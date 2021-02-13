Son dakika haber! Şırnak-Van karayolu yapımına tekrar başlandı - Son Dakika

Kendisine ''Sen benim erkeğim değilsin'' diyen eşini çekiçle öldürüp, testereyle parçalara ayırdı

Şırnak-Van karayolu yapımına tekrar başlandı

ŞIRNAK - 2013 yılında dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan ve terör olayları nedeniyle durdurulan Şırnak-Van karayolu yapımına yeniden başlanıldı.

Güvenlik güçleri tarafından Şırnak-Van karayolunun geçiş güzergahı olan Bestler Dereler bölgesinde yapılan başarılı operasyonlarla bölge teröristlerden temizlendi. Terör örgütü PKK'dan arındırılan bölgede yeniden Şırnak Van karayolu çalışması başlatıldı. Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Partili heyet yolda yapılan ilk tünel girişindeki çalışmayı yerinde izledi. Yüklenici firmadan çalışmalar hakkında bilgi alan heyet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile telefonla görüşerek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Şırnak Van Karayolunda gazetecilere açıklamada bulunan Belediye Başkanı Mehmet Yarka, yolun yapımını üstlenen Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'in kente ziyaretinde yolun yapımında herhangi bir bedel almayacağını ilettiğini söyledi. Yolun yapımıyla ilgili girişimlerinde önemine vurgu yaptıklarını ifade eden Yarka "Burası sadece Şırnak-Van yolu değil Karadeniz'i Irak'a ve Habur'u İran'a bağlayacak bir yoldur. Şırnak'ta daha güzel projeler olacaktır. Yolun başlamasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Şırnak Van yolunun hayal iken gerçekleştiğini belirten AK Parti Şırnak Milletvekili Birlik ise yolun kent için önemini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Van-Siirt-Şırnak ve Hakkari için bu yol çok önemlidir, bu bölgeye büyük katkı sağlayacaktır. Bu yol Azerbaycan, Irak-İran' bağlayacak. Bunun için başta Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlarımıza katkıları için teşekküre ediyorum. Limak Holding'in sahibi Nihat Özdemir geçen hafta kenti ziyaretinde bize bu yolu 2023'e kadar bitirme sözünü verdi. Yol 12 tünelden oluşuyor bu tünellerin uzunluğu da 15, yolun tamamı 45 kilometredir. Diğer Van tarafından da çalışma var. Kısmet olursa 2023'un sonunda bu yolu kullanmaya başlayacağız. Bütün bölge için hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın".