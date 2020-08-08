Son dakika haber: Öz İplik İş Sendikası 43'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Son dakika haber: Öz İplik İş Sendikası 43'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

Son dakika ekonomi haberine göre Öz İplik İş Sendikası 43'üncü kuruluş yıl dönümünü Ankara'da kutlandı.

Son dakika haber: Öz İplik İş Sendikası 43'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı, System.String[]

Öz İplik İş Sendikası 43'üncü kuruluş yıl dönümünü Ankara'da kutlandı.

Öz İplik İş Sendikası, 43'üncü kuruluş yıl dönümünü Genel Başkan Rafi Ay'ın da katılımıyla Ankara'da kutladı.

Yıl dönümü dolayısıyla Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, "Bugün Öz İplik İş Sendikamızın 43'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onurunu, heyecanını, haklı gurunu yaşıyoruz. 7 Ağustos 1978 yılında kurulan sendikamız, bugünlere kadar uzanan geniş bir hareketin habercisi oldu" dedi.

1978 yılında başlayan sendikal hareketin bugün 36 bine yaklaşan bir aileye ulaştığını belirten Ay, HAK-İŞ Ailesi'nin bir ferdi olmaktan duyduğu mutluluğu da dile getirdi. 2020 yılının Temmuz ayı verilerini paylaşan Ay, "İş kolumuzda 1 milyon 167 bin 918 kişi çalışıyor. Sendikalı işçi sayısı ise 102 bin 784 kişi. Yeterli mi, elbette değil. Biz iş kolumuzda çalışan işçilerin çoğunluğunun sendikalı ve toplu sözleşmeden yararlanır hale getirmek için çabalıyoruz. İş kolumuz Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri. Böylesine önemli bir sektörde çalışanlar hak ettiği payı alsın istiyoruz. Öz İplik İş olarak tekstil emekçilerinin hak mücadelesini kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çalışma hayatına ve insan hayatına dokunan; kadın, aile, liderlik, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki proje ve eğitim faaliyetlerine önem verildiğini aktaran Ay, "Biz sorunlarımızı tanıyor, sorumluluklarımızı biliyoruz. Ortaya çıkan ve çıkabilecek sorunlara da çözüm üretmeye çalışıyoruz. ve bunlara bağlı oluşan sorunlara karşı çözümler üretiyor, teklifler getiriyor ve elimizi taşın altına koyuyoruz. Yaşadığımız ve yaşamak zorunda kalacağımız bütün bu sorunları aşmanın bir yolu olduğuna inanıyoruz. O da sendikal örgütlenmedir" diye konuştu.

'Vefalı Sendikacılar' olarak anılmak istediklerini belirten Ay, "Yol arkadaşlarımıza da vefa borcumuz olduğuna inanıyoruz. 43 yıl önce, alın teri için yola çıkanların, kendi değerleri üzerinde onurla yürüyenlerin izinde biz de yılmadan mücadele ediyoruz. Vefayı yok saymayan sendikacılar olarak, her yıl sendikamızın kuruluş yıl dönümünde teşkilatımız içerisinde sendikamıza emek ve gönül verenlere bir plaket ve hediye takdimi yapıyoruz" dedi.

"Instagram fotoğraf yarışmasını geleneksel hale getirdik"

Sendikanın 43'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde sadece üyelere açık olan ve sendikalar arasında bir ilk olan, 'Tekstil Sektöründe Emek' temalı ikinci instagram fotoğraf yarışmasını düzenlediklerini hatırlatan Ay, "Yarışmayla tekstil sektörüne emeğiyle değer katan çalışanların kendi emeklerini fotoğraf aracılığı ile ifade etmelerine olanak sağladık. İkincisini düzenlediğimiz yarışmamız bu yıl daha da anlamlı hale geldi. Pandemi sürecinde birçok sektör durma aşamasına gelmişken tekstil emekçileri var gücüyle, kendi canlarını tehlikeye atarak ülkemiz insanı için çalıştı. Üyelerimiz fotoğraf yoluyla emeklerini ortaya koydular. 24 Haziran - 24 Temmuz tarihleri arasında başvurulara açık olan yarışmamıza bine yakın başvuru gerçekleşti. Sendikamızın örgütlü olduğu bazı firmalarda çalışan üyelerimiz, markalara üretim gerçekleşmesi sebebiyle yarışmaya maalesef katılamadı. Hummalı bir çalışma ile yönetilen sürecin sonunda jüri üyeleri toplandı ve fotoğraflar büyük bir titizlikle incelenerek değerlendirildi" ifadelerine yer verdi.

"HAK-İŞ olarak her zaman Öz İplik İş Ailesinin yanında olduk"

HAK-İŞ Genel Başkan V. Av. Hüseyin Öz ise kutlamada yaptığı konuşmada Öz İplik İş'in güçlenmesinin öneminden bahsetti. Öz, "Öz İplik İş Sendikamız Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in en önemli, en kıymetli ve geleceğe dönük en verimli çalışmaları yapan sendikalarımızdan bir tanesi. Öz İplik İş teşkilatımız Konfederasyonumuzun bütün gücüyle beraber sahada çalışıyor, gayret ediyor. Amacına ulaşmak için her türlü çalışmayı en verimli şekilde ortaya koyuyor. Siz güçlendikçe, siz büyüdükçe HAK-İŞ Konfederasyonu büyüyecek. Siz büyüdükçe ülkemizin bu iş kolunda çalışan emekçileri gelişecek, ülkemizin demokrasisi bundan istifade edecek, işverenleri bundan istifade edecek. HAK-İŞ olarak her zaman Öz İplik İş ailesinin yanında olduk. Ne zaman sendikamız konfederasyonumuza ihtiyaç duysa o zaman el ele, kol kola, omuz omuza olduk ve beraber yürüdük. İnşallah bundan sonraki süreç içerisinde de bu birlikteliğimizi bu beraberliğimizi pekiştirerek ve geliştirerek geleceğe doğru sağlam adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.

"Pandemi döneminde maske üreten tekstil çalışanlarına teşekkür ediyorum"

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılma özelliği gösteren Covid-19 salgını sırasında aktif görev alarak maske üreten tekstil çalışanlarına ayrı bir parantez açan Öz, "Salgın süreci halen devam ediyor, özellikle son bir ay içerisinde tatil beldeleri başta olmak üzere Kurban Bayramı sırasında gördüğümüz görüntüler manzarayı önümüze seriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi bu mücadelenin başarıyla sonuçlanması için her türlü tedbiri almış ve uygulamaya koymuş bir durumdayız. Özellikle tekstil sektöründe çalışan kardeşlerimize öncülük eden siz değerli dostlarımızdan istirham ediyorum, maske konusunda, mesafe konusunda ve hijyen konusunda gerekli hassasiyeti göstermeniz gerekir. Bunu yaptığımız taktirde inanıyorum ki bu süreçten ülke ve millet olarak sağlıklı bir şekilde çıkma imkanına sahip olacağız. Tekstil sektöründe çalışan ve bu süreçte dünyanın dört bir yanına gönderilmek üzere maske üretiminde görev alan tekstil çalışanlarına da bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tüm davetlilerle beraber Öz İplik İş Sendikasının 43'üncü kuruluş yıldönümü anısına pasta kesilerek iyi dilekler dile getirildi.

Instagram fotoğraf yarışması sonuçları açıklandı

Öz İplik İş Sendikası 43'üncü kuruluş yıl dönümü faaliyetleri kapsamında düzenlediği Öz İplik İş Sendikası üyelerinin Instagram üzerinden katılım sağladığı 'Tekstil Sektöründe Emek' konulu Instagram fotoğraf yarışmasının sonuçlarını açıklanarak, dereceye giren üyelere hediyeleri takdim edildi.

Öz İplik İş Sendikası Instagram Fotoğraf Yarışmasında; 1'nci Kayser Elda Halı çalışanı Cihan Hasdemir, 2'nci Gaziantep Royal Halı çalışanı Cuma Akar, 3'üncü ise Uşak Sesli Tekstil çalışanı Nilüfer Uygun'un çektiği fotoğraf seçildi. İzmir Ames Tekstil çalışanı Ziya Kermen'in fotoğrafı ise mansiyon ödülü aldı. Program kapsamında instagram fotoğraf yarışmasında ilk 20'ye giren fotoğraflar sergilendi.

Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri, canlı müzik dinletisi ile son buldu.

Kuruluş yıl dönümüne, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı V. Av. Hüseyin Öz, Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Av. Tuncay Dolu, Öz Güven-Sen Sendikası Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Öz İplik İş Sendikası yönetim kurulu üyeleri şube-il-ilçe başkan ve yöneticileri, genel merkez ve taşra personeli katıldı. - ANKARA

Instagram, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 11:10

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Öz İplik İş Sendikası 43'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika Ekonomi

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