle, STK'larla ve özellikle turizm alanında çalışan kişilerle bir araya gelerek bölge tespiti yapıyoruz. Ardından ağaçları tespit edecek ve 1 yıl sonra da ekime başlayacağız' dedi.

"EĞİTİM SEFERBERLİĞİ BAŞLATILDI"

'Bir sigara izmaritinin nelere mal olacağını, ormanın insan hayatı için önemini ve kişilerin torunlarına bırakacağı miras olduğunu, yeşilin vatan anlamına geldiğini anlatamaz, o bilinci oluşturamazsak; ağacın, toprağın tespit edilip hazır hale getirilmesinin hiçbir anlamı yoktur.' diyen Doç. Dr. Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

'O nedenle önceliğimiz eğitimdir. Yeşil Vatan Platformu'yla, öncelikli olarak insanımıza yangına karşı nasıl önlem alınması gerektiğini anlatacağız. Yangın, orman ve ağaçların korunmasına yönelik 'kalıcı bir kültür' oluşturmak istiyoruz. STK ve eğitim kurumları olarak, ilkokuldan başlayarak yangınlardan etkilenen ailelerin çocuklarına verilecek eğitimleri içeren bir seferberlik de başlattık. Bu ülkenin oksijen damarlarının, ne vatandaş olarak bizim ne de başkaları tarafından tahrip edilmesine müsaade etmemeliyiz. 'Eğitimcinin Eğitimi' başlığını verdiğimiz hizmet içi eğitimlerimiz de olacaktır. Şu an hızla çeşitli ekipler oluşturuyoruz. Bölgede yangından sonra yapılması gereken çalışmaları ve ani müdahalenin nasıl olması gerektiğini bilen, bunun eğitimini verecek yetkin bir kadro hazırlıyoruz. Bu eğitimlerde, yangın anında ve sonrasında yapılması gerekenler bütünüyle anlatılacaktır.?

"GÖNÜLLÜLÜK ESASLI ÇALIŞMALAR YAPILACAK"

Doç. Dr. Mustafa Aydın, eğitim verecek kadronun içeriğine ilişkinse 'Kadroda eğitim kurumlarından, STK'lardan gönüllüler bulunuyor. Projede gönüllük esas. İnsanlarımızı, platforma gelmeye ve çalışmalara katılmaya davet ediyorum. Hep birlikte ülkemizin akciğerlerini kurtarmalıyız. Yangın anında yapılacaklardan öte, bir 'koruyucu hekimlik' mantığı ile o yangının engellenmesi lazım. Bunun için çareler üretmeye çalışıyoruz, çalışacağız? dedi.

İSTANBUL-Orman yangınlarıyla mücadele için 'Yeşil Vatan Platformu' kuruldu
İSTANBUL-Orman yangınlarıyla mücadele için 'Yeşil Vatan Platformu' kuruldu
İSTANBUL-Orman yangınlarıyla mücadele için 'Yeşil Vatan Platformu' kuruldu
İSTANBUL-Orman yangınlarıyla mücadele için 'Yeşil Vatan Platformu' kuruldu
İSTANBUL-Orman yangınlarıyla mücadele için 'Yeşil Vatan Platformu' kuruldu
İSTANBUL-Orman yangınlarıyla mücadele için 'Yeşil Vatan Platformu' kuruldu
İSTANBUL-Orman yangınlarıyla mücadele için 'Yeşil Vatan Platformu' kuruldu

Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler, Aydın, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-Orman yangınlarıyla mücadele için 'Yeşil Vatan Platformu' kuruldu - Son Dakika


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