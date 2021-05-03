Son dakika haberi | Ailere, eTwinning projesi ile kitap okuma alışkanlığı kazandırdılar - Son Dakika

Son dakika haberi | Ailere, eTwinning projesi ile kitap okuma alışkanlığı kazandırdılar

03.05.2021 12:59
Son dakika haberi | Ailere, eTwinning projesi ile kitap okuma alışkanlığı kazandırdılar, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Dünyayı kasıp, kavuran koronavirüs ile mücadelede Türkiye kısmi kapanmadan sonra 17 günlük tam kapanmaya gitti.

Dünyayı kasıp, kavuran koronavirüs ile mücadelede Türkiye kısmi kapanmadan sonra 17 günlük tam kapanmaya gitti. Kitap okuma alışkanlığının az olduğu ülkemizde öğretmenler bu dezavantajı ise avantaja dönüştürdü ve ailelere kitap okuma alışkanlığı kazandırdı.

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında hazırlanan proje Türkiye'nin çeşitli illerinden 10 öğretmen ve 123 öğrenciyi buluşturuyor. Kuruculuğunu Erzurum Yakutiye Umudum Köyü İlkokulundan Gökçe Kılıç ve Erzurum Karaçoban Erenler Ortaokulundan Ebubekir Kılıç'ın yaptığı, ülkemizin diğer şehirleri Adana Çukurova Mehmet Bedia Kirpi İlkokulundan Soner Kaya, Adana Seyhan Dumlupınar Ortaokulundan Selda Kadem Kaya, Manisa Alaşehir Beş Eylül İlkokulundan Orhan Tüncer, Erzurum Karaçoban İlkokulundan Öznur Dönmez Kılıç, Karaçoban Erenler Ortaokulundan Goncagül Yavuz, Erzurum Aziziye Zübeyde Hanım İlkokulundan Tuğrul Gürbüz, Yakutiye Umudum İlkokulundan Zeynep Tuba Aktepe ve Gülfer Yeşil'in ortaklıklarıyla oluşturulan projede hem ailelere hem öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılıyor.

Covid-19 nedeniyle yüz yüze eğitimin yapılamadığı bugünlerde bile okuma alışkanlığının oluşturulması ve pekiştirilmesine ek olarak evde zaman geçiren ailelere olumlu alışkanlıkların kazandırılmasının mümkün olduğunu gösteren proje kapsamında okudukları kitapların yazarıyla da buluşma fırsatı yakalayan öğrenciler etkinliklere zevkle katılıyor. - ERZURUM

Son dakika haberi | Ailere, eTwinning projesi ile kitap okuma alışkanlığı kazandırdılar
Son dakika haberi | Ailere, eTwinning projesi ile kitap okuma alışkanlığı kazandırdılar

Koronavirüs, Erzurum, Türkiye, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Ailere, eTwinning projesi ile kitap okuma alışkanlığı kazandırdılar - Son Dakika


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