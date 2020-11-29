Türkiye, İranlı bilim adamı Fahrizade'nin öldürülmesini kınadı - Son Dakika

Türkiye, İranlı bilim adamı Fahrizade'nin öldürülmesini kınadı

29.11.2020 00:13

Dışişleri Bakanlığı, Tahran'da uğradığı silahlı saldırı sonucu İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesini kınadı.

Bakanlık, İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin Tahran'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduk. Bu menfur cinayeti kınıyor, İran Hükümeti ile merhumun ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

"TERÖRİZMİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ"

Türkiye'nin, bölgede barış ve huzuru bozmaya çalışan her türlü girişime ve faili ya da hedefi kim olursa olsun terörizmin her türüne karşı olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu doğrultuda, söz konusu eylemi gerçekleştirenlerin açığa çıkarılmasının ve adalet önünde hesap vermelerinin sağlanmasını temenni ediyor, tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgede tırmanmaya yol açacak girişimlerden kaçınmaya davet ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

Dün öğleden sonra İran'ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade, Tahran'a bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Fahrizade doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Türkiye, İranlı bilim adamı Fahrizade'nin öldürülmesini kınadı

TÜM OKLAR İSRAİL'E YÖNELTİLDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, suikasttan İsrail'i sorumlu tuttu. Fahrizade'nin öldürülmesinin İsrail'in, İran'ın modern bilime ulaşmasını engellemek için attığı en açık adım olduğunu savunan Selami, "Siyonistler nükleer bilimcimizi öldürdü ancak bu adımın karşılığını nerede verdiğimizi kendileri bilir. Biz açıklamıyoruz fakat onlar biliyor. Geçmişte sahada hiçbir adımı karşılıksız bırakmayacağımızı gösterdik" dedi.

Türkiye, İranlı bilim adamı Fahrizade'nin öldürülmesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Muhsin Fahrizade, Saldırı, Tahran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye, İranlı bilim adamı Fahrizade'nin öldürülmesini kınadı - Son Dakika


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