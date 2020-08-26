Son dakika haberi: 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri için Beyşehir Gölü'nde bir araya geldiler

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri için Beyşehir Gölü'nde bir araya geldiler

KONYA - 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Türkiye'nin farklı illerinden Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir araya gelen 4 sporcu, 'üç ekip, tek hedef' sloganı çerçevesinde kanolarıyla göl üzerinde kürek çekip, göl etrafında ise hem bisikletle pedal çevirecek hem de koşu yapacak.

Beyşehir Gölü'nün Vuslat Parkı kıyısında aynı anda başlayan kano, bisiklet turu ve koşuya katılan ekibin üyesi 4 sporcu, etkinliği 30 Ağustos'ta Beyşehir ilçe merkezinde noktalayacak. Sporcular, etkinliğin sonunda yanlarında getirdikleri Türkiye, KKTC ve Azerbaycan bayraklarını ise Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir'e teslim edecek.

Beyşehir Gölü Etrafı Kano Ekspedisyonu için kano lideri Şenol Özdemir'le birlikte Beyşehir'e gelen ekipteki tek kadın sporcu olan Nüşabe Paşazade, 30 Ağustos gününe kadar Beyşehir Gölü'nün 165 kilometrelik bütün kıyısını kanoyla tavaf edeceklerini belirterek, "30 Ağustos'ta 5 gün süreyle arkadaşım Şenol'la kanoyla gölde olacağız, bir arkadaşımız koşacak, bir arkadaşımız gölün etrafında pedallayacak. 'Üç ekip, tek hedef' dedik ve 30 Ağustos'ta burada tek noktada hepimiz birleşeceğiz ve bayraklarımızı teslim edeceğiz. Üç bayrağımız var, bir tanesi Azerbaycan, ben Azerbaycan'da doğup büyüdüm, orası benim ana vatanım, bir bayrağımız onu temsil ediyor. 20 yıldır Türkiye'de yaşıyorum, Türkiye vatandaşıyım, Türk bayrağını taşıyacağız, Türkiye büyük vatanımız. 9 yıldır da Kıbrıs'ta çalışıyorum, yavru vatanın da bayrağı burada olacak. Çünkü, Türkiye'nin her konuda başarısı, bütün Türkiye Cumhuriyetlerinin Türk dünyasının başarısıdır ve zafer bayramı en büyük başarımızdır" dedi.

"En büyük misyonumuz büyük taarruzun zaferini kutlamak"

Paşazade, üç ana misyona sahip olduklarını da dile getirerek, "En büyük misyonumuz büyük taarruzun zaferini kutlamak. 30 Ağustos'ta ikinci misyonumuz Mada Adası'nda yaşayan çocuklara destek olmak ve üçüncü misyonumuz da; o da çok önemli, Beyşehir'i bütün dünyaya tanıtmak. Çünkü, 1935 yılında Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'mizi dünyaya tanıtmak için bütün illerimizden 20 tane özel fotoğraf çektiriyor, bir albüm oluşuyor ve iki, üç yabancı dilde burası dünya basınına tanıtılıyor. O 20 nadide fotoğraf arasında Beyşehir Gölü'nün de fotoğrafı var. Bu bizim için çok önemli. Biz de Atamızın yolundan giderek Beyşehir'imizi ve Beyşehir Gölü'müzü bütün dünyaya tanıtmak istiyoruz" diye konuştu.

Özdemir: "Günlük ortalama seyrimiz 45-55 kilometre arası oluyor"

Ekip lideri Şenol Özdemir ise Zafer Bayramı kapsamında bir araya geldikleri Beyşehir Gölü üzerinde kanoyla gerçekleştirecekleri seyrin kıyıya yakın kesimlerde olacağını söyleyerek, "Günlük ortalama seyrimiz 45-55 kilometre arası oluyor. Ancak, ilk gün seyrine öğleden sonra başladığımız için bugünkü seyrimiz yaklaşık 20 kilometre civarında olacak. Kıyıya yakın gideceğiz, çünkü Beyşehir Gölü'ne ilk defa geliyoruz, görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekipte yer alan ve Beyşehir Gölü etrafında koşu turu yapacak sporcu Gökhan Güneri de amaçlarının Türkiye'nin en büyük gölü olan Beyşehir Gölü'yle Beyşehir'i tüm Türkiye'ye tanıtmak olduğunu belirterek, "Bir nebze de olsa turizmine katkıda bulunmak amacımız. Buranın güzelliklerini, bu etkinlikle tüm Türkiye'ye aktarmak ve korunması için çağrıda bulunmak" şeklinde konuştu.

Beyşehir Gölü etrafını bisikletiyle tur yapacak sporcu Zafer Mutlu, etkinlik çerçevesinde başlayacak tur esnasında göl ortasında bulunan ve insan yaşamı olan Mada Adası'nı da ziyaret ederek, burada ilkokuldaki öğrencilere yanlarında getirdikleri hediyeleri vereceklerini açıkladı. Mutlu, etkinlik süresince akşam saatlerinde ise kuracakları çadırlarda kamp yaparak geceyi geçireceklerini anlattı.

Ekipteki sporcular, etkinliklerine hep birlikte İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra başladı. İki sporcunun kanolarıyla başlattığı seyre bir süre kıyıları tanıyan Beyşehirli kanocular da eşlik etti. Sporcuları, ilçe merkezinde Vuslak Parkı'ndaki iskelede başlayan tur öncesi alana gelen Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Başkan Yardımcısı Zeki Ağmaz ve Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı uğurladı.