Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay - Son Dakika

Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay

01.12.2020 17:45
Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi... ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın, Covid-19 aşısına ilişkin olumlu gelişmelere karşın, "ekonominin görünümü olağanüstü belirsizliğini koruyor" yolundaki açıklamaları üzerine, altın ve gümüş başta olmak üzere, güvenli liman varlıklarına alım getirdi.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın, Covid-19 aşısına ilişkin olumlu gelişmelere karşın, "ekonominin görünümü olağanüstü belirsizliğini koruyor" yolundaki açıklamaları üzerine, altın ve gümüş başta olmak üzere, güvenli liman varlıklarına alım getirdi. Altın fiyatları yüzde 2.0'den, gümüş fiyatları ise yüzde 4.0'ten çok yükseldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) üretim kısıntılarının devamına ilişkin tartışmaları sürerken, petrol fiyatları da yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.02 düşüşle 47.75 dolar,Batı Teksas yüzde 0.09 artışla 45.08 dolar,altın yüzde 2.11 artışla 1,814.08 dolar,gümüş yüzde 4.54 artışla 23.66 dolar,bakır yüzde 0.81 artışla 7,566.00 dolar,platin yüzde 2.49 artışla 991.13 dolar,paladyum yüzde 1.54 artışla 2,419.20 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 458 liraya, çeyrek altın 752 liraya, Cumhuriyet altını da 2,996 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Madenler'in haftanın ilk günündeki gelişmeleri özetleyen analizinde şöyle denildi: "Altın, yeni haftaya kırmızıda başlamasının yanı sıra yeni bir dip yaptığı bir seansı geride bıraktı. 1,786 dolar/ons seviyesinden güne başlayan sarı maden, seansın ilk saatlerinde 1,764 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilerek seansın en düşük seviyesini kaydetti. Aşı gelişmeleriyle ilgili haberler gelmeye devam ederken, Moderna aşısının onayı için başvuru yapacağını duyurdu. Bu tür haberlere piyasaların tepkisinin ilk haberlere kıyasla kısıtlı kaldığını görüyoruz. Altının da bu haber sonrası tepkisinin satış değil toparlanma olduğunu söyleyebiliriz. Seansı 1,776 dolar/onstan tamamlayan sarı maden, günü yüzde 0.5 kayıpla tamamlamış oldu."Gümüş ise iki ayın ardından dün ilk kez 22 dolar/onsun aşağısını test ederek, 21.89 dolar/onsla günün en düşük seviyesini kaydetti. Gün sonunda toparlanmaya çalışan beyaz maden, 22.62 dolar/onstan seansı tamamlarken önceki güne kıyasla yüzde 0.3 kayıp yaşadı."Platin, dünkü seansı kırmızıda kapatmasına karşın, seans içinde 981 dolar/onsu kaydederek iki ayın en yüksek seviyesini kaydetmiş oldu. Seans sonuna kadar bu seviyede kalamayan platin, 967 dolar/onstan kapanış yaparak yüzde 0.2 kaybı hanesine yazdı. "Paladyum da diğer kıymetli madenler gibi kırmızıda bir kapanış yaparak, 2,375 dolar/ons seviyesinden seansı tamamladı ve önceki güne kıyasla yüzde 2.1 kayıp yaşadı.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda haftanın ilk seans gününde düşük hacimli bir seans geride kalırken, altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1.0-2.0 usd/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 4,700 kg altın, 11,344 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Petrol, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay - Son Dakika Ekonomi


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