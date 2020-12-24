Son dakika haber: Van merkezli 13 ilde 92 milyonluk yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika

VAN'da 7 paravan şirketin, 101 kişinin banka hesapları üzerinden 92 milyon 661 lira para transferinin gerçekleştiğini tespit eden polis, operasyon düzenledi. Yasa dışı bahis organizasyonu kurdukları iddiasıyla 21 kişi gözaltına alınırken 46 banka hesabı, mahkeme kararı ile bloke edildi.

Van merkezli 13 ilde düzenlenen bahis operasyonunda 46 banka hesabına bloke uygulanırken, 28 süphelinin 21'i yakalanarak gözaltına alındı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis organizasyonu içerisinde bulunan 7 paravan şirket ve 101 kişinin banka hesapları üzerinden 92 milyon 661 bin 488 lira para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi. 46 banka hesabının mahkeme kararıyla, bloke işlemi yapıldı. Van Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 paravan şirket ile 101 kişiye ait banka hesaplarının kontrolünü ve yönetimini sağlayan, yasa dışı bahis organizasyonunun yönetiminde olduğu tespit edilen 28 şüphelinin yakalanması için 13 ayrı ilde bulunan adreslere operasyon düzenledi. Van merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Tekirdağ, Isparta, Adana, Gümüşhane, Siirt, Hakkari, Muğla, Antalya ve Şanlıurfa'nın da aralarında olduğu şehirlere yapılan operasyon sırasında 21 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Diğer 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ev aramalarında bahis organizasyonunda kullanılan çok sayıda dijital materyal, para transferinde kullanılan hesaplara tanımlı sim kartlar ile para sayma makinesi ele geçirildi. Polisteki sorgularının ardından 21 şüpheli adliyeye çıkartılacak.