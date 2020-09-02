Son dakika haber: Tütün mamulü üreticilerine yüzde 30 yerli tütün kullanma zorunluluğu getiriliyor - Son Dakika

Son dakika haber: Tütün mamulü üreticilerine yüzde 30 yerli tütün kullanma zorunluluğu getiriliyor

Gelen son dakika haberlerine göre Tütün mamulü üreticilerine yüzde 30 yerli tütün kullanma zorunluluğu getiriliyor Bakan Pakdemirli: "Tütünümüzü daha değerli satma imkanı doğacak" Pakdemirli, Manisa'da AK Parti Selendi İlçe Kongresine katıldı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Zamanında Özal da eleştiriliyordu, Özal'ı...

Tütün mamulü üreticilerine yüzde 30 yerli tütün kullanma zorunluluğu getiriliyor

Bakan Pakdemirli: "Tütünümüzü daha değerli satma imkanı doğacak"

Pakdemirli, Manisa'da AK Parti Selendi İlçe Kongresine katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

"Zamanında Özal da eleştiriliyordu, Özal'ı da herkes göçüp gittikten sonra aradı. Şundan emin olun, Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede belki birkaç yüzyıl sonra dahi konuşulacak bir lider"

MANİSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tütün ile ilgili Meclis'te bekleyen bir yasa tasarısı olduğunu belirterek, "Bu kadar yabancı şirket var burada, bu kadar üretim yapıyorlar, bunlar yüzde 30 yerli tütün kullanma mecburiyeti getirelim. İnşallah bunu Ekim ayında yasalaştırmış olacağız. Yüzde 30 yerli tütün kullanmak zorunda olacaklar" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'nın Selendi ilçesinde AK Parti kongresine katıldı. Nazmi Gürcan Parkı Gençlik Merkezi önünde gerçekleştirilen kongrede Bakan Pakdemirli, partililere seslendi. Pakdemirli, "Sizler Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarısınız. Her bir görev yapan arkadaşım son derece önemli. Görevler baki değil ama bu yolda yürünecek yol baki. Ben son 15 yıldır partinin hiçbir önemli kademesinde rol almadım. Bir çok kez de aday oldum. Her seçimde de partim için nefer olarak çalışıyordum ve çalışmaya da devam ettim. Çünkü bu hoş sedanın devam etmesi gerekiyor. Maalesef Adnan Menderes'i teslim ettik. Özal, Erbakan da benzeri bir mücadeleyi vermiştir, bu değerli insanları da hep teslim ettik ama bu millet özellikle bu güzel liderini, çalışkan ve kendini milletine adamış liderini teslim etmemeye kararlı. Ne badirelerden geçtik, Allah bin defa razı olsun, sizler hep yol arkadaşı oldunuz, Recep Tayyip Erdoğan'ın mesai arkadaşı oldunuz. Hep birlikte bu badireleri atlattık. Yüzeceğimiz çok az bir mesafemiz kaldı. Bu mesafeyi de yüzdükten sonra 21. yüzyılda Türkiye bölgesel ve dünyanın güçlü bir ülkesi olarak ortaya çıkacaktır. Bugün siyasi kavgalardan dolayı Cumhurbaşkanımızın eleştirildiğini görüyoruz. Ben 50 yıldır siyasetin içerisinde olan bir ailenin evladı olarak şunu görüyorum. Zamanında Özal da eleştiriliyordu, Özal'ı da herkes göçüp gittikten sonra aradı. Şundan emin olun, Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede belki birkaç yüzyıl sonra dahi konuşulacak bir lider. Bunu ben söylemiyorum. Bunu geçen gün Trump ikrar etti. Trump dedi ki 'Bu Biden'ı seçmeyin. Bu Biden dünya liderleriyle mücadele edecek kapasitesi yok. Ancak bunlarla satrancı ben oynayabilirim' dedi. Saydığı liderler arasında Putin var, Recep Tayyip Erdoğan var.Böyle bir lidere sahip olduğumuz için hepimizin gurur duyuyor olması lazım" dedi.

