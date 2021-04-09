Son dakika haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yatırımları eleştirenlere tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yatırımları eleştirenlere tepki göstererek, "Karşımızda hayatında bir tane dikili ağacı olmayan, hayatında bir tane iş yapmamış insanların bu devasa büyük nitelikli projeleri eleştirmeleri çok normaldir. Çünkü onlar ne iş yaptığının farkında bile değiller, ama vatandaşımız bunları kullandıkça bunların faydasını görüyor." dedi.

Karaismailoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan'dan üniversite çalışmaları hakkında bilgi alan Karaismailoğlu, daha sonra Manavgat ilçesine geçti.

Karaismailoğlu, AK Parti İlçe Teşkilatında partililerle bir araya geldi.

Antalya'da yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, sabah saatlerinden itibaren Alanya'dan başlayarak projeleri yerinde incelediklerini söyledi.

Ülkenin geleceğine katkıda bulunmak için el birliğiyle çok büyük görev üstlendiklerini aktaran Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 18 yıldır ülkemizde dünya ölçeğinde çok büyük işleri bir bir tamamladık. Ülkemiz için gurur, dünya için örnek projeler yapmaya devam ediyoruz. Antalya da bunlardan nasibini alıyor." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yatırımlarının geçtiği yerlere hayat verdiğini, canlılık kazandırdığını anlatan Karaismailoğlu, bu özenle projeleri hızlı şekilde hayata geçirdiklerini, ihtiyaçlar doğrultusunda da yeni projelere adım attıklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, kendileri için önemli olan hususun, vatandaşın projeleri, hizmetleri kullanırken duyduğu mutluluğu hissetmek, onların gönlünü kazanmak olduğunu ifade etti.

"Hayatında bir tane dikili ağacı olmayanlar devasa projeleri eleştiriyor"

Bakanlık olarak çok önemli projelere imza attıklarını belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'de son 18 yılda yapılan devasa işlerle bir dönüşüm yaşanıyor. Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve dünyaya verdiği mesaj doğrultusunda üzerimizdeki sorumluluğun altından kalkmaya çalışıyoruz. Partililere düşen görev de bunları bir bir vatandaşa anlatmak. Karşımızda hayatında bir tane dikili ağacı olmayan, hayatında bir tane iş yapmamış insanların bu devasa büyük nitelikli projeleri eleştirmeleri çok normaldir. Çünkü onlar ne iş yaptığının farkında bile değiller, ama vatandaşımız bunları kullandıkça bunların faydasını görüyor."

Vatandaşın hizmetlerden memnun olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, sadece bir yol yatırımı ile trafikte binlerce kazanın, can kayıplarının önüne geçildiğini kaydetti.

Buradaki programının ardından Karaismailoğlu, Serik ilçesinde cuma namazını kıldıktan sonra bir pide salonunun açılışını yaptı.

Ardından belediyeye geçen Karaismailoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan'dan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.