İş adamını öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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İş adamını öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

29.06.2022 10:43

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iş adamını tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iş adamını tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Hurmalı Mahallesi'nde 11 Mayıs'ta tatlı sektöründe faaliyet gösteren ve Adana çevresinde "Kadayıfçı Olcay" olarak da bilinen iş adamı Olcay Tekin'i (33) silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Arif O'nun (20) İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Soruşturmaya ilişkin edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip, yaptıkları araştırmayla zanlının, olayın ardından kentteki bir çiftlik evinde saklandığını, ardından Mersin'e kaçtığını belirledi.

Şüphelinin, Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle Mersin'de saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandığı, aramalarda ruhsatsız tabanca, 1850 mermi, 3 çelik yelek, 4 şarjör, sahte kimlik, kar maskesi ve eldiven ele geçirildiği öğrenildi.

Şüpheli Arif O. ile birlikte gözaltına alınan kız arkadaşı F.B. (22) ve arkadaşı H.D. (23), Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadeleri tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Arif O. tutuklandı, arkadaşları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, zanlının olay yerine motosikletiyle gelip daha sonra kaçması, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

İş adamı Olcay Tekin, 11 Mayıs'ta Hurmalı Mahallesi'nde bulunan imalathanesinin yakınındaki bir esnaf arkadaşını ziyarete gitmiş, burada oturduğu sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmıştı. Saldırgan, motosikletle olay yerinden kaçmıştı. Çevredekiler tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Tekin, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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'Kadayıfçı Olcay'ın katili ağabey katili çıktı 'Kadayıfçı Olcay'ın katili ağabey katili çıktı 'Kadayıfçı Olcay'ı arkadaşının intikamı için öldürmüş 'Kadayıfçı Olcay'ı arkadaşının intikamı için öldürmüş
Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş adamını öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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