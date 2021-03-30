Son dakika haberi... Çanakkale'de 2 köyde karantina kararı alındı - Son Dakika

Karantina uygulanan yerlerdeki vatandaşların ihtiyaçlarının, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Çeşitli tedbirlerin alındığı köylere giriş ve çıkışlar, özel durumlar haricinde yasaklandı.

Bu kapsamda, Kayadere köyü ile Kumkale köyünün Şehitler mevkisinde vaka sayısındaki artış nedeniyle 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Vali İlhami Aktaş başkanlığında yapılan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı'nda, kentteki Kovid-19 vaka yayılımını engellemek için alınacak önlemler görüşüldü.

Çanakkale 'nin merkeze bağlı Kayadere köyünün tamamı ile Kumkale köyünün Şehitler mevkisinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı.

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