Son dakika haber... YILIN OLAYLARI 2020 - Son Dakika

Son dakika haber... YILIN OLAYLARI 2020

15.12.2020 03:22

Son dakika haberi... KKTC'NİN YENİ CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR OLDU KKTC'de Başbakan Ersin Tatar'ın kullanması KKTC'de Başbakan Ersin Tatar'ın açıklamaları Oy verme işleminden görüntüler Oyların sayılmasından görüntüler KKTC'de Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ın kutlamada konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

KKTC'NİN YENİ CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR OLDU

KKTC'de Başbakan Ersin Tatar'ın kullanması

KKTC'de Başbakan Ersin Tatar'ın açıklamaları

Oy verme işleminden görüntüler

Oyların sayılmasından görüntüler

KKTC'de Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ın kutlamada konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı telefonda tebrik etmesi

KKTC'de vatandaşların kutlamasından görüntüler

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a mazbatanın teslim edilmesi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklaması

Mazbata töreninden görüntüler

Devir teslim töreninden görüntüler

KKTC eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın konuşması

KKTC Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar'ın konuşması

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı karşılanması ve basın için poz verilmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın tebrik mesajlarını iletmesi ve açıklamaları

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı taşıyan uçağın Ankara'ya gelişi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı karşılaması

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın heyeti selamlaması

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindekilerin aslanlı yolda yürümesi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Atatürk'ün mozolesine çelenk koyması

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindekilerin Anıtkabir önünde fotoğraf çekimi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Misak-ı Milli Kulesinde Anıtkabir Şeref Defterini imzalaması

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Şeref Defterine yazdığı mesajı okuması

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın gelişi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı karşılaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar görüşmesinden görüntüler

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın makam aracının süvariler eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesine doğru ilerlemesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı karşılaması

İstiklal Marşı'nın okunması

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tören kıtasını selamlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tatar'ın poz vermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın salona girmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın poz vermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın karşılıklı oturması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

???????- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşması - KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu (18 Ekim)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51,74'ünü alarak cumhurbaşkanı seçildi.

Son dakika haber... YILIN OLAYLARI 2020
Son dakika haber... YILIN OLAYLARI 2020
Son dakika haber... YILIN OLAYLARI 2020
Son dakika haber... YILIN OLAYLARI 2020

Cumhurbaşkanı, Ersin Tatar, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... YILIN OLAYLARI 2020 - Son Dakika


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