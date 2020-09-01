Son dakika haberi: (ARŞİV) Oğlunu terörden kurtaran Hacire anne, şimdi torununu seviyor - DİYARBAKIR - Son Dakika

Diyarbakır'da "Ciğerim için buradayım." diyerek HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemiyle oğlu Mehmet Akar'ı terörün pençesinden kurtaran Hacire anne, torununu kucağına almanın sevincini yaşıyor.

Evlatlarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve il başkanlığı önünde oturma eylemini 1 yıldır sürdüren Diyarbakır annelerine örnek olan ve eylemiyle sembol haline gelen Hacire Akar'ın terörün pençesinden kurtarıp evlendirdiği oğlu Mehmet'in bir erkek çocuğu dünyaya geldi.

Evladını terör örgütü PKK'dan kurtaran Hacire anne, şimdi torun sevinci yaşıyor.

Düğün hazırlığı yaparken oğlundan haber alamamıştı

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Hacire Akar'ın evladına kavuşma süreci şöyle gelişti:

Diyarbakır'da geçen yıl, merkez Sur ilçesindeki bir mahallede yaşayan anne Hacire Akar, nişanlı oğlu Mehmet Akar'ın düğün hazırlıklarını yapmaya başladı.

Evladını evlendirmenin hayalini kuran Akar, oğlundan 2 gün boyunca haber alamayınca polis merkezine giderek kayıp müracaatında bulundu.

Daha sonra oğlunun telefonunu inceleyen Akar, HDP'den gelen mesajlardan dolayı, oğlunun partililer aracılığıyla dağa kaçırıldığını düşünerek, beraberinde 2 yakını kadınla soluğu HDP il binası önünde aldı.

Bazı HDP'lilerle tartışan Akar, camını kırdığı parti binasının önünde 22 Ağustos 2019'da oturma eylemine başladı. Acılı annenin HDP'li bazı görevlilerce tartıştığı ve parti binasının camını kırdığı anlar, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Gece gündüz parti binası önünde oturma eylemi yapan anne Hacire Akar ile ona destek veren kadınların bazı HDP'lilerin saldırısına uğradığı anlar da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, anne Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi sürerken binadan çıkan İl Başkan Yardımcısı Sait Demir'in de aralarında bulunduğu bir grup partilinin gazetecilere, ardından kapı önünde bekleyen kadınlara saldırdığı yer aldı.

Kayıtlarda, HDP'lilerin kadınlara müdahalesi üzerine Akar'ın yakını bir grup erkeğin de partililere tepki verdiği, büyüyen gerginliği, polisin müdahale ederek sonlandırdığı görüldü.

Suç duyurusunda bulundu

HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulunan anne Akar'ın diğer oğlu Fırat Akar'ın da 1994'te terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldığı, 2017'de dağda öldürüldüğü öğrenildi.

Yakınları ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini sürdüren anne Akar, oğlu kendisine teslim edilinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

Oğlunun düğününü 20 gün sonra yapacağını belirten anne Akar, "Ciğerim için buradayım. HDP oğlumu kaçırdı. Oğlum HDP binasına girdi, bir daha çıkmadı. Oğlumu istiyorum. Yerde yoksa gökten de olsa oğlumu getirecekler. Oğlum getirilene kadar bu binadan çıkmıyorum." dedi. Akar, hazırlıklarını tamamladıkları düğün için gün saydıklarını dile getirdi.

İnsan hakları savunucularına çağrıda bulunan Akar, şöyle devam etti:

"Altınlarını aldım, evini döşedim, düğün salonunu kiraladım, gelip buraya girmiş. Suyun içine hap koyup vermişler onu bilinçsizleştirip götürmüşler. Eli kınalı damadımı götürdüler. Hani nerede bu HDP'nin adaleti, nerede insan hakları? 20 günlük damat kaçırılır mı? İki çocuğumu daha önce bunlar kaçırıp götürdüler, bu üçüncüsü. Her yıl birini götürüyorlar. 16-17 yaşına geldiler mi kaçırıyorlar."

Daha önce de bir yıl arayla oğlu Fırat ve yeğeni Salim'in kaçırılarak dağa götürüldüğünü dile getiren Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Hani nerede insan hakları. Getirin o insan haklarını. Kimse gelip bizimle konuşmuyor, kapıyı kapatmaya çalışıyorlar, izin vermiyorum. Oğlum gelene kadar buradayım. Oğlum gelene kadar evim burası. Her gün oğlumu telefonla arayıp çağırıyorlardı. En son telefonu aldık ondan, arayan kişi 'İl başkanlığındayım gel.' dedi. Daha sonra oğlum çıkıp buraya geldi ve artık haber alamıyoruz. Oğlum gelene kadar buradayım ya getirecekler oğlumu ya da ben buradan gitmiyorum. Burada gelip bana hakaret ediyorlar, 'Oğlun hırsızların arasındadır.' diye hakaret ediyorlar oysa oğlumu buraya çağırıp kaçırdılar."

"Zorla evlendirilmek istendikleri" iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı

Dağa kaçırılan Mehmet Akar'ın nişanlısı Kader T. de terör örgütüne yakın ajansın "zorla evlendirilmek istendikleri" iddialarının gerçeği yansıtmadığını, nişanlısıyla birbirlerini sevdiklerini anlattı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce ifadesine başvurulan 20 yaşındaki Kader T, 22 Aralık 2018'de Mehmet Akar'ın ısrarı ve kendisinin de rızası dogˆrultusunda iki ailenin bir araya gelerek nis¸an yaptıklarını belirterek, "Ne ben ne de nis¸anlım Mehmet Akar zorla bir evliligˆe yo¨nlendirildik. Sevgi u¨zerine bir evlilik yapma hayaliyle nis¸an yaptık. Hiçbir görüşmemizde nis¸andan ayrılmak gibi bir konu gec¸medi. Hem ben hem de Mehmet evleneceğimiz için heyecanlıydık. Ben bu heyecanımı halen de koruyor ve onu seviyorum. Eminim ki Mehmet de beni seviyor." dedi.

Anne Akar da oğlu Mehmet'in terör örgütüne yakın ajansa verdiği iddia edilen röportajda "zorla evlendirilmek istendiği için kaçtığına" yönelik ifadelerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Akar, "Bu, HDP'nin planıdır. Kabul etmiyorum." diye konuştu.

Mücadelesi sonuç verdi

Oğlu Mehmet için gece gündüz demeden aralıksız HDP binasının önünde nöbet tutan Akar'a kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ziyaretleriyle destek verirken, yakın akrabası kadınlar da eyleme katıldı.

Annenin başvurusunun ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince oluşturulan özel ekip, Mehmet Akar'ı bulmak için titiz bir çalışma yürüttü.

Gencin can güvenliğini de dikkate alan polis, ayrıntılı bir araştırma yaptı. Gencin fotoğrafları bütün birimlere dağıtıldı, gidebileceği yerler tek tek kontrol edildi.

Kentin caddelerindeki güvenlik kameralarının görüntülerini ve HTS baz istasyonu analiz raporlarını tek tek inceleyen polis, ulaştığı Mehmet Akar'ı annesi Hacire Akar ile buluşturdu.

Anne Akar, kararlı mücadelesi ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün başarılı çalışması sonucu çocuğuna kavuştu.

HDP İl Başkanlığı önündeki mücadelesi sonuç veren Akar, oğlunu terörün pençesinden kurtarmayı başardı.

"Anneler çocuklarını HDP'den istesin"

Emniyette oğluyla kucaklaşan anne Akar, "3 gün boyunca yemek yemedim. Oğlumu gördüm artık keyfim yerine geldi. 3 gündür oğlumun HDP'liler tarafından kaçırıldığını biliyordum o yüzden aç ve susuz şekilde orada yattım. Oğlum bulundu, polise teşekkür ediyorum. Polislerden çok memnunum, bu konuda bize çok yardımcı oldular, onlar sayesinde oğluma kavuştum, teşekkür ediyorum." dedi.

HDP binası önünde eylem yaparken çocukları dağa kaçırılan anne ve babaların da yanında olmasını beklediğini dile getiren Akar, şöyle devam etti:

"Ailelere de tavsiyem çocukları dağa kaçırıldığı zaman gidip HDP önünde oturup eylem yapsınlar. Diğer oğlumu da onlar kandırıp kaçırdı ve öldürüldü. Ondan sonra 40 gün yeme içmeden kesildim, bana böyle bir acı yaşattılar. Çocukları kaçırılan aileler, anne ve babalar korkmasın, cesaretli şekilde HDP önüne gidip çocuklarını istesin. Çocukları dağa giden aileler mutlaka gelip HDP önünde eylem yapsın."

Olayla ilgili HDP Gençlik Kolları üyesi B.K. ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi encümeni R.K. gözaltına alındı. Her iki kişi hakkında daha önce terör örgütü PKK'ya eleman kazandırmak suçlamasıyla işlem yapıldığı öğrenildi.

Oğlunu evlendirdi

Hacire Akar'ın, HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sonucu terörün pençesinden kurtardığı oğlu Mehmet Akar, 19 Ekim 2019'da düzenlenen düğünde, nişanlısı Kader ile hayatını birleştirdi.

Mehmet, bu yıl baba oldu. Erkek torun sahibi olan Hacire Akar, örnek mücadelesiyle birçok aileye de umut verdi.

Benzer acıyı yaşayan, yüreği evladına duyduğu özlemle yanan annelerden Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer de 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı.

Bir yılı dolduran oturma eylemine katılan aile sayısı 150 oldu. Ailelerden 15'i de bu mücadele sayesinde terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan evladına sarıldı.