Son dakika haber: Suriye'den paramotorla geldiği Amanoslar'da yakalanan PKK'lı terörist hakim karşısında - Son Dakika

Amanoslar'da yakalanan ve hakkında 27 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan, eski BDP Genel Başkanı ve 24. Dönem HDP Muş Milletvekili firari Demir Çelik'in oğlu PKK'lı terörist Yoldaş Selim Çelik'in yargılanmasına başlandı.

Suriye'nin Münbiç bölgesinden paramotorla havalanarak Amanoslar kırsalına geldiği belirlenen ve iki uzun namlulu silah, tabanca ve çok sayıda mühimmatla yakalanan, Terör Arananlar Listesi "gri" kategorideki "Savaş" kod adlı Çelik, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçlarından 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen tutuklu sanık Çelik, savunmasında, iddianamedeki itiraflarını kabul ettiğini belirtti.

"Zinar" kod adlı teröristle Münbiç'ten Türkiye'ye paramotorla 9 Ekim 2020'de geldiğini ve daha sonra "Aydın" ve "Harun" kod adlı teröristlerle buluştuklarını söyleyen Çelik, her zaman "örgütten kopma" düşüncesi taşıdığını ileri sürdü. Bu düşüncesini "Aydın'a" açmaya çalıştığını ancak tepki vereceğini hissettiği için silahıyla "Aydın'ı" öldürdüğünü itiraf eden Çelik, daha sonra güvenlik güçlerine cesedin yerini gösterdiğini savundu.

Mahkeme başkanının "Örgütte çözülme var mı?" sorusu üzerine Çelik, "Özellikle SİHA ve İHA'lar örgüt içerisinde yaşamı altüst etmiş durumda. Genelde mağaralarda yaşıyorlar. İnsan oralarda çürüyor." yanıtını verdi.

Mahkeme heyeti, sanık Çelik hakkında, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ve Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesindeki 2 dosyasının da bu davayla birleştirilmesi talebinin ilgili mahkemelere iletilmesine ve eksikliklerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.