Tütün mamulleri üreticileri yüzde 30 yerli tütün kullanmak zorunda olacak

Selendi'de yaklaşık 4 bin ton kadar tütün üretimi olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, Meclis'te tütüne yönelik çalışmaları devam eden yasa tasarısı hakkında konuştu. Pakdemirli, "Tütünle ile ilgili Meclis'te bekleyen bir yasamız var. Bu kadar yabancı şirket var burada, bu kadar üretim yapıyorlar, bunlar yüzde 30 yerli tütün kullanma mecburiyeti getirelim. İnşallah bunu Ekim ayında yasalaştırmış olacağız. Yüzde 30 yerli tütün kullanmak zorunda olacaklar. Tütün müstahsili bundan sonra ürettiği zaman satacak yer aramayacak kendisine, fabrikası hazır olacak. Bugüne kadar bunun üzerinde çok durulmamış ama özellikle tütün müstahsilini düşünerekten son bir iki yılımızı da sigara üretimi yapanlarla konuşarak geçirdik. İnşallah tütünümüzü daha değerli satma imkanı doğacak" ifadelerini kullandı.

"AK Parti'nin 15 yıl daha iktidarda kalması lazım"

Türkiye'de Başkanlık Sistemi'nin tam olarak oturması için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu vurgulayan Pakdemirli, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Başkanlık sistemiyle birlikte gerçekten artık 'var ile yok' mücadelesine döndük. ya doğruyu seçeceğiz ya yanlışta kalacağız. Yanlışta kaldığımız zaman 5-10 sene geriye gideriz. O yüzden AK Parti'nin bu sistem oturana kadar bu tehlikeleri etraftan savana kadar AK Parti'nin 15 yıl daha iktidarda kalması lazım. Ondan sonra tabi ki tüm partiler hizmet için var. Çok çalışan, çok proje üreten, vatandaşına kendini sevdiren birisi gelip bu iktidarı alabilir. Bugün hiç olmadığı kadar güçlü bir lidere ihtiyacı var. Recep Tayyip Erdoğan'a ihtiyacı var. Sizler de yol arkadaşı olarak, ona destek olacaksınız"

Kongrede konuşan AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ise AK Parti'nin çok büyük bir aile olduğunu vurgulayarak, "Bizim kızıl elmamız büyük ve güçlü Türkiye. İnşallah 83 milyon insanımızla bu kızıl elmamızı gerçekleştireceğiz. Biz parti disiplinine çok önem veren bir örgütüz. Bu şehirdeki tüm potansiyelimizi varlığa dönüştürmek için çalışacağız. 18 yıldır iktidardayız. Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda savunma sanayinde, aklınıza gelecek her alanda büyük başarılar gerçekleştirdik. Hepsi dünya çapında çalışmalar oldu. Cumhurbaşkanımız bütün bu fiziki büyümeyi gerçekleştirirken 83 milyonun kardeşliğini esas alıyor. Bunun adı gönül seferberliğidir" diye konuştu.

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık da "Yılmadan, yorulmadan ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. AK Parti bir milletin hikayesidir. Biz kararlı duruşumuzu bozmayalım, birliğimizi, dirliğimizi muhafaza edelim. Dur durak bilmeden çalışalım, yerli ve milli siyasetten vazgeçmeyelim. Biz bunları yaptığımız zaman Türkiye'nin istikrarı kalıcı hale gelmiş olacak. Türkiye'nin istikbali ve istiklali parlak olacaktır" dedi.

Kongrede konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ise "Birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi pekiştireceğiz. Bugüne kadar verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Görev alacak yönetime şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen kongrede mevcut başkan Şeref Kaçar yeniden AK Parti ilçe başkanlığına seçildi. Kongreye, Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra AK Parti Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir, Semra Kaplan Kıvırcık, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök ve parti yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

Son dakika haber: Tütün mamulü üreticilerine yüzde 30 yerli tütün kullanma zorunluluğu getiriliyor

AK Parti, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 19:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Tütün mamulü üreticilerine yüzde 30 yerli tütün kullanma zorunluluğu getiriliyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

İletişim Başkanı Altun'dan Anadolu Ajansı çalışanlarını tehdit eden Yunanistan'a sert yanıt: Bedelini ödersiniz Pakistan'da muson yağmurları etkisini sürdürüyor: 24 ölü Nijeryalı futbolcu Wasiu Jimoh, eşini ve çocuklarını göz renkleri yüzünden evden kovdu Nişanlı öğretmen, 14 yaşındaki öğrencisiyle arabanın içinde cinsel ilişkiye girdi Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde nişan, sünnet ve kına gecesi gibi organizasyonlar kısıtlandı Fahrettin Koca, "sokağa çıkma kısıtlaması" sorularına açıklık getirdi: Şu anda gündemimizde yok Bakan Koca'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun mitingi soruldu Kayserispor, İngiliz yıldız Aaron Lennon'ı kadrosuna kattı Astsubay, eşini ve 1 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti Son Dakika: Bakan Koca, koronavirüs salgınında yüksek riskli 7 ilimizi paylaştı Yukatel Denizlispor, Sırp yıldız Neven Subotic ile anlaşmaya vardı Cenazeye katılanlara uzun namlulu silahlarla saldıran şahıslar, 6 kişiyi öldürüp 15 kişiyi de yaraladı Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile yollarını ayırıyor 5 aylık hamile olduğunu açıklayan Meryem Uzerli, bebeğinin babasını gizledi İran'da rejim karşıtı gösterilere katılan güreşçi Navid Afkari'ye idam cezası verildi
Ünlü şarkıcı Lara'nın evinde çıkan yangında eşyaları küle döndü Ünlü şarkıcı Lara'nın evinde çıkan yangında eşyaları küle döndü         
15:11
2 gündür kayıp olarak aranan katibin cansız bedeni bulundu 2 gündür kayıp olarak aranan katibin cansız bedeni bulundu         
14:51
Aycan Yanaç'tan Survivor itirafı: Bir ara adadan kaçmaya çalıştım Aycan Yanaç'tan Survivor itirafı: Bir ara adadan kaçmaya çalıştım         
14:11
16 yaşındaki genç, eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu tabanca kabzasıyla döverek öldürdü 16 yaşındaki genç, eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu tabanca kabzasıyla döverek öldürdü         
13:54
Paylaştığı video ile Atatürk'e hakaretler eden şahıs, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Paylaştığı video ile Atatürk'e hakaretler eden şahıs, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
13:51
İmparator Tatlıses ekranlara dönüyor! İbo Show, Star TV'de yayınlanacak İmparator Tatlıses ekranlara dönüyor! İbo Show, Star TV'de yayınlanacak         
13:47
Beyoğlu'nda milyonluk lüks aracıyla karpuz sattı, gazetecileri görünce kaçtı Beyoğlu'nda milyonluk lüks aracıyla karpuz sattı, gazetecileri görünce kaçtı         
13:06
Liselerde yeni dönem başlıyor! Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı Liselerde yeni dönem başlıyor! Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı         
12:55
Küçük yaşta kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı Küçük yaşta kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı         
12:48
Barış Atay'a saldıran şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı: Yol verme nedeniyle tartıştık Barış Atay'a saldıran şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı: Yol verme nedeniyle tartıştık         
12:33
Araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme yapılabilmesi için çalışma başlatıldı Araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme yapılabilmesi için çalışma başlatıldı         
12:25
Korona semptomlarında kan grubu belirleyici rol oynuyor: A grubu ağır, 0 grubu hafif atlatıyor Korona semptomlarında kan grubu belirleyici rol oynuyor: A grubu ağır, 0 grubu hafif atlatıyor         
12:09
G.Saray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü, Sekidika'yı denedi ancak beğenmeyip gönderdi G.Saray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü, Sekidika'yı denedi ancak beğenmeyip gönderdi         
11:38
Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı Haldun Boysan, son yolculuğuna uğurlandı Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı Haldun Boysan, son yolculuğuna uğurlandı         
11:34
Evden kepçeyle çıkarılabilen cansız beden sonrası, mahalleli temizliğe girişti Evden kepçeyle çıkarılabilen cansız beden sonrası, mahalleli temizliğe girişti         
11:33
'Festivale gidiyorum' dedi, 8 yıldır dönmedi 'Festivale gidiyorum' dedi, 8 yıldır dönmedi         
11:17
Şanlıurfalı vatandaş, yıllardır geçimini litresi 10 milyon dolar olan akrep sıvısını üreterek sağlıyor Şanlıurfalı vatandaş, yıllardır geçimini litresi 10 milyon dolar olan akrep sıvısını üreterek sağlıyor         
11:08
Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan 3. kez anne olacak Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan 3. kez anne olacak         
11:07
Sandalyelerin havada uçuştuğu sokak düğünü savaş alanına döndü Sandalyelerin havada uçuştuğu sokak düğünü savaş alanına döndü         
11:04
Bursa'nın kırsal Yazıbaşı mahallesi bu yıl çörek otundan 1,5 milyon lira kazandı Bursa'nın kırsal Yazıbaşı mahallesi bu yıl çörek otundan 1,5 milyon lira kazandı         
10:59
Erkek arkadaşından ayrılmak isteyince cep telefonundan izlendiğini fark etti Erkek arkadaşından ayrılmak isteyince cep telefonundan izlendiğini fark etti         
10:16
Türkiye'de ilk, dünyada 3'üncü kez uygulandı! Şikayetleri son bulan kadın 1 günde ayağa kalktı Türkiye'de ilk, dünyada 3'üncü kez uygulandı! Şikayetleri son bulan kadın 1 günde ayağa kalktı         
10:16
Eski sevgilisi, birlikte oldukları görüntülerle 18 yaşındaki genç kıza şantaj yapıp tecavüz etti Eski sevgilisi, birlikte oldukları görüntülerle 18 yaşındaki genç kıza şantaj yapıp tecavüz etti         
09:51
Kına gecesinden sonra düğünleri için çıktıkları yolda kaza yapan çifti ölüm ayırdı Kına gecesinden sonra düğünleri için çıktıkları yolda kaza yapan çifti ölüm ayırdı         
09:41
Oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı Oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı         
09:34
Aksiyon filmlerindeki gibi kaza! Kontrolden çıkan kamyonet uçurumda asılı kaldı Aksiyon filmlerindeki gibi kaza! Kontrolden çıkan kamyonet uçurumda asılı kaldı         
09:19
Fatih Öztürk'le yakalanan kadının eşi Kurtuluş Yurt, sosyal medyada isyan etti: Allah'ın adaletine havale ediyorum Fatih Öztürk'le yakalanan kadının eşi Kurtuluş Yurt, sosyal medyada isyan etti: Allah'ın adaletine havale ediyorum         
08:55
Sağanak yağış geliyor! Listede 6 il var Sağanak yağış geliyor! Listede 6 il var         
08:55
Aileler engel olunca kendisinden 10 yaş büyük yürüme engelli sevdiği kızı kaçırdı Aileler engel olunca kendisinden 10 yaş büyük yürüme engelli sevdiği kızı kaçırdı         
08:49
Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu         
08:28
Kilo alıp saçlarını uzatan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Kilo alıp saçlarını uzatan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ağızları açık bıraktı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2020 02:04:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Tütün mamulü üreticilerine yüzde 30 yerli tütün kullanma zorunluluğu getiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei