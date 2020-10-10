Son dakika haberi: Azerbaycan için bağışta bulunan Ercişli İsranur'a bilgisayar sürprizi - Son Dakika

Son dakika haberi: Azerbaycan için bağışta bulunan Ercişli İsranur'a bilgisayar sürprizi

10.10.2020 09:10
Son dakika haberi: Azerbaycan için bağışta bulunan Ercişli İsranur'a bilgisayar sürprizi, System.String[]

Son dakika haberine göre VAN'ın Erciş ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan ortaokul öğrencisi İsranur İşleyen (12), Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e mektup yazarak, tablet almak için biriktirdiği kumbarasındaki 36 lirasını posta yoluyla Azerbaycan'a gönderdi.

VAN'ın Erciş ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan ortaokul öğrencisi İsranur İşleyen (12), Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e mektup yazarak, tablet almak için biriktirdiği kumbarasındaki 36 lirasını posta yoluyla Azerbaycan'a gönderdi. Bunun üzerine Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaşayan iş insanı ve 3 çocuk babası Zahid Nesir, bu duyarlılık karşısında etkilenip, İsranur'u görüntülü arayarak teşekkür etti. Nesir, ayrıca İsranur'a bu davranışından dolayı mektup yazıp, Erciş'teki evine bir dizüstü bilgisayar gönderdi.

Erciş ilçesinde yaşayan Selçuklu Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi İsranur İşleyen, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarının ardından, Azerbaycan'a destek olmak istediğini ailesine açıkladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e de bir mektup yazarak, kardeş ülke Azerbaycan'ı çok sevdiğini anlattı. İsranur mektubunda, kumbarasında bulunan 36 TL'yi bağışlamak istediğini belirtti. Tablet almak için biriktirdiği kumbarasındaki bütün parasını Azerbaycan silahlı kuvvetlerine bağışlayan İsranur, mektubun üstüne kalp çizip, üzerine Türkiye ve Azerbaycan yazarak, bir zarfın içinde posta yoluyla İlham Aliyev'e gönderdi.

İŞ İNSANI GÖRÜNTÜLÜ ARADI VE LAPTOP GÖNDERDİBunu üzerine, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaşayan iş insanı Zahid Nesir (45), İsranur'un duyarlılığı karşısında çok duygulandı. İsranur'a bir sürpriz yaparak, içinde bir laptop, ay yıldızlı bayrak ile Azerbaycan bayrağı ve duygularını anlatan bir mektup bulunduğu hediye paketini İsranur'un Van'ın Erciş ilçesindeki evine gönderdi. Bakü'de yaşayan iş insanı Nesir, İsranur'u görüntülü de arayarak sürpriz yaptı. Nesir, 36 liranın kendileri için çok kıymetli bir destek olduğunu, iki devlet bir millet olan kardeş ülke Türkiye'den böylesine bir davranış karşısında çok duygulandığını, bunun karşısında küçük bir hediye almak ve teşekkür etmek istediğini ifade etti. İsranur'a sürpriz yaparak, hediyeyi kargodan alan baba Sıddık İşleyen, hediye paketini kızı İsranur'a verdi. İsranur, bu sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı. Zahid Nesir ile görüntülü konuşan İsranur, kumbarasındaki 36 lirasını destek için Azerbaycan ordusuna bağışladığını belirtirken, kendisine Türk-Azerbaycan Bayrağı, mektup ve laptop gönderen Zahid Nesir'e teşekkür etti.

Son dakika haberi: Azerbaycan için bağışta bulunan Ercişli İsranur'a bilgisayar sürprizi
Son dakika haberi: Azerbaycan için bağışta bulunan Ercişli İsranur'a bilgisayar sürprizi
Son dakika haberi: Azerbaycan için bağışta bulunan Ercişli İsranur'a bilgisayar sürprizi
Son dakika haberi: Azerbaycan için bağışta bulunan Ercişli İsranur'a bilgisayar sürprizi
Son dakika haberi: Azerbaycan için bağışta bulunan Ercişli İsranur'a bilgisayar sürprizi
Son dakika haberi: Azerbaycan için bağışta bulunan Ercişli İsranur'a bilgisayar sürprizi
Son dakika haberi: Azerbaycan için bağışta bulunan Ercişli İsranur'a bilgisayar sürprizi
Son dakika haberi: Azerbaycan için bağışta bulunan Ercişli İsranur'a bilgisayar sürprizi
Son dakika haberi: Azerbaycan için bağışta bulunan Ercişli İsranur'a bilgisayar sürprizi

İlham Aliyev, Azerbaycan, Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Azerbaycan için bağışta bulunan Ercişli İsranur'a bilgisayar sürprizi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda anlaştı Hadise, "Kaan Yıldırım'la ayrıldı" iddialarına sevgilisinin köpeği ile yanıt verdi Türkçe konuşurken İngilizce ifadeler kullandığı için eleştirilen Şevval Şahin isyan etti: Linç yiyorum Türkiye'den KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın skandal tehdit iddiasına sert yanıt Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı
Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı         
09:16
Beşar Esad rejimi ile terör örgütü buğday kavgasına tutuştu Beşar Esad rejimi ile terör örgütü buğday kavgasına tutuştu         
08:21
Çukur'da Yamaç Koçovalı'nın zor anları! Düşmanına çektiği silah kendisine döndü Çukur'da Yamaç Koçovalı'nın zor anları! Düşmanına çektiği silah kendisine döndü         
00:48
Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı         
22:38
Türkiye, Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezervi miktarını yukarı yönlü revize etmeye hazırlanıyor Türkiye, Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezervi miktarını yukarı yönlü revize etmeye hazırlanıyor         
22:14
Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek         
21:19
Ibrahimovic, koronavirüsü yendiğini salgına küfür ederek duyurdu Ibrahimovic, koronavirüsü yendiğini salgına küfür ederek duyurdu         
20:18
Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu         
19:22
İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir         
16:51
Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı         
16:00
Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı         
15:37
Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu         
14:44
Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı         
14:40
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 09:25:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Azerbaycan için bağışta bulunan Ercişli İsranur'a bilgisayar sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei