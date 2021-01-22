Son dakika haberi: - Bakanlar, Gaziray şantiyesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi: - Bakanlar, Gaziray şantiyesinde incelemelerde bulundu

22.01.2021 17:25
Son dakika haberi: - Bakanlar, Gaziray şantiyesinde incelemelerde bulundu, System.String[]

Son dakika haber... - Bakanlar, Gaziray şantiyesinde incelemelerde bulundu Gaziantep'in trafiğini rahatlatacak ve hızlı bir şekilde ulaşım kolaylığı sağlayacak olan Gaziray projesine yerli ve milli tren satın alımının protokolü, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil...

- Bakanlar, Gaziray şantiyesinde incelemelerde bulundu

GAZİANTEP - Gaziantep'in trafiğini rahatlatacak ve hızlı bir şekilde ulaşım kolaylığı sağlayacak olan Gaziray projesine yerli ve milli tren satın alımının protokolü, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde imzalandı.

İmza töreninin ardından bakanlar ve beraberindekiler Gaziray şantiyesinde incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 8 yıldırı yapılan Ulaştırma ve Altyapı hamlesi devam ediyor. Bir taraftan karayolları ağlarımızı birbirine bağlıyoruz, bir taraftan mavi vatanda limanlarımızı harekete geçiriyoruz. Bir taraftan da uzaya uydularımızı fırlatıyoruz. 2021 yılının başında 5-A uydumuzu uzaya fırlattık inşallah peşinde 5-B gelecek yerli ve milli uydumuzu da önümüzdeki yıl uzaya fırlatacağız" dedi.

Gaziantep'ten Edirne'ye kadar hızlı tren ile vatandaşların yolculuk yapabileceğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Demir yollarında çok özenli bir çalışmamız var inşallah Gaziantep'inde içinde olduğu hızlı demir yolu hattını vatandaşımızın, milletimizin hizmetine sunacağız. İnşallah yakın zamanda Gaziantep'ten hızlı trene binen vatandaşımız buradan Adana, Mersin, Niğde, Konya, Ankara, İstanbul hatta Edirne'ye kadar ulaşabilecek. Bunun çabasını emeklerini veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılsonu hizmete açılacak

26 kilometrelik projenin yıl donunda tamamlanacağını belirten Bakan Adil Karaismailoğlu, "Gaziantep il genelinde de çok önemli projelerimiz var, devam eden karayolu projelerimiz var onları biran önce bitirmek için bugün istişarelerde bulunuyoruz. Bulunduğumuz yer Gaziray şantiyesi önem verdiğimiz projelerden bir tanesi 26 kilometrelik hattı inşallah yılsonu itibariyle bitirip Gazianteplilerin hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cumhurbaşkanı Reecep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek başladığı konuşmasını, "Gaziantep'imiz için bir hayalin daha burada gerçekleştiğini görmek bizim için büyük bir mutluluk. İnşallah yılsonunda burada işçisinden memuruna huzur güven içiresinde seyahat edecek. Gaziantep'imiz bu anlamda çevreci bir projede kazanmış olacak. Ben başta bu hizmetleri getiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a minnetlerimizi sunuyoruz" diyerek bitirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, herşey bittiğinde eserlerin kalacağını kaydederek, "Her şey bitiğinde, hayat bittiğinde, bütün makamlar bittiğinde bu eserler kalacak. Buradan geçen her bir yolcu Allah bunlardan razı olsun diyecek, bizi rahmetle minnetle anacak. Bunun için buradayız" dedi.

Bakanlar, Gaziray şantiyesini ziyaretin ardından Nizip - Birecik Karayolu şantiyesine hareket ettiler.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: - Bakanlar, Gaziray şantiyesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika Ekonomi


